Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Моторное масло на полке магазина
Моторное масло на полке магазина
© https://unsplash.com by Robert Laursoo is licensed under Free
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 7:35

Изумрудный щит для двигателя: необычный цвет смазки защищает кошельки водителей от дорогого ремонта

Зимой, под проливным дождём с мокрым снегом, когда дворники еле справляются с налётом, а в сервисе механик вскрывает канистру с маслом и морщится от мутного золотистого цвета, понимаешь: подделка. Именно такие случаи, как с испорченными дворниками в зимние месяцы, заставляют задуматься о защите кармана. На заводе UPEC в Калужской области, где морозы сковывают конвейер, ввели хитрый приём: само моторное масло ROLF Professional теперь ярко-зелёное. Не этикетка, а базовый продукт меняет оттенок благодаря пигментам, растворяющимся без следа.

Проблема фальсификата острее, чем кажется — дешёвые аналоги убивают двигатели, как в случае с дефектами цилиндров Kia и Hyundai, где ремонт уходит на полмиллиона. Зелёный цвет — это маркер подлинности, устойчивый к жаре, свету и времени. Производитель проверил всё в лабораториях: вязкость на уровне, окисление не ускорилось, защита мотора прежняя.

Этой зимой партии уже разошлись по автопаркам и дилерам, где стабильность смазки — залог бюджета.

"Окрашенное масло — это как паспорт для двигателя: сразу видно, не подделали ли в гараже. Подделки часто меняют свойства, вызывая задиры, а здесь пигмент не влияет на смазку, но спасает от обмана."

автомеханик, инженер-машиностроитель, эксперт по диагностике и ремонту автомобилей Александр Михайлов

Как на заводе UPEC красят масло в зелёный

На мощностях UPEC в Обнинске процесс — чистая инженерия: электроника дозирует пигмент с точностью до миллилитра, мешалки выравнивают оттенок до идеальной однородности. Любое отклонение — и партия бракуется. Пигменты не всплывают, не осаждаются, держат цвет годами, даже под капотом в жару плюс 150 градусов.

Это не прихоть: подделать зелёный требует той же формулы и оборудования, что и оригинал. Перекупщики на вторичке, как в ловушках с металлоломом, теперь в пролёте — визуальный контроль проще толщиномера.

Лаборатории подтвердили: ни вязкости, ни индекса вспенивания, ни термической стабильности не пострадало. Масло готово к современным ДВС с турбонаддувом.

Почему это выгодно для вашего кошелька и мотора

Глазами механика: подделки экономят копейки, но ремонт — как после Mazda vs Toyota в морозы, на сотни тысяч. Зелёное ROLF окупается: меняйте по регламенту каждые 10 тысяч, и мотор протянет 300 тысяч без капиталки.

Коммерческий расчёт прост: годовалое масло с пробегом теряет 20% цены, но подделка сожрёт вдвое больше. А для дальних — бак полный, масло зелёное, и трасса М4 без сюрпризов.

"Зелёный оттенок — индикатор надёжности в эксплуатации. В сложных условиях, как зимние пробки или off-road, подделки окисляются быстрее, а оригинал держит марку годами."

автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Для кого зелёное масло — must-have

Профессионалы в автопарках и сервисах первыми берут: стабильность — ключ к регламентам. Таксисты, фургоны — все, где масло меняют пачками. Обычный водитель? Если бюджет на спидометр выше лимита, то и на масло не скупитесь.

Ирония в том, что подделыватели теперь рискуют больше: зелёный — как нештрафуемый порог для инспектора.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Влияет ли цвет на свойства масла? Нет, пигменты растворены, вязкость и защита идентичны классике.
  • Сохраняется ли зелёный в двигателе? Да, на весь интервал замены, устойчив к температурам до 150°C.
  • Где купить оригинал? Только у дилеров и сервисов, проверяйте цвет при заливке. Избегайте рынков, как крепости на колёсах.
  • Подделать можно? Сложно — нужны заводские дозаторы и формула.
Проверено экспертом: техническая стабильность, защита от подделок и эксплуатационные плюсы. автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Читайте также

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Британский люкс гниет незаметно: Range Rover III ржавеет рамой и начал душит ремонтами вчера в 13:49

Подержанный Range Rover III: проблемы рамы, пневмоподвески, электрики и АКПП. Стоимость владения 200-400 тыс. руб./год. Советы по аудиту и альтернативы вроде Toyota Land Cruiser.

Читать полностью » Ловушка в сервисной книжке: реальный срок службы авто скрыт за яркой рекламой гарантии вчера в 13:02

За заманчивыми пятью годами гарантии скрываются жесткие инженерные расчеты, которые юристы превратили в механизм снятия ответственности с заводов.

Читать полностью » Три литра на сотню — красивая сказка для доверчивых: реальный аппетит новых гибридов Galaxy вчера в 12:52

Geely замахнулись на законы физики с новой платформой Galaxy, но эксперты предупреждают: за сверхбыструю зарядку и расход в 3 литра придётся платить ресурсом.

Читать полностью » Лоск снаружи — труха внутри: кузов корейского бизнес-седана сдаётся под натиском зимних реагентов вчера в 11:59

За дерзким дизайном Kia K5 скрываются нежные радиаторы и склонность к задирам, о которых молчат в автосалонах при продаже.

Читать полностью » Мокрый снег и испорченные дворники: как сохранить безопасность и бюджет в зимние месяцы вчера в 10:34

Узнайте, как простой уход за щетками не только сэкономит ваши средства, но и обеспечит безопасность на дороге зимой.

Читать полностью » Долгосрочные вложения в автомобили: стоит ли выбирать Mazda вместо Toyota из-за затрат вчера в 10:05

Разбираемся, как эксплуатационные расходы и особенности обслуживания Toyota RAV4 и Mazda CX-5 могут повлиять на выбор кроссовера в морозы.

Читать полностью » Стрелка выше лимита — а штрафа нет: инженерная хитрость, которая спасает кошелёк водителя вчера в 9:09

Выяснилось, почему при превышении на спидометре штрафы приходят не всегда. Разгадка кроется в заводских настройках авто и особенностях работы спутников.

Читать полностью » Проблемы с роботакси: как неудачи Tesla в безопасности разочаровывают поклонников беспилотного будущего вчера в 2:13

Проблемы, с которыми столкнулась Tesla в своем беспилотном будущем, ставят под вопрос безопасность на дорогах.

Читать полностью »

Новости
Еда
Зимний вечер с лососем и брокколи: как ужин освежает и питает кожу природным образом
Спорт и фитнес
Гнётся всё, кроме позвоночника: как динамическая растяжка изменила подход к тренировкам в фитнесе
Красота и здоровье
Проблема на фоне облаков: как витамин D влияет на настроение и здоровье кожи в зимний сезон
Питомцы
Шлейка — ключ к свободе: простые решения для превращения прогулок в настоящие приключения для кошек
Еда
Ромбы на коже спасают филе: секретная надсечка превращает обычную птицу в шедевр Мишлен
Питомцы
Кошки жаждут свободы, но на улице скрываются опасности, о которых владельцы не подозревают
Спорт и фитнес
Мышечная сила без контроля суставов: скрытые риски, о которых предпочитают молчать спортсмены
Наука
Потепление океана сжирает биомассу: новые исследования показывают тревожные результаты для рыб
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet