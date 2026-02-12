Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Промышленные выбросы на закате
Промышленные выбросы на закате
© public domain
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 16:44

Парниковые газы толкают Землю к перегреву: пик выбросов оказался пугающе близким

Погодные катаклизмы становятся новой нормой, а климатическая система Земли демонстрирует все большую нестабильность. При этом пик выбросов парниковых газов может быть достигнут уже в обозримой перспективе. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на кандидата физико-математических наук, ведущего научного сотрудника Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автора книги "Парадоксы климата" Андрея Киселева. По его оценке, ключевые изменения еще впереди, но их последствия человечество ощущает уже сейчас.

Почему потепление нельзя отменить

Глобальное потепление, по словам ученого, не является исключительно следствием человеческой деятельности. Он подчеркивает, что парниковый эффект существует как естественный механизм регулирования температуры на планете. Однако вмешательство человека усиливает этот эффект, делая климатическую систему менее устойчивой к колебаниям.

"Отменить глобальное потепление, конечно, невозможно. Парниковый эффект существует сам по себе и он естественный, а человек только его усиливает. Это усиление и приводит к тем изменениям климата, которые происходят сегодня и будут продолжаться в ближайшие десятилетия. Климатическая система Земли очень инерционна, ей нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям. Поэтому любые попытки повлиять на процесс дадут эффект лишь через много лет", — отметил Андрей Киселев

Инерционность климатической системы означает, что даже при сокращении выбросов быстрых изменений ожидать не приходится. По оценке специалиста, реакция на предпринимаемые меры будет отсроченной, а эффект проявится лишь спустя годы.

Пределы зеленого перехода

Борьба с последствиями изменений климата возможна, однако ее инструменты ограничены. Основные направления зафиксированы в Парижском соглашении 2015 года: постепенный отказ от ископаемого топлива и развитие возобновляемых источников энергии. Но реализация этих задач сопряжена с масштабной перестройкой всей энергетической системы.

Киселев пояснил, что переход к солнечной и ветровой генерации требует значительных финансовых и технологических ресурсов. По его словам, этот процесс сложен, затратен и растянут во времени, а также сопровождается нерешенными техническими и экологическими вопросами. Поэтому рассчитывать на быстрый результат не приходится — речь идет о длительном и трудном пути трансформации инфраструктуры.

Когда наступит пик выбросов

Климатолог считает, что наиболее интенсивная фаза изменений еще впереди. При этом последствия уже становятся очевидными: учащаются экстремальные погодные явления, растет их разрушительная сила. По его данным, в разных регионах усиливаются разные типы аномалий — от ливней и паводков до засух, ураганов и смерчей.

Он также отметил, что, по оценкам, пик выбросов парниковых газов может быть достигнут в ближайшие пять-семь лет. Статистика страховых агентств показывает: за последние 40-50 лет количество природных катастроф увеличилось в три-четыре раза, аналогичные данные приводит и Росгидромет. Эти тенденции подтверждают, что климатическая динамика ускоряется, а адаптация к новым условиям становится ключевой задачей для государств и экономики.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые обнаружили возможные следы станции Луна 9 — The Debrief сегодня в 14:35
Таинственный объект 60 лет скрывался на Луне: современные алгоритмы нашли техногенные следы

Ученые применили искусственный интеллект для поиска "Луны-9" на поверхности Луны. Алгоритм уже указал на возможные координаты исторической посадки 1966 года.

Читать полностью » Спутники стареют быстрее людей: эффект времени, без которого навигация рухнула бы за сутки сегодня в 13:33

Время кажется неизменным, но теория относительности Эйнштейна доказывает обратное. Скорость и гравитация меняют его ход и влияют на науку, космос и технологии.

Читать полностью » Летать, менять сюжет и просыпаться по желанию: осознанные сны превращают ночь в альтернативную жизнь вчера в 18:57

Осознанные сновидения выходят из тени: новые технологии и исследования сна обещают изменить представления о сознании и пользе контроля над сновидениями.

Читать полностью » Главную тайну космоса поставили под сомнение: гравитация может обходиться без тёмной материи вчера в 15:19

Новая теория ставит под сомнение существование тёмной материи и предлагает объяснить поведение галактик необычными свойствами гравитации на больших масштабах.

Читать полностью » Домашние свиньи исчезли, но оставили секретное оружие: гибриды в Фукусиме множатся круглый год вчера в 12:55

После аварии на Фукусиме гибриды свиней и кабанов начали быстро размножаться. Генетика, экология и наука объясняют, почему их популяция растёт.

Читать полностью » Миллиарды потрачены впустую: амбициозные идеи XXI века, превратившиеся в громкие провалы вчера в 11:04

От метавселенной до медицинских стартапов — какие идеи XXI века провалились, почему это произошло и чему научили технологический мир.

Читать полностью » Чёрную дыру поставили под сомнение: центр Млечного Пути ведёт себя слишком странно вчера в 10:15

Новое исследование предполагает, что в центре Млечного Пути может скрываться не чёрная дыра, а плотное ядро тёмной материи, создающее схожие гравитационные эффекты.

Читать полностью » Хищник оставил след — и побил рекорд эпохи: этот динозавр бежал быстрее ожиданий 10.02.2026 в 16:56

Исследование монгольских следов динозавров показывает, что средние тероподы достигали около 45 км/ч, подтверждая их скорость и манёвренность.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Ходили каждый день, но мышцы слабели — силовые тренировки изменили ситуацию
Красота и здоровье
Выглядят здоровыми, а сердце работает на износ: три привычки включают скрытый таймер
Авто и мото
Suzuki Across второго поколения вышел в Европе — под кузовом снова скрывается Toyota RAV4
Туризм
Японская виза через VFS Global изменила правила игры — теперь ожидание может растянуться
Спорт и фитнес
Полчаса до идеальной формы: интервальная Табата включает режим жиросжигания и прокачивает всё тело
Авто и мото
Китайские кроссоверы внезапно стали доступнее — рынок подержанных авто преподнёс сюрприз
Красота и здоровье
Чистка зубов после еды оказалась под подозрением: миф о золотых 30 минутах трещит по швам
Красота и здоровье
Постоянный шум в ушах меняет жизнь — люди уходят с работы из-за одного невидимого симптома
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet