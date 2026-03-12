Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 10:45

Яркий зеленый огненный шар заворожил южные небеса — как Краснодар стал свидетелем космического шоу

Ночью жители Краснодара, Анапы и Новороссийска в Краснодарском крае, а также Ростова-на-Дону в Ростовской области заметили яркий зеленый огненный шар в небе. Объект пролетел и рассыпался на части прямо над головами очевидцев. Информацию распространило издание "Кубань 24". Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук склоняются к версии о небольшом метеорите или техногенном объекте.

Что видели очевидцы

Огненный шар появился в небе внезапно, оставляя за собой след. Люди в Краснодаре первым делом схватились за телефоны, снимая видео пролета. Зеленоватый оттенок свечения выделялся на фоне ночного неба, а шар двигался быстро, не меняя траектории.

В Анапе и Новороссийске свидетели описывали похожую картину: объект светился ярко, потом начал распадаться. Фрагменты разлетелись веером, напоминая фейерверк, но без звука взрыва. Такие зрелища длятся секунды, и не все успевают зафиксировать момент.

Ростов-на-Дону тоже попал в зону видимости, шар пересек границу областей. Местные делились записями в соцсетях, где видно, как свечение угасает. Ночь выдалась ясной, так что обзор был отличным у всех.

"Такие небесные явления над южными регионами случаются нечасто, но всегда привлекают внимание. Они показывают, как космические частицы взаимодействуют с атмосферой, нагреваясь до тысяч градусов. Жители реагируют спокойно, фиксируя события, что помогает ученым в анализе. Важно понимать риски: мелкие метеориты обычно сгорают полностью, не причиняя вреда. Мы отслеживаем подобные инциденты для безопасности территорий".

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Свидетельства совпадают: шар летел с запада на восток. Никто не слышал ударов или взрывов на земле. Это типично для объектов, полностью разрушающихся в воздухе.

Физика небесного гостя

При входе в атмосферу метеорит нагревается от трения о воздух. Поверхность плавает при тысячах градусов, ионизируя газы вокруг. Зеленый цвет возникает из-за примесей металлов, как магний или никель, которые светятся при такой температуре.

Шар рассыпался из-за давления: куски отрывались, теряя массу. Каждый фрагмент оставлял свой след, пока не сгорел. Физика проста — скорость до 20 километров в секунду делает камень раскаленным добела.

Атмосфера Земли работает щитом, рассеивая мелкие тела. Большинство метеоров не долетают до поверхности, превращаясь в пыль. Зеленоватое сияние добавляет эстетики, но объясняется спектром излучения.

Очевидцы фиксируют такие события реже ночью в городах из-за огней. Но видео помогают восстановить траекторию точно. Физические законы предсказуемы, хотя точный размер шара остается загадкой.

Версии ученых

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН изучили отчеты. Они предполагают небольшой метеорит, вошедший под острым углом. Альтернатива — техногенный объект, вроде обломка спутника.

Метеориты из пояса астероидов пролетают потоком ежегодно. Этот мог быть размером с кулак, полностью сгорев. Техногенные куски реже дают зеленый свет, но возможны.

Анализ видео покажет состав по спектру. Ученые мониторят небо радарами, фиксируя траектории. Ни ущерба, ни обломков на земле не нашли.

