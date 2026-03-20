Представьте: морозный ветер хлещет по лицу, под ногами скрипит километровая толща льда Гренландии, а белые медведи рыщут по краю ледового щита. В прошлом году туристы на северо-восточном побережье слышали странные потрескивания, словно внутри планеты что-то шевелится. Никто не подозревал, что глубоко внизу, под несколькими километрами снега и льда, зреют огромные вихревые потоки, способные перевернуть наши представления о таянии. Ученые только что разъяснили эту загадку, и она касается каждого, кто думает о будущем береговых линий.

"Под ледяным щитом Гренландии тепловая конвекция создает вихревые потоки, похожие на кипение в котле. Это меняет понимание динамики льда, ведь он оказывается куда подвижнее мантии Земли. Такие открытия помогают точнее моделировать таяние и его влияние на океаны. Исследователи из Бергена применили модели, как для континентального дрейфа, и все сошлось." Научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Тепловая конвекция во льду

Ученые из Бергенского университета разобрались с загадкой вихревых образований под ледником. Эти потоки возникают из-за разницы температур: теплее внизу, холоднее наверху. Лед начинает циркулировать медленно, как в мантии планеты.

Физика проста — нагрев снизу толкает материал вверх, холодный опускается. В Гренландии это длится годами, формируя огромные вихри. Андреас Борн, профессор Центра климатических исследований Бьеркнеса, сравнил процесс с бурлящим котлом макарон.

Борн занимается ледниками Северного полушария 15 лет и стал соавтором статьи. Его слова: "Открытие конвекции во льду удивительно, ведь мы привыкли видеть его твердым". Это меняет подход к моделям таяния.

Скрытые вихри под щитом

Вихри заметили больше десяти лет назад, но объяснения не было. Теперь математические модели, похожие на те, что изучают дрейф континентов, все разложили по полочкам. Роберт Лоу, гляциолог из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, возглавил работу.

Лоу отметил: "Конвекция противоречит интуиции, но лед в миллион раз мягче мантии". Статья вышла в журнале "Криосфера" и получила признание как выдающаяся. Под ледниками Арктики такие процессы уже фиксируют акустикой.

Гренландия уникальна — ледяной щит старше тысячи лет, вокруг живут люди. Лоу подчеркивает сложность феномена под километровым слоем. Это не кризис, а динамика природы.

Лед мягче, чем казалось

Глубинный лед на севере Гренландии в десять раз мягче прежних оценок. Конвекция его перемешивает, делая податливым. Но Борн предупреждает: мягкость не равно быстрому таянию.

Лоу добавляет: "Понимание физики льда шаг вперед, но нужны допрасследования". Без нагрева сверху процесс идет вяло. Сравните с гравитацией соседних планет, влияющей на климат Земли.

Физика сходится: давление и температура размягчают кристаллы. Вихри не разрушают щит сразу, а перераспределяют массу. Это ключ к балансу.

Прогнозы уровня моря

Открытие снижает неопределенность в моделях. Борн: "Результаты помогут прогнозировать массу ледников и подъем океанов". Гренландия в новостях из-за климата и ресурсов.

Лоу: "Щит уникален, знания о нем защитят побережья мира."

"Вихри под Гренландией — пример, как конвекция работает в неожиданных местах. Лед мягче мантии, физика подтверждает. Это улучшит модели климата и таяния. Такие находки показывают динамику планеты в реальном времени." Научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

FAQ

Почему лед конвектирует?

Разница температур создает циркуляцию: тепло вверх, холод вниз. Процесс медленный, но мощный в глубине.

Ускорится ли таяние?

Нет, мягкость не значит быструю потерю массы. Нужен внешний нагрев.

Что для прогнозов?

Модели станут точнее, меньше ошибок в подъеме уровня моря.

Читайте также