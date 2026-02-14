Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушки хоядт в парке
Девушки хоядт в парке
© public domain
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 12:36

Город с 61% зелёных зон обошёл конкурентов — в топе есть неожиданный фаворит

Городской отдых всё чаще ассоциируется не с небоскрёбами и плотной застройкой, а с парками, набережными и чистым воздухом. Эксперты проанализировали мегаполисы по уровню озеленения, доступности зелёных зон и качеству атмосферы. В результате появился рейтинг самых "зелёных" и удобных для пеших прогулок городов мира. Об этом сообщает издание со ссылкой на исследование Iglu Cruises.

Как оценивали города

Специалисты учитывали три ключевых показателя: долю зелёных территорий, доступ жителей к общественным паркам и качество воздуха. Итоговый "зелёный балл" позволил выделить десятку направлений, где урбанистика гармонично сочетается с природой.

Многие города из списка делают ставку на биоразнообразие, развитие пешеходной инфраструктуры и сохранение природных ландшафтов в черте мегаполиса. Это делает их привлекательными не только для туристов, но и для постоянных жителей.

Десятое — шестое места

10. Мюнхен (Германия) - 50,7 балла. Английский сад, превышающий по площади Центральный парк Нью-Йорка, и зелёный пояс длиной 70 км формируют развитую систему прогулочных маршрутов.

9. Рединг (Великобритания) - 51,7 балла. Около 35% территории отведено под общественные зелёные зоны, а реки Темза и Кеннет интегрированы в городскую среду.

8. Сингапур - 53,3 балла. Город активно реализует концепцию "природа прежде всего", высадив сотни тысяч деревьев и обеспечив около 66 кв. м зелёных зон на человека.

7. Стокгольм (Швеция) - 55,7 балла. Структура города делится на равные части воды, зелени и застройки, что создаёт баланс между природой и урбанистикой.

6. Сидней (Австралия) - 58,3 балла. Почти 46% территории занимают парки и зелёные пространства, а программы восстановления природы усиливают биоразнообразие.

Пятое — третье места

5. Канберра (Австралия) - 58,7 балла. Около 45% территории составляют национальные парки и природные заповедники, благодаря чему город получил репутацию "столицы бушей".

4. Вена (Австрия) - 59,3 балла. Более половины площади приходится на зелёные зоны, включая исторические сады и биосферный заповедник ЮНЕСКО Венский лес.

3. Хельсинки (Финляндия) - 60,3 балла. Город известен чистым воздухом и устойчивым развитием, неоднократно занимая высокие позиции в международных экологических рейтингах.

Лидеры рейтинга

2. Вильнюс (Литва) - 72,3 балла. Около 61% территории занимают зелёные зоны, а статус Европейской зелёной столицы 2025 года подтверждает экологические достижения города.

1. Осло (Норвегия) - 77,3 балла. Почти 95% жителей живут в пределах 300 метров от парка или сквера. Город развивает биоразнообразие, создаёт "карманные" парки и реализует проекты поддержки опылителей, включая знаменитую "пчелиную дорогу".

Рейтинг показывает, что крупные города могут быть не только деловыми центрами, но и пространствами для отдыха и пеших прогулок. Развитие зелёной инфраструктуры становится важным элементом современной урбанистики и повышает качество жизни.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Измир захватывает с первого шага — древняя Агора и шумный Кемералты в одном дне вчера в 22:32

Измир - город, где история встречается с современностью, и каждый шаг погружает в уникальную атмосферу.

Читать полностью » Турция держит корону, но Вьетнам стремительно сокращает разрыв: рейтинг летних направлений обновился вчера в 17:08

Летний отдых 2026 за границей может удивить ценами: курс рубля, раннее бронирование и новые лидеры спроса меняют правила игры на туристическом рынке.

Читать полностью » Вышли за пределы центра — окрестности Киото оказались тише и глубже вчера в 16:01

Киото в 2026 году сохранит традиции, став частью повседневной жизни. Подготовьтесь к поездке с нашими советами.

Читать полностью » Смена часовых поясов ломает сон: первые 48 часов решают, затянется ли джетлаг на неделю вчера в 14:55

Перелёт через несколько часовых поясов может превратить отдых в испытание. Почему направление маршрута влияет на самочувствие и сколько длится перестройка.

Читать полностью » Город у подножия Этны покорил с первого вечера — возвращаться хочется снова вчера в 13:52

Исследуйте атмосферу Катании, города, который привлекает даже самых искушённых путешественников.

Читать полностью » Ford отчитался о рекордном убытке в 11,1 млрд долларов — крупнейший минус со времён кризиса 2008 года вчера в 11:34

Ford сообщил о крупнейших убытках со времён кризиса 2008 года. О каких изменениях речь и на что надеется компания?

Читать полностью » Решили не ждать компанию для Европы — маленькие города оказались удобнее для соло 12.02.2026 в 20:06

7 направлений для соло-путешествий по Европе: острова, уютные города и северная природа. Где одному комфортно гулять, есть и менять планы.

Читать полностью » Японская виза через VFS Global изменила правила игры — теперь ожидание может растянуться 12.02.2026 в 16:01

В московских и петербургских центрах VFS Global изменил приём: сроки стали шире, требования жёстче, появились платные вечерние окна и дефицит слотов.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Питомец появился в доме — одна ошибка в уходе может сократить ему жизнь
Спорт и фитнес
Спина "ноет" после работы за компьютером — 2 простые растяжки снимают зажимы за минуту
Красота и здоровье
Удар в самое сердце: вирус один, но последствия разные — в крови скрыт решающий механизм
Недвижимость
Посуда, подушки и список дел творят магию: простой ритуал перед сном делает утро неожиданно лёгким
Питомцы
Бекон и сыр вредят сердцу собаки — привычка угощать выходит боком
Недвижимость
Блестящий пол после уборки скрывает проблему — причина в одной привычке
Садоводство
Самшит редеет после неправильной обрезки — февраль спасает кусты от пустой кроны
Наука
Формирование ядра Земли определило судьбу жизни — всё зависело от тонкой химической настройки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet