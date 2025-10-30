Один даёт силу, другой — крепкие кости: какой йогурт выбрать на завтрак
Если вы привыкли начинать утро с йогурта, то наверняка сталкивались с выбором между греческим и обычным. На полках супермаркетов оба варианта выглядят одинаково аппетитно, но различаются по составу и влиянию на организм. Диетологи уверяют: выбор зависит не от моды, а от ваших целей в питании.
Что отличает греческий йогурт от обычного
Йогурт — это продукт, получаемый путем ферментации молока с добавлением полезных бактерий. Разница между греческим и обычным йогуртом заключается в технологии производства. Греческий проходит дополнительное процеживание: из него удаляют жидкую сыворотку, и консистенция становится более густой и кремовой. Благодаря этому он содержит больше белка, но меньше кальция.
"Не существует единственного "лучшего" варианта, когда речь идет о греческом йогурте по сравнению с обычным, — пояснила диетолог Карла Эрнандес, — Оба являются питательными, цельными молочными продуктами с немного разными профилями питательных веществ", — добавила она.
Сравнение по питательным показателям
|
Показатель (на 170 г)
|
Греческий (обезжиренный)
|
Обычный (обезжиренный)
|
Калории
|
104
|
85
|
Белок
|
18 г
|
7 г
|
Углеводы
|
6 г
|
14 г
|
Сахар
|
6 г
|
7-10 г
|
Кальций
|
189 мг
|
284 мг
Как видно, греческий йогурт выигрывает по содержанию белка, но уступает в кальции. Этот баланс важно учитывать при выборе: если вы следите за мышечной массой, первый вариант предпочтительнее; если заботитесь о здоровье костей — второй.
Почему стоит обратить внимание на греческий йогурт
"Греческий йогурт является более богатым белком вариантом по сравнению с обычным", — отметила диетолог Бри Филлипс.
Он насыщен казеином — медленно усваиваемым белком, который дольше сохраняет чувство сытости и способствует восстановлению мышц после тренировок. Несколько исследований показывают, что регулярное употребление греческого йогурта связано с ростом силы и мышечной массы, а также помогает снизить воспаление после физических нагрузок. Кроме того, содержащиеся в нем бактерии способствуют улучшению микробиома кишечника и могут снижать риск колоректального рака.
Минусы греческого йогурта
- В процессе процеживания теряется часть кальция.
- Из-за большего расхода молока греческий йогурт дороже.
- Ароматизированные версии нередко содержат добавленные сахара — до 19-20 г на порцию.
Чем хорош обычный йогурт
Для многих обычный йогурт — это классика: легкий, чуть сладковатый и универсальный продукт, подходящий и для смузи, и для заправок, и для чиа-пудинга.
"Обычный йогурт на самом деле мой основной выбор, — сказала Эрнандес, — Он легкий, гладкий и имеет естественную мягкую сладость", — добавила она.
Его преимущества
- Содержит меньше калорий, чем греческий вариант.
- Более доступен по цене.
- Богат кальцием, который помогает укреплять кости.
Недостатки
- Меньше белка, поэтому чувство насыщения сохраняется не так долго.
- Может содержать много добавленного сахара.
- Из-за жидкой текстуры менее универсален в кулинарии.
Плюсы и минусы
|
Тип йогурта
|
Плюсы
|
Минусы
|
Греческий
|
Больше белка, дольше сохраняет сытость, подходит для рецептов
|
Меньше кальция, дороже, может содержать сахар
|
Обычный
|
Больше кальция, мягкий вкус, дешевле
|
Меньше белка, менее плотная консистенция
Советы шаг за шагом: как выбрать свой йогурт
- Определите цель. Для наращивания мышц или диеты выбирайте греческий вариант. Для укрепления костей — обычный.
- Читайте состав. Настоящий йогурт должен содержать только молоко и закваску.
- Избегайте добавленного сахара. Лучше взять натуральный и добавить свежие ягоды или ложку меда.
- Обращайте внимание на срок годности. Чем короче, тем меньше консервантов.
- Экспериментируйте. Попробуйте использовать греческий йогурт вместо сметаны или майонеза в блюдах — получится полезнее и не менее вкусно.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: покупка ароматизированного йогурта с высоким содержанием сахара.
Последствие: скачки уровня глюкозы и скрытые калории.
Альтернатива: натуральный йогурт без добавок + свежие фрукты.
- Ошибка: употребление йогурта натощак при чувствительном желудке.
Последствие: возможен дискомфорт и изжога.
Альтернатива: ешьте йогурт в составе завтрака — с овсянкой или орехами.
- Ошибка: хранение открытого йогурта дольше трёх дней.
Последствие: риск роста бактерий.
Альтернатива: покупайте порционные упаковки или герметично закрывайте банку.
А что если вы не переносите лактозу?
Сегодня доступны безлактозные версии как греческого, так и обычного йогурта. Также можно выбирать продукты на растительной основе — из кокоса, сои или овса. Они не содержат молочного белка, но часто обогащаются кальцием и витамином D, что делает их достойной заменой классике.
Мифы и правда
Миф 1. Греческий йогурт — всегда полезнее.
Правда: его преимущества зависят от состава и целей питания.
Миф 2. В обычном йогурте нет белка.
Правда: он есть, просто в меньшем количестве.
Миф 3. Все йогурты одинаковы.
Правда: технология производства сильно влияет на состав и питательную ценность.
FAQ
Какой йогурт лучше для похудения?
Греческий благодаря высокому содержанию белка помогает дольше оставаться сытым и может снижать общий калораж.
Можно ли есть йогурт каждый день?
Да, если выбирать натуральные варианты без добавленного сахара. Йогурт способствует здоровью кишечника и улучшает пищеварение.
Как выбрать качественный продукт в магазине?
Изучите состав: только молоко и закваска. Избегайте "йогуртовых продуктов" с ароматизаторами и крахмалом.
Что лучше добавить к йогурту?
Свежие ягоды, орехи, семена чиа или ложку овсяных хлопьев. Это улучшит вкус и добавит клетчатку.
Сколько стоит хороший йогурт?
Средняя цена греческого — выше из-за технологии производства. Но в пересчёте на пользу каждый грамм белка стоит своих денег.
3 интересных факта
- В Греции традиционно процеживают йогурт через ткань, чтобы достичь густой текстуры.
- В одной порции греческого йогурта белка почти столько же, сколько в яйцах.
- Йогурт — одно из старейших ферментированных блюд: его ели ещё кочевники Азии 4000 лет назад.
И греческий, и обычный йогурт достойны места в рационе. Первый обеспечивает белком и сытостью, второй — кальцием и мягким вкусом. Главное — обращать внимание на состав и не переусердствовать с сахаром.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru