Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Минималистичный рабочий стол
Минималистичный рабочий стол
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 22:11

Офис утопает в листьях? Учёные шокированы: вместо релакса зелень вызывает тревогу и раздражительность

Исследование Стэнфорда: растения в офисах вызывают стресс при 60% покрытия

Зелёные растения давно стали символом уюта и спокойствия в рабочей среде. Компании по всему миру тратят миллионы долларов на оформление офисов живыми цветами, вертикальными садами и деревянными панелями, чтобы создать атмосферу гармонии и снизить уровень стресса у сотрудников. Однако группа исследователей из Стэнфордского университета поставила под сомнение эту уверенность. Их новое исследование показало, что переизбыток зелени способен не только не улучшать настроение, но и вызывать обратный эффект — повышать тревожность и раздражительность офисных работников.

"Исследователи разработали новую методику для количественной оценки зелени и деревянных элементов в интерьере", — рассказало издание Newsweek.

Как проводился эксперимент

Учёные создали виртуальные офисные помещения с различной степенью озеленения — от полного отсутствия растений до максимально возможного количества. Для каждой модели рассчитывали условный максимум, равный 100%, где помещение было буквально утоплено в зелени. Добровольцы участвовали в тестировании и оценивали своё состояние, пока датчики фиксировали уровень стресса, частоту сердечных сокращений и другие физиологические показатели.

Результаты оказались неожиданными: максимальный всплеск тревожности наблюдался, когда растения занимали примерно 60% пространства. При этом комфортнее всего участники чувствовали себя при 20% зелени от возможного максимума. Именно такая пропорция позволяла людям ощущать связь с природой, не вызывая перегрузки восприятием.

Что изменилось в подходе к измерению

Ранее подобные эксперименты основывались на субъективных оценках: люди просто рассказывали, нравится ли им интерьер с растениями. Новая методика исключила этот фактор. Учёные применили программное обеспечение, которое объективно подсчитывает, сколько природных элементов человек видит в конкретной точке помещения. Это позволило более точно сопоставить визуальное восприятие и физиологические реакции.

"Оно было основано на расчёте среднего числа природных элементов, которые человек видит в заданном пространстве", — пояснили специалисты.

Почему переизбыток зелени может вредить

Психологи отмечают: зелёные растения действительно помогают расслабиться, но только до определённого предела. Когда офис превращается в оранжерею, мозг получает слишком много визуальных стимулов, а это вызывает сенсорную перегрузку. Вместо спокойствия человек ощущает напряжение — словно его окружение требует постоянного внимания.

К тому же растения занимают пространство, нарушают симметрию интерьера, затрудняют движение и могут блокировать доступ к естественному свету. Всё это косвенно повышает стресс и снижает концентрацию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заполнять офис зеленью более чем наполовину.
    Последствие: визуальная усталость, снижение продуктивности.
    Альтернатива: использовать точечные акценты — настольные растения, зелёные панели, небольшие кашпо у рабочих мест.

  • Ошибка: выбирать растения с пёстрыми листьями или сложной фактурой.
    Последствие: отвлекают внимание, мешают фокусироваться.
    Альтернатива: предпочтение простым формам и спокойным оттенкам — фикус, замиокулькас, сансевиерия.

  • Ошибка: размещать растения в зонах активного движения.
    Последствие: создаётся ощущение тесноты.
    Альтернатива: ставить зелень ближе к окнам или в уголках отдыха.

Оптимальные пропорции и дизайн

Современные дизайнеры интерьеров и специалисты по эргономике сходятся во мнении, что умеренное озеленение способствует балансу между визуальной стимуляцией и концентрацией. Для офиса площадью около 40 квадратных метров достаточно:

  1. Одного крупного растения в кадке.

  2. Трёх-четырёх средних кашпо с зелёными листьями.

  3. Небольшой настольной композиции на стойке ресепшен.

Такое распределение создаёт ощущение живого пространства, но не перегружает зрение.

Таблица "Плюсы и минусы"

Параметр Плюсы Минусы
Много растений насыщенная атмосфера, связь с природой повышенный стресс, сложности с уходом
Минимум зелени порядок, чистота, меньше отвлекающих факторов ощущение стерильности, отсутствие уюта
Умеренное озеленение (около 20%) гармония, визуальный комфорт, лёгкость требует продуманного дизайна

Мифы и правда о растениях в офисе

Миф 1. Чем больше зелени, тем лучше воздух.
Правда: одно растение очищает воздух лишь в радиусе метра. Эффект минимален без хорошей вентиляции.

Миф 2. Все растения расслабляют.
Правда: некоторые (например, с сильным ароматом) вызывают головные боли и раздражение.

Миф 3. Искусственные растения бесполезны.
Правда: визуально они создают тот же эффект природного присутствия, не требуя ухода.

А что если заменить живые растения другими природными элементами?

Учёные советуют не ограничиваться флорой. Для создания чувства естественности можно использовать:

  • деревянные панели или мебель;

  • текстуры под камень или ротанг;

  • природные цвета — оливковый, песочный, бежевый.

Такой подход снижает потребность в избыточном озеленении и делает интерьер мягким и сбалансированным.

Интересные факты

  1. В Японии существует понятие "синрин-йоку" — "лесные ванны". Прогулка среди деревьев снижает уровень кортизола на 12-15%.

  2. В Нидерландах компании компенсируют нехватку зелени интерактивными панелями с изображением природы.

  3. В Google офисах уровень зелени регулируют алгоритмы — они анализируют данные об освещённости и плотности рабочего пространства.

FAQ

Как выбрать растения для офиса?
Отдавайте предпочтение неприхотливым видам: спатифиллум, сциндапсус, замиокулькас. Они устойчивы к сухому воздуху и теневыносливы.

Сколько стоит оформить офис зеленью?
Дизайнерское озеленение в среднем обходится от 2 до 5 тысяч рублей за квадратный метр, включая растения, кашпо и обслуживание.

Что лучше — живые или искусственные растения?
Для кабинетов с плохим освещением лучше искусственные, в зонах отдыха — живые: они создают ощущение свежести и естественности.

Исторический контекст

Идея "зелёного офиса" активно продвигается с 1980-х годов. Тогда появились первые исследования NASA о фильтрации воздуха комнатными растениями. В XXI веке тренд получил новую жизнь в рамках концепции биофильного дизайна. Сегодня учёные уточняют его границы: важно не количество зелени, а качество восприятия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Метаногенные микроорганизмы нашли в щелочной среде под Тихим океаном — Палаш Кумават сегодня в 9:33
Жизнь на грани невозможного: как микробы нашли свой рай в кислотных глубинах океана

В глубинах Тихого океана были обнаружены микробные сообщества, существующие в экстремальных условиях, которые могут изменить наши представления о жизни в космосе. Какие особенности этих организмов? Узнайте подробнее!

Читать полностью » Температура тела и размер детёнышей влияют на развитие мозга у животных — профессор Ханс Рудольф сегодня в 8:33
Большие детёныши — большие идеи: эволюция выбрала размер вместо скорости

Как температура тела и размер новорожденных влияют на развитие мозга у разных видов животных? Узнайте, что стоит за этой взаимосвязью, и какие эволюционные закономерности её поддерживают.

Читать полностью » Мегасооружения на Карстовом плато подтверждают высокую организованность древних охотников — исследования Университета Любляны сегодня в 7:16
От ловушек до мегасооружений: как Карстовое плато раскрывает секреты древней охоты и общества

Исследователи обнаружили в Словении древние каменные мегасооружения, использовавшиеся для охоты. Это открытие меняет наши представления о социальных и технологических достижениях ранних обществ.

Читать полностью » Охра в жизни неандертальцев: новые данные подтверждают символическое поведение — Франческо д’Эррико сегодня в 6:16
Охра — не только краска: как она помогала неандертальцам создавать символы и инструменты

Удивительные открытия о том, как неандертальцы использовали охру для создания символов, переворачивают наше представление о развитии человеческой цивилизации.

Читать полностью » Исследования Университета Йонсэ ставят под сомнение ускорение расширения Вселенной — данные сверхновых сегодня в 5:16
Все, что мы знали о Вселенной, может быть ошибкой: как новые данные о сверхновых меняют космологию

Учёные из Южной Кореи утверждают, что Вселенная замедляется, а не ускоряется. Какие последствия это имеет для современных теорий и как новые данные могут изменить науку?

Читать полностью » NASA: самое продолжительное солнечное затмение XXI века произойдёт над Египтом и Северной Африкой сегодня в 4:37
Солнце погаснет на шесть минут — астрономы предупреждают: такого не было сто лет

Астрономы готовятся к самому длительному солнечному затмению века, которое затмит небо над Африкой и Ближним Востоком, превращая день в магическую ночь.

Читать полностью » Исследователи из Японии подтвердили, что древняя Вселенная была теплее современной сегодня в 2:31
Вселенная была горячее, чем ад: космос раскрыл тайну своей древней жары

Японские учёные впервые точно измерили температуру древнего космоса и подтвердили, что Вселенная миллиарды лет назад была ощутимо теплее, чем сегодня.

Читать полностью » Учёные NASA нашли предшественники жизни в Большом Магеллановом Облаке с помощью телескопа Джеймса Уэбба сегодня в 2:15
Во льду другой галактики — спирт, кислота и надежда: Вселенная снова намекает на жизнь

Телескоп Джеймса Уэбба впервые обнаружил органические молекулы в соседней галактике. Что это значит для понимания происхождения жизни во Вселенной?

Читать полностью »

Новости
УрФО
В Екатеринбурге до 2030 года снесут 370 металлических гаражей в санитарных зонах
Туризм
Сдирают деньги еще в аэропорту — чем может неприятно удивить Таиланд
Красота и здоровье
Раньше зимой постоянно болел — теперь просто делаю эти 5 вещей и чувствую себя отлично
Питомцы
Довёл кошку до сердечного приступа — теперь учусь жить спокойно
Дом
Раньше путала провода, теперь просто оборачиваю эту гирлянду вокруг веток — и всё идеально
Красота и здоровье
Керамиды, ниацинамид и холестерин названы ключевыми компонентами для защиты кожного барьера
Красота и здоровье
Анна Киркориан: привычки ухода часто усугубляют сухость кожи
УрФО
В Свердловской области создадут группу по борьбе с инвазивными растениями
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet