Считал, что зрение портят экраны — правда оказалась совсем в другом

Мы привыкли считать зрение чем-то само собой разумеющимся, пока оно не начинает подводить. Экранное время, возрастные изменения и образ жизни постепенно влияют на глаза, но большая часть проблем вовсе не является приговором. Современная офтальмология утверждает: значительную долю потери зрения можно предотвратить или успешно лечить. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на экспертов в области здоровья глаз.

Почему зрение ухудшается раньше, чем кажется

Зрение — один из ключевых каналов взаимодействия человека с окружающим миром, и любые сбои воспринимаются особенно остро. При этом многие не осознают, насколько распространены и при этом предотвратимы заболевания глаз. По словам специалистов, около 90% случаев серьёзной потери зрения можно либо избежать, либо скорректировать при своевременном вмешательстве.

"Слепота — очень страшная инвалидность, но люди не понимают, что на самом деле около 90% потери зрения можно предотвратить или вылечить", — говорит заместитель директора Центра исследований глаз Австралии профессор Лорен Эйтон.

Чаще всего здоровье глаз напрямую связано с образом жизни: питанием, физической активностью и регулярными проверками зрения. Эти базовые факторы работают эффективнее, чем любые "волшебные" упражнения или добавки.

Экраны, дети и "зелёное время"

Одна из наиболее тревожных тенденций последних лет — рост близорукости среди детей и подростков. Сегодня каждый третий ребёнок школьного возраста сталкивается с этой проблемой, и показатели продолжают увеличиваться. При этом экраны, вопреки распространённому мнению, не являются прямой причиной ухудшения зрения.

"Прямые доказательства того, что экраны сами по себе проблематичны, довольно слабы", — отмечает заведующая кафедрой оптометрии Института Lions Eye профессор Эллисон Маккендрик.

Эксперты сходятся во мнении, что проблема не в гаджетах как таковых, а в том, что они вытесняют пребывание на свежем воздухе. Уличная активность, дневной свет и фокусировка взгляда на удалённых объектах играют важную роль в правильном развитии глаза.

"Я говорю: "зелёное время вместо экранного времени"", — подчёркивает клинический исследователь Центра исследований глаз Австралии доктор Хуэй, отмечая, что один-два часа на улице в день доказанно замедляют развитие близорукости у детей.

Возрастные изменения, которых не избежать

Если в молодости проблемы со зрением можно отсрочить, то в среднем возрасте почти каждый сталкивается с пресбиопией — снижением способности видеть вблизи. Обычно это происходит после 40 лет и проявляется в необходимости отодвигать текст подальше от глаз.

"Потребность в очках для чтения связана с количеством дней рождения, которые у тебя были", — объясняет Лорен Эйтон.

Пресбиопия возникает из-за того, что хрусталик глаза теряет гибкость и хуже фокусирует свет. Предотвратить этот процесс невозможно, но его легко компенсировать с помощью очков, которые не "портят" зрение, как ошибочно считают многие.

Болезни, которые важно не пропустить

Существуют возрастные заболевания глаз, развитие которых можно замедлить или взять под контроль. Речь идёт прежде всего о глаукоме и возрастной макулярной дегенерации. Обе болезни долгое время протекают без симптомов, постепенно разрушая зрение.

"Очень важно регулярно проходить офтальмологические осмотры, потому что основные возрастные заболевания глаз изначально никак себя не проявляют", — подчёркивает Маккендрик.

Ранняя диагностика остаётся ключевым фактором сохранения зрения, особенно после 40-50 лет.