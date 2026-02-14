Город с 61% зелёных зон обошёл конкурентов — в топе есть неожиданный фаворит

Городской отдых всё чаще ассоциируется не с небоскрёбами и плотной застройкой, а с парками, набережными и чистым воздухом. Эксперты проанализировали мегаполисы по уровню озеленения, доступности зелёных зон и качеству атмосферы. В результате появился рейтинг самых "зелёных" и удобных для пеших прогулок городов мира. Об этом сообщает издание со ссылкой на исследование Iglu Cruises.

Как оценивали города

Специалисты учитывали три ключевых показателя: долю зелёных территорий, доступ жителей к общественным паркам и качество воздуха. Итоговый "зелёный балл" позволил выделить десятку направлений, где урбанистика гармонично сочетается с природой.

Многие города из списка делают ставку на биоразнообразие, развитие пешеходной инфраструктуры и сохранение природных ландшафтов в черте мегаполиса. Это делает их привлекательными не только для туристов, но и для постоянных жителей.

Десятое — шестое места

10. Мюнхен (Германия) - 50,7 балла. Английский сад, превышающий по площади Центральный парк Нью-Йорка, и зелёный пояс длиной 70 км формируют развитую систему прогулочных маршрутов.

9. Рединг (Великобритания) - 51,7 балла. Около 35% территории отведено под общественные зелёные зоны, а реки Темза и Кеннет интегрированы в городскую среду.

8. Сингапур - 53,3 балла. Город активно реализует концепцию "природа прежде всего", высадив сотни тысяч деревьев и обеспечив около 66 кв. м зелёных зон на человека.

7. Стокгольм (Швеция) - 55,7 балла. Структура города делится на равные части воды, зелени и застройки, что создаёт баланс между природой и урбанистикой.

6. Сидней (Австралия) - 58,3 балла. Почти 46% территории занимают парки и зелёные пространства, а программы восстановления природы усиливают биоразнообразие.

Пятое — третье места

5. Канберра (Австралия) - 58,7 балла. Около 45% территории составляют национальные парки и природные заповедники, благодаря чему город получил репутацию "столицы бушей".

4. Вена (Австрия) - 59,3 балла. Более половины площади приходится на зелёные зоны, включая исторические сады и биосферный заповедник ЮНЕСКО Венский лес.

3. Хельсинки (Финляндия) - 60,3 балла. Город известен чистым воздухом и устойчивым развитием, неоднократно занимая высокие позиции в международных экологических рейтингах.

Лидеры рейтинга

2. Вильнюс (Литва) - 72,3 балла. Около 61% территории занимают зелёные зоны, а статус Европейской зелёной столицы 2025 года подтверждает экологические достижения города.

1. Осло (Норвегия) - 77,3 балла. Почти 95% жителей живут в пределах 300 метров от парка или сквера. Город развивает биоразнообразие, создаёт "карманные" парки и реализует проекты поддержки опылителей, включая знаменитую "пчелиную дорогу".

Рейтинг показывает, что крупные города могут быть не только деловыми центрами, но и пространствами для отдыха и пеших прогулок. Развитие зелёной инфраструктуры становится важным элементом современной урбанистики и повышает качество жизни.