зеленый лук
зеленый лук
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 17:40

Зелёный лук в холодильнике портился за два дня — стало ясно, в чём ошибка: так делают почти все

Зелёный лук быстро вянет при хранении без доступа воздуха — диетолог Соломатина

Свежий зелёный лук кажется простым и привычным продуктом, но именно он часто теряет вкус и пользу уже через пару дней после покупки. Причина обычно не в качестве самой зелени, а в ошибках хранения, которые совершают почти все. В итоге полезный продукт быстро вянет и начинает неприятно пахнуть. Об этом со ссылкой на специалиста сообщает "Вечерняя Москва".

Почему зелёный лук портится быстрее, чем кажется

Зелёный лук богат витаминами и минералами, но при этом остаётся очень чувствительным к условиям хранения. Его сочные перья легко теряют влагу, а плотные луковички быстро реагируют на избыток тепла или отсутствие воздуха. Если хранить зелень неправильно, она не просто вянет, а начинает разрушаться на клеточном уровне, теряя и аромат, и питательные свойства.

Особенно уязвим молоденький лук, который продаётся с корнем. Он выглядит свежо, но при неправильном подходе портится быстрее, чем кажется на первый взгляд.

Как выбрать свежий зелёный лук

Правильное хранение начинается ещё в магазине. Качественный зелёный лук легко узнать по плотным, упругим перьям и крепким луковичкам. У свежего растения нет мягких участков, слизистости или потемнений.

Если же лук уже начал портиться, запах выдаст его раньше внешнего вида. Даже при визуальной "нормальности" аромат становится резким и неприятным, с характерными гнилостными нотами. Такой продукт лучше сразу отложить в сторону.

Где и как хранить зелёный лук дома

После покупки зелень стоит убрать в холодильник, но не дольше чем на два-три дня. При этом важно не помещать лук в герметичную упаковку. Отсутствие доступа воздуха ускоряет порчу и способствует накоплению влаги.

Лучше всего использовать дышащие пакеты или вовсе обходиться без упаковки. Альтернативный вариант — хранение в тёмном выдвижном ящике холодильника, где поддерживается стабильная температура и нет прямого света.

Почему нельзя плотно упаковывать зелень

Плотные контейнеры и завязанные пакеты создают парниковый эффект. Влага скапливается на перьях, что ускоряет размножение бактерий и приводит к быстрой потере свежести. Зелёный лук нуждается в циркуляции воздуха, даже находясь в холоде.

Как сохранить максимум пользы

Даже правильно сохранённый лук может потерять часть своих полезных веществ при приготовлении. Диетологи советуют употреблять его преимущественно в сыром виде, добавляя в холодные блюда.

"Добавить лук можно в окрошку и другие супы, различные салаты. Но важно помнить, что термическая обработка может разрушить полезные вещества в растении, поэтому лучше есть его сырым", — добавила диетолог Елена Соломатина, говорится в материале "Вечерней Москвы".

Такой подход позволяет сохранить витамины и яркий вкус, ради которых зелёный лук и ценится.

На что обратить внимание в повседневном использовании

Если лук начал терять упругость, лучше использовать его как можно быстрее. Не стоит хранить зелень "про запас" — это продукт, который выигрывает именно от свежести. Покупка небольшими порциями и правильные условия хранения помогут избежать лишних потерь.

Зелёный лук способен принести пользу организму, но только при внимательном отношении. Небольшие изменения в привычках позволяют сохранить его свежим, ароматным и по-настоящему полезным.

