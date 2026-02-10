Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Проверка зрения
Проверка зрения
© Monterrey Institute of Technology and Higher Education, Mexico City by Angélica Martínez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 16:29

Считал, что зрение портят экраны — правда оказалась совсем в другом

Мы привыкли считать зрение чем-то само собой разумеющимся, пока оно не начинает подводить. Экранное время, возрастные изменения и образ жизни постепенно влияют на глаза, но большая часть проблем вовсе не является приговором. Современная офтальмология утверждает: значительную долю потери зрения можно предотвратить или успешно лечить. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на экспертов в области здоровья глаз.

Почему зрение ухудшается раньше, чем кажется

Зрение — один из ключевых каналов взаимодействия человека с окружающим миром, и любые сбои воспринимаются особенно остро. При этом многие не осознают, насколько распространены и при этом предотвратимы заболевания глаз. По словам специалистов, около 90% случаев серьёзной потери зрения можно либо избежать, либо скорректировать при своевременном вмешательстве.

"Слепота — очень страшная инвалидность, но люди не понимают, что на самом деле около 90% потери зрения можно предотвратить или вылечить", — говорит заместитель директора Центра исследований глаз Австралии профессор Лорен Эйтон.

Чаще всего здоровье глаз напрямую связано с образом жизни: питанием, физической активностью и регулярными проверками зрения. Эти базовые факторы работают эффективнее, чем любые "волшебные" упражнения или добавки.

Экраны, дети и "зелёное время"

Одна из наиболее тревожных тенденций последних лет — рост близорукости среди детей и подростков. Сегодня каждый третий ребёнок школьного возраста сталкивается с этой проблемой, и показатели продолжают увеличиваться. При этом экраны, вопреки распространённому мнению, не являются прямой причиной ухудшения зрения.

"Прямые доказательства того, что экраны сами по себе проблематичны, довольно слабы", — отмечает заведующая кафедрой оптометрии Института Lions Eye профессор Эллисон Маккендрик.

Эксперты сходятся во мнении, что проблема не в гаджетах как таковых, а в том, что они вытесняют пребывание на свежем воздухе. Уличная активность, дневной свет и фокусировка взгляда на удалённых объектах играют важную роль в правильном развитии глаза.

"Я говорю: "зелёное время вместо экранного времени"", — подчёркивает клинический исследователь Центра исследований глаз Австралии доктор Хуэй, отмечая, что один-два часа на улице в день доказанно замедляют развитие близорукости у детей.

Возрастные изменения, которых не избежать

Если в молодости проблемы со зрением можно отсрочить, то в среднем возрасте почти каждый сталкивается с пресбиопией — снижением способности видеть вблизи. Обычно это происходит после 40 лет и проявляется в необходимости отодвигать текст подальше от глаз.

"Потребность в очках для чтения связана с количеством дней рождения, которые у тебя были", — объясняет Лорен Эйтон.

Пресбиопия возникает из-за того, что хрусталик глаза теряет гибкость и хуже фокусирует свет. Предотвратить этот процесс невозможно, но его легко компенсировать с помощью очков, которые не "портят" зрение, как ошибочно считают многие.

Болезни, которые важно не пропустить

Существуют возрастные заболевания глаз, развитие которых можно замедлить или взять под контроль. Речь идёт прежде всего о глаукоме и возрастной макулярной дегенерации. Обе болезни долгое время протекают без симптомов, постепенно разрушая зрение.

"Очень важно регулярно проходить офтальмологические осмотры, потому что основные возрастные заболевания глаз изначально никак себя не проявляют", — подчёркивает Маккендрик.

Ранняя диагностика остаётся ключевым фактором сохранения зрения, особенно после 40-50 лет.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Имплант подождет: в каких случаях разрушенный зуб можно сохранить вчера в 16:14

Ортодонт Юнус Ахмурзаев рассказал NewsInfo, какое решение выбрать, если зуб разрушен, но корень сохранился.

Читать полностью » Усталость не проходит неделями: тело и мозг подают разные сигналы, которые все путают вчера в 15:15

Почему усталость не проходит даже после отдыха и как понять, что именно истощает — тело или разум. Разбираемся в признаках и способах восстановления.

Читать полностью » Эксцентричные сумки выходят их моды: новые фавориты сезона удивляют вчера в 14:45

Стилист Анна Скороходова объяснила NewsInfo, почему эксцентричные сумки теряют актуальность и какие модели будут в тренде весной.

Читать полностью » Этот стиль не бросается в глаза, но притягивает: poetcore стал языком нового поколения вчера в 10:33

В 2026 году мода возвращается к мягким формам, текстурам и внутренней чувствительности, превращая стилистику Poetcore в символ осознанности и гармонии.

Читать полностью » Мышцы сдают без причины: эта скрытая нехватка крадёт силу и выносливость — многие не догадываются вчера в 6:07

Постоянная усталость и слабость мышц могут крыться в скрытых дефицитах витаминов, которые легко обнаружить и устранить через правильное питание и солнечный свет.

Читать полностью » Приливы — лишь вершина айсберга: что на самом деле происходит с телом во время менопаузы 08.02.2026 в 23:05

Менопауза окружена множеством мифов, мешающих правильно распознать симптомы и выбрать эффективное лечение. Реальные факты помогают принимать взвешенные решения.

Читать полностью » Кофе, выпитый не вовремя, теряет силу: часы, которые решают, продлит напиток жизнь или украдёт сон 08.02.2026 в 18:03

Исследование показало, почему утренний кофе влияет на здоровье иначе, чем дневной, и как время привычной чашки связано с сердцем и сном.

Читать полностью » Речь начинается с ложки: самостоятельное питание неожиданно ускоряет развитие ребёнка 08.02.2026 в 17:32

Исследование показало, что дети, которые раньше начинают есть самостоятельно, активнее развивают коммуникацию и чаще говорят предложениями уже к двум годам.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Распылю это на постель — и простыни ровные без утюга: простой трюк удивил результатом
Наука
Хищник оставил след — и побил рекорд эпохи: этот динозавр бежал быстрее ожиданий
Садоводство
Поставил в комнате растение с пёстрыми листьями — интерьер сразу стал выглядеть дороже
Туризм
Здесь нацистские руины соседствуют с дикой природой — место в Германии удивляет контрастом
Спорт и фитнес
Мышцы требуют порядка, а не героизма: план тренировок, который заставляет тело расти быстрее
Еда
Перед жаркой всегда делаю это с луком — кольца получаются хрустящими, как в ресторане
Спорт и фитнес
В 51 год тело звезды "Офиса" стало сильнее, чем раньше — этот подход к тренировкам всё изменил
Туризм
Люди ушли за один день — города в Европе так и остались пустыми
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet