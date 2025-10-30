Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Йогурт
© freepik.com is licensed under public domain
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 21:28

Один даёт силу, другой — крепкие кости: какой йогурт выбрать на завтрак

Греческий йогурт помогает дольше сохранять сытость и поддерживает рост мышц

Если вы привыкли начинать утро с йогурта, то наверняка сталкивались с выбором между греческим и обычным. На полках супермаркетов оба варианта выглядят одинаково аппетитно, но различаются по составу и влиянию на организм. Диетологи уверяют: выбор зависит не от моды, а от ваших целей в питании.

Что отличает греческий йогурт от обычного

Йогурт — это продукт, получаемый путем ферментации молока с добавлением полезных бактерий. Разница между греческим и обычным йогуртом заключается в технологии производства. Греческий проходит дополнительное процеживание: из него удаляют жидкую сыворотку, и консистенция становится более густой и кремовой. Благодаря этому он содержит больше белка, но меньше кальция.

"Не существует единственного "лучшего" варианта, когда речь идет о греческом йогурте по сравнению с обычным, — пояснила диетолог Карла Эрнандес, — Оба являются питательными, цельными молочными продуктами с немного разными профилями питательных веществ", — добавила она.

Сравнение по питательным показателям

Показатель (на 170 г)

Греческий (обезжиренный)

Обычный (обезжиренный)

Калории

104

85

Белок

18 г

7 г

Углеводы

6 г

14 г

Сахар

6 г

7-10 г

Кальций

189 мг

284 мг

Как видно, греческий йогурт выигрывает по содержанию белка, но уступает в кальции. Этот баланс важно учитывать при выборе: если вы следите за мышечной массой, первый вариант предпочтительнее; если заботитесь о здоровье костей — второй.

Почему стоит обратить внимание на греческий йогурт

"Греческий йогурт является более богатым белком вариантом по сравнению с обычным", — отметила диетолог Бри Филлипс.

Он насыщен казеином — медленно усваиваемым белком, который дольше сохраняет чувство сытости и способствует восстановлению мышц после тренировок. Несколько исследований показывают, что регулярное употребление греческого йогурта связано с ростом силы и мышечной массы, а также помогает снизить воспаление после физических нагрузок. Кроме того, содержащиеся в нем бактерии способствуют улучшению микробиома кишечника и могут снижать риск колоректального рака.

Минусы греческого йогурта

  1. В процессе процеживания теряется часть кальция.
  2. Из-за большего расхода молока греческий йогурт дороже.
  3. Ароматизированные версии нередко содержат добавленные сахара — до 19-20 г на порцию.

Чем хорош обычный йогурт

Для многих обычный йогурт — это классика: легкий, чуть сладковатый и универсальный продукт, подходящий и для смузи, и для заправок, и для чиа-пудинга.

"Обычный йогурт на самом деле мой основной выбор, — сказала Эрнандес, — Он легкий, гладкий и имеет естественную мягкую сладость", — добавила она.

Его преимущества

  • Содержит меньше калорий, чем греческий вариант.
  • Более доступен по цене.
  • Богат кальцием, который помогает укреплять кости.

Недостатки

  • Меньше белка, поэтому чувство насыщения сохраняется не так долго.
  • Может содержать много добавленного сахара.
  • Из-за жидкой текстуры менее универсален в кулинарии.

Плюсы и минусы

Тип йогурта

Плюсы

Минусы

Греческий

Больше белка, дольше сохраняет сытость, подходит для рецептов

Меньше кальция, дороже, может содержать сахар

Обычный

Больше кальция, мягкий вкус, дешевле

Меньше белка, менее плотная консистенция

Советы шаг за шагом: как выбрать свой йогурт

  1. Определите цель. Для наращивания мышц или диеты выбирайте греческий вариант. Для укрепления костей — обычный.
  2. Читайте состав. Настоящий йогурт должен содержать только молоко и закваску.
  3. Избегайте добавленного сахара. Лучше взять натуральный и добавить свежие ягоды или ложку меда.
  4. Обращайте внимание на срок годности. Чем короче, тем меньше консервантов.
  5. Экспериментируйте. Попробуйте использовать греческий йогурт вместо сметаны или майонеза в блюдах — получится полезнее и не менее вкусно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка ароматизированного йогурта с высоким содержанием сахара.
    Последствие: скачки уровня глюкозы и скрытые калории.
    Альтернатива: натуральный йогурт без добавок + свежие фрукты.
  • Ошибка: употребление йогурта натощак при чувствительном желудке.
    Последствие: возможен дискомфорт и изжога.
    Альтернатива: ешьте йогурт в составе завтрака — с овсянкой или орехами.
  • Ошибка: хранение открытого йогурта дольше трёх дней.
    Последствие: риск роста бактерий.
    Альтернатива: покупайте порционные упаковки или герметично закрывайте банку.

А что если вы не переносите лактозу?

Сегодня доступны безлактозные версии как греческого, так и обычного йогурта. Также можно выбирать продукты на растительной основе — из кокоса, сои или овса. Они не содержат молочного белка, но часто обогащаются кальцием и витамином D, что делает их достойной заменой классике.

Мифы и правда

Миф 1. Греческий йогурт — всегда полезнее.
Правда: его преимущества зависят от состава и целей питания.

Миф 2. В обычном йогурте нет белка.
Правда: он есть, просто в меньшем количестве.

Миф 3. Все йогурты одинаковы.
Правда: технология производства сильно влияет на состав и питательную ценность.

FAQ

Какой йогурт лучше для похудения?
Греческий благодаря высокому содержанию белка помогает дольше оставаться сытым и может снижать общий калораж.

Можно ли есть йогурт каждый день?
Да, если выбирать натуральные варианты без добавленного сахара. Йогурт способствует здоровью кишечника и улучшает пищеварение.

Как выбрать качественный продукт в магазине?
Изучите состав: только молоко и закваска. Избегайте "йогуртовых продуктов" с ароматизаторами и крахмалом.

Что лучше добавить к йогурту?
Свежие ягоды, орехи, семена чиа или ложку овсяных хлопьев. Это улучшит вкус и добавит клетчатку.

Сколько стоит хороший йогурт?
Средняя цена греческого — выше из-за технологии производства. Но в пересчёте на пользу каждый грамм белка стоит своих денег.

3 интересных факта

  1. В Греции традиционно процеживают йогурт через ткань, чтобы достичь густой текстуры.
  2. В одной порции греческого йогурта белка почти столько же, сколько в яйцах.
  3. Йогурт — одно из старейших ферментированных блюд: его ели ещё кочевники Азии 4000 лет назад.

И греческий, и обычный йогурт достойны места в рационе. Первый обеспечивает белком и сытостью, второй — кальцием и мягким вкусом. Главное — обращать внимание на состав и не переусердствовать с сахаром.

