Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Болид над Италией ночью
Болид над Италией ночью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 11:25

Болид, который заставил Италию замереть: не комета, а привет из космоса

Зеленый болид осветил небо Италии вечером 8 декабря — астрономы

Вечером 8 декабря 2025 года жители Италии стали свидетелями редкого небесного явления — по небу пронёсся яркий зеленоватый болид. Его видели в разных частях страны, от северных до южных регионов. Многочисленные очевидцы поделились своими впечатлениями, описывая впечатляющий светящийся след, оставленный объектом. Об этом сообщает издание Passione Astronomia.

Болид над Италией: зрелище, которое удивило тысячи людей

Примерно в 21:00 небо Италии осветилось вспышкой ярко-зеленого света, привлекшей внимание очевидцев. Люди снимали происходящее на видео, делились фотографиями и обсуждали событие в социальных сетях. По данным астрономов, речь идёт о болиде — метеоре, который сгорает в атмосфере, создавая яркую вспышку.

"Не стоит паниковать: подобные явления происходят регулярно. Болид — это кусок каменного или железного материала, входящий в атмосферу Земли на огромной скорости", — отмечается на сайте издания.

Учёные поясняют, что цвет свечения напрямую зависит от химического состава метеора. Если наблюдается зелёный оттенок, значит, объект содержит большое количество магния. Иногда болиды могут выглядеть красными — это связано с преобладанием кислорода.

Природа и происхождение светящегося болида

Астрономические наблюдения указывают, что вспышка 8 декабря, вероятно, принадлежала к потоку Геминид — одному из самых ярких ежегодных метеорных дождей. Геминиды активны в декабре и часто производят особенно яркие болиды, способные осветить ночное небо почти как луна.

По словам специалистов, падение болида не представляет опасности для людей. Большинство таких объектов полностью сгорают в атмосфере на высоте десятков километров. Даже если небольшие фрагменты достигают поверхности, их масса невелика и не способна нанести значительный ущерб.

"Подобные вспышки часто принимают за падение спутников или неопознанных объектов, но в большинстве случаев это природное явление", — говорится в сообщении астрономического сообщества Италии.

Учёные также напоминают, что иногда источником подобных явлений может быть космический мусор, сходящий с орбиты и сгорающий в атмосфере. Поэтому важно отличать природные болиды от искусственных фрагментов.

Почему болид был зеленым

Характерный зеленоватый оттенок объясняется содержанием магния в веществе метеора. При высоких температурах, возникающих во время трения о воздух, частицы магния испускают интенсивное свечение зелёного цвета. Это физическое свойство давно известно науке и используется даже при создании фейерверков.

Учёные отмечают, что спектр свечения болида может многое рассказать о его происхождении. Анализ светового следа помогает определить, из какого материала он состоит, а также предположить, из какой части солнечной системы прибыл.

Как отличить болид от других небесных явлений

Многие очевидцы часто путают болиды с метеоритами, кометами или спутниками. Однако болид имеет несколько характерных признаков:

  1. Яркий световой след, заметный даже при свете луны.

  2. Быстрое движение по небу, обычно в течение 1-3 секунд.

  3. Возможность звукового эффекта — слабого гула или треска после вспышки.

Астрономы уточняют, что болид — это не научный термин, а скорее популярное обозначение особо яркого метеора. В профессиональной классификации метеоры различают по массе, скорости и составу, а не по интенсивности свечения.

Сравнение: болид и другие типы метеоров

Хотя болид — это разновидность метеора, его отличает яркость и видимая величина.

  1. Обычный метеор - слабое кратковременное свечение, часто едва заметное невооружённым глазом.

  2. Болид - значительно ярче, оставляет заметный след и может освещать местность.

  3. Сверхболид - редкое явление, когда вспышка настолько яркая, что на мгновение превращает ночь в день.

Таким образом, болид можно считать промежуточной формой между обычным метеором и сверхболидом. Его появление не несёт угрозы, но позволяет учёным изучать динамику космических тел, входящих в атмосферу Земли.

Плюсы и минусы наблюдения болидов

Наблюдение подобных явлений имеет как положительные стороны, так и ограничения.

Плюсы:

  • Возможность визуально наблюдать космические процессы.
  • Научная ценность данных о составе и траектории болидов.
  • Привлечение внимания к астрономии и науке.

Минусы:

  • Ограниченность наблюдения из-за погодных условий.
  • Сложность точного прогнозирования появления болидов.
  • Вероятность появления ложных теорий и слухов.

Советы по наблюдению за метеорными явлениями

Чтобы увидеть болид или метеорный дождь, необходимо выбрать ясную ночь и место с минимальным световым загрязнением.

  1. Уезжайте за город, где не мешает городской свет.

  2. Используйте мобильные приложения для отслеживания метеорных потоков.

  3. Дайте глазам привыкнуть к темноте — это займет 15-20 минут.

  4. Не используйте бинокли: лучше наблюдать невооруженным глазом.

  5. Возьмите с собой теплую одежду и термос с горячим напитком — зимние ночи в Италии могут быть прохладными.

Полезно помнить, что подобные наблюдения часто совмещают с изучением планет — например, в дни, когда Сатурн достиг противостояния и стал ярче на небе, что делает декабрь особенно удачным временем для любителей астрономии.

"Мы призываем всех наблюдателей делиться своими данными — фото, видео, описаниями. Это помогает нам уточнять характеристики болидов и строить карты их движения", — говорится в обращении Итальянского астрономического общества.

Популярные вопросы о болидах

1. Что делать, если увидел болид?
Ничего особенного предпринимать не нужно. Можно просто насладиться видом, а если удалось снять видео, отправить его в астрономические сообщества для анализа.

2. Может ли болид упасть на Землю?
В большинстве случаев болиды полностью сгорают в атмосфере. Только редкие и крупные фрагменты достигают поверхности в виде метеоритов.

3. Как часто можно увидеть болид?
В среднем крупные болиды фиксируются несколько раз в месяц по всему миру, но заметить их можно только в ясную ночь и при благоприятных условиях видимости.

4. Откуда берутся болиды?
Они могут быть частью метеорных потоков, например, Геминид, Персеид или Леонид, а также остатками астероидов или комет.

5. Почему болид кажется таким большим?
Эффект создается за счёт яркости свечения и близости траектории к горизонту — в реальности объект обычно не превышает размеров кулака.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исчезновение сардин совпало с падением числа птенцов у пингвинов — Passione Astronomia сегодня в 4:48
Когда море иссякает изнутри: пингвины тают так же быстро, как их кормовые стаи

Исследователи выяснили, что резкое сокращение популяции очковых пингвинов связано с нехваткой сардин — ключевого корма, от которого зависит выживание вида.

Читать полностью » Астрономы подтвердили существование второй луны у Земли — проект Pan-STARRS сегодня в 3:25
Земля не одна — рядом движется спутник-призрак, которого никто не замечал

У Земли появился новый таинственный спутник, о котором человечество не знало более полувека. Учёные раскрыли, что скрывалось рядом с нами всё это время.

Читать полностью » Обнаружена 35-метровая древнеегипетская лодка в гавани Александрии — Годдио сегодня в 1:58
Древний лимузин для вечеринок: 35-метровую церемониальную лодку нашли у берегов Египта

В Восточной гавани Александрии нашли 35-метровую древнюю лодку у храма Исиды: судно совпало с описанием Страбона и остаётся на дне.

Читать полностью » Коллеги из большинства следуют за меньшинствами при смене работы — Science Advances вчера в 23:26
Бомба замедленного действия в рекрутинге: механизм троянского коня тихо рушит гендерные барьеры

Учёные выяснили, что связи между сотрудниками могут снижать гендерную сегрегацию на рынке труда. Это возможно благодаря механизму троянского коня.

Читать полностью » Магнитное поле Урана и его спутники оказались гораздо более динамичными, чем считалось — MiraNews вчера в 21:06
Вояджер-2 открыл забытое: Уран не такой мёртвый, как мы думали — и его спутники могут быть живыми

Новые данные с космического зонда "Вояджер-2" меняют понимание Урана и его спутников. Пересмотр магнитосферы и влияния солнечного ветра открывает перспективы для будущих миссий и поиска подледных океанов на Титании и Обероне.

Читать полностью » Климатические изменения ускорили распространение чумы — Science Daily вчера в 19:25
Один вулкан изменил всё: как пепел XIV века запустил смерть Европы

Учёные выяснили, что извержение вулкана XIV века могло стать спусковым механизмом "Чёрной смерти" в Европе, изменив климат и усилив торговые связи.

Читать полностью » Генетики доказали ошибку в определении пола скелетов из Шимао — Nature вчера в 17:53
Захоронение у Восточных ворот оказалось обманом: генетики вскрыли ошибку археологов

ДНК 169 древних людей из Шимао изменила взгляд на неолитические ритуалы Китая: разные типы жертвоприношений и разные роли мужчин и женщин.

Читать полностью » В меловом периоде жили 2,5 миллиарда тираннозавров — Science вчера в 15:38
Гиганты множатся в арифметической тени: расчёт их популяции раскрывает парадокс исчезнувших костей

Учёные рассчитали, что за время существования тираннозавров на Земле могло жить около 2,5 млрд особей — и объяснили, как удалось прийти к этой цифре.

Читать полностью »

Новости
Общество
Свердловская область переводит разрешения на перевозки в электронный вид — Людмила Бабушкина
Экономика
Лавров заявил о влиянии долларовой политики на международные отношения
Мир
Патрулирование авиации РФ и Китая вызвало обеспокоенность Японии — Минору Кихара
Мир
Спецборт МЧС доставил 34 тонны гуманитарной помощи на Шри-Ланку — ТАСС
Происшествия
Циклон обесточил сотни населённых пунктов в Вологодской области — ТАСС
Питомцы
Собаки реагируют на скрытые стимулы благодаря чувствительности — Ауэрбах
Спорт и фитнес
Интенсивные тренировки снижают аппетит за счёт гормонов – Университет Вирджинии
Туризм
На Кольском полуострове формируются новые туристические кластеры — Валерий Бритаус
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet