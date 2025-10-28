Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Срезанные стебли сахарного тростника
Срезанные стебли сахарного тростника
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 2:16

Растение, которое заменит нефть: тростник выходит на мировой рынок

Университет Сан-Паулу: сахарный тростник может заменить нефть в промышленности

Сахарный тростник, когда-то воспринимавшийся исключительно как источник сладости, сегодня превращается в один из символов устойчивого будущего. Благодаря новым технологиям это растение становится сырьём для производства топлива, пластика и даже энергии — с минимальными выбросами углерода и почти без отходов.

От сахарного завода к зелёному НПЗ

Учёные и инженеры видят в тростнике универсальный источник возобновляемых ресурсов. По данным Университета Сан-Паулу и Embrapa Agroenergia, большинство сахарных заводов можно перепрофилировать под выпуск самых разных продуктов — от авиационного топлива до биопластиков.

Такие предприятия уже называют "зелёными нефтеперерабатывающими заводами", ведь их принцип работы напоминает НПЗ, только без зависимости от нефти. Вместо ископаемого топлива — растения, вместо дыма — пар и запах жома.

"Практически всё, что сейчас делается из нефти, может быть получено из биомассы сахарного тростника", — отметили исследователи Университета Сан-Паулу.

Эта трансформация открывает путь к замене нефти экологичными аналогами, снижая углеродный след без радикальной перестройки инфраструктуры.

Сравнение: нефть и сахарный тростник

Параметр Нефть Сахарный тростник
Источник Ископаемый Возобновляемый
Выбросы CO2 Высокие На 80% ниже
Применение Топливо, пластик, химия Биотопливо, биопластики, энергия
Отходы Опасные, токсичные Биологически разлагаемые
Энергозатраты Высокие Умеренные

Как видно, биомасса тростника способна заменить нефть в ключевых отраслях, сохраняя при этом баланс экосистемы.

От сахара к авиационному топливу

Сегодня большинство бразильских заводов выпускают сахар и этанол, но новые технологии расширяют горизонты. Из отходов переработки тростника можно получать зелёный водород, морское биотопливо и даже устойчивое авиационное топливо (SAF), уже протестированное на международных авиалиниях.

Каждый из этих продуктов способен заменить традиционные нефтепродукты и снизить выбросы углерода на десятки процентов.

Потенциальные продукты из сахарного тростника

  • Биопластики - альтернатива полиэтилену, безопасная и биоразлагаемая.

  • Зелёный водород - чистый источник энергии для транспорта и промышленности.

  • SAF-топливо - возобновляемый керосин для авиации.

  • Биобункер - экологичное топливо для морских судов.

Советы шаг за шагом: как бизнесу перейти на биотопливо

  1. Оценить инфраструктуру - предприятия, уже работающие с этанолом, могут использовать ту же логистику.

  2. Инвестировать в переработку отходов - жом и солома тростника становятся сырьём для этанола второго поколения (E2G).

  3. Заключить партнёрства с агропроизводителями - чтобы обеспечить устойчивое снабжение биомассой.

  4. Использовать побочные продукты - из отходов можно получать электроэнергию и спирт для косметики.

  5. Рассчитать углеродный баланс - подтверждённая экологичность повышает ценность бренда.

Примером такого подхода стал Grupo Boticário, который с 2016 года использует в упаковке зелёный пластик на основе этанола и полностью отказался от нефтехимических полимеров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сжигать отходы сахарного тростника.
    Последствие: выбросы CO2 и потеря ценных ресурсов.
    Альтернатива: переработка жома в этанол второго поколения (E2G).

  • Ошибка: расширять плантации за счёт лесов.
    Последствие: потеря биоразнообразия.
    Альтернатива: использование деградировавших пастбищ и эродированных земель.

  • Ошибка: игнорировать побочные газы ферментации.
    Последствие: утечка CO2 в атмосферу.
    Альтернатива: переработка CO2 в синтетическое топливо.

А что если тростник действительно заменит нефть?

Если этот сценарий реализуется, Бразилия станет первой страной, где нефтяная экономика уступит место биологической. Это не только снизит зависимость от импорта углеводородов, но и создаст миллионы новых рабочих мест в сельском хозяйстве и зелёной энергетике.

Плюсы и минусы тростниковой энергетики

Плюсы Минусы
Возобновляемое сырьё Требует инвестиций в технологии
Снижение выбросов CO2 Зависимость от погодных условий
Утилизация отходов Высокие стартовые затраты
Новые рабочие места Необходим контроль за землепользованием

Преимущества явно перевешивают, особенно если рассматривать перспективу долгосрочного устойчивого развития.

Бразилия как мировой лидер

Бразилия уже занимает второе место в мире по объёму производства этанола, уступая лишь США. Но именно тростниковая биомасса позволяет стране производить до 10 000 литров этанола с гектара, что в несколько раз выше показателей кукурузы.

С 2003 года использование этанола в транспорте помогло предотвратить выброс более 700 миллионов тонн CO2. Это эквивалентно тому, как если бы из оборота исчезли миллионы автомобилей с бензиновыми двигателями.

FAQ

Как выбрать биотопливо для бизнеса?
Следует ориентироваться на совместимость с существующими установками. Этанол и E2G можно внедрять без полной замены оборудования.

Сколько стоит производство этанола второго поколения?
На старте оно обходится дороже классического, но при масштабировании себестоимость быстро снижается за счёт переработки отходов.

Что лучше — тростник или кукуруза?
По энергоотдаче и углеродному следу тростник эффективнее: он даёт больше этанола и требует меньше удобрений.

Мифы и правда

  • Миф: производство этанола вредит продовольственному сектору.
    Правда: используется не пищевой жом и солома, а не сам сахар.

  • Миф: тростниковые плантации приводят к вырубке лесов.
    Правда: современные проекты развиваются на деградировавших землях.

  • Миф: биопластики не разлагаются.
    Правда: они полностью биоразлагаемы и безопасны для почвы и воды.

Исторический контекст

  1. 1970-е годы - старт программы Proálcool, стимулировавшей производство этанола.

  2. 2003 год - появление гибридных автомобилей, работающих на смеси бензина и этанола.

  3. 2020-е годы - переход к технологиям E2G и зелёному водороду.

3 интересных факта

  1. Из тонны тростника можно получить до 135 литров этанола и 250 кг жома.

  2. Один гектар тростника вырабатывает достаточно энергии, чтобы обеспечить электричеством дом на 12 месяцев.

  3. Биопластик из тростника полностью перерабатывается и снижает углеродный след упаковки до 70%.

