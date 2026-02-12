Парниковые газы толкают Землю к перегреву: пик выбросов оказался пугающе близким

Погодные катаклизмы становятся новой нормой, а климатическая система Земли демонстрирует все большую нестабильность. При этом пик выбросов парниковых газов может быть достигнут уже в обозримой перспективе. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на кандидата физико-математических наук, ведущего научного сотрудника Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автора книги "Парадоксы климата" Андрея Киселева. По его оценке, ключевые изменения еще впереди, но их последствия человечество ощущает уже сейчас.

Почему потепление нельзя отменить

Глобальное потепление, по словам ученого, не является исключительно следствием человеческой деятельности. Он подчеркивает, что парниковый эффект существует как естественный механизм регулирования температуры на планете. Однако вмешательство человека усиливает этот эффект, делая климатическую систему менее устойчивой к колебаниям.

"Отменить глобальное потепление, конечно, невозможно. Парниковый эффект существует сам по себе и он естественный, а человек только его усиливает. Это усиление и приводит к тем изменениям климата, которые происходят сегодня и будут продолжаться в ближайшие десятилетия. Климатическая система Земли очень инерционна, ей нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям. Поэтому любые попытки повлиять на процесс дадут эффект лишь через много лет", — отметил Андрей Киселев

Инерционность климатической системы означает, что даже при сокращении выбросов быстрых изменений ожидать не приходится. По оценке специалиста, реакция на предпринимаемые меры будет отсроченной, а эффект проявится лишь спустя годы.

Пределы зеленого перехода

Борьба с последствиями изменений климата возможна, однако ее инструменты ограничены. Основные направления зафиксированы в Парижском соглашении 2015 года: постепенный отказ от ископаемого топлива и развитие возобновляемых источников энергии. Но реализация этих задач сопряжена с масштабной перестройкой всей энергетической системы.

Киселев пояснил, что переход к солнечной и ветровой генерации требует значительных финансовых и технологических ресурсов. По его словам, этот процесс сложен, затратен и растянут во времени, а также сопровождается нерешенными техническими и экологическими вопросами. Поэтому рассчитывать на быстрый результат не приходится — речь идет о длительном и трудном пути трансформации инфраструктуры.

Когда наступит пик выбросов

Климатолог считает, что наиболее интенсивная фаза изменений еще впереди. При этом последствия уже становятся очевидными: учащаются экстремальные погодные явления, растет их разрушительная сила. По его данным, в разных регионах усиливаются разные типы аномалий — от ливней и паводков до засух, ураганов и смерчей.

Он также отметил, что, по оценкам, пик выбросов парниковых газов может быть достигнут в ближайшие пять-семь лет. Статистика страховых агентств показывает: за последние 40-50 лет количество природных катастроф увеличилось в три-четыре раза, аналогичные данные приводит и Росгидромет. Эти тенденции подтверждают, что климатическая динамика ускоряется, а адаптация к новым условиям становится ключевой задачей для государств и экономики.