Греческие горные деревни уходят под снег — и выглядят как Альпы: где найти эту тишину зимой

Греция умеет удивлять не только морем и белыми домами у воды, но и неожиданно "альпийским" настроением в горах. Зимой некоторые деревни страны погружаются в тишину, снег и размеренную жизнь, далёкую от массового туризма. Здесь архитектура, кухня и быт формировались не ради впечатления, а ради выживания в горах. Об этом сообщает издание Metsobo.

Самарина — высота и тишина Пиндоса

Самарина расположена на высоте около 1600 метров и считается самой высокой деревней горного массива Пиндос. Каменные дома с деревянными балконами, заснеженные крыши и мощёные улицы создают ощущение, будто вы оказались где-нибудь в Альпах. Небольшие площади, традиционные кафе и спокойный ритм жизни подчёркивают оторванность места от суеты.

В деревне сохранилось восемь церквей с каменными и деревянными элементами, а старая школа напоминает о том, какой была горная жизнь десятилетия назад. Окрестности Самарины богаты хвойными и лиственными лесами, каменными фонтанами и тропами для пеших прогулок. В археологическом фольклорном музее можно увидеть традиционные костюмы и инструменты местных жителей. Кухня здесь простая и сытная: овощные пироги, мясо с картофелем, блюда из грибов и десерты на основе местного молока и орехов.

Мецово — традиции, вкус и вино

Мецово в регионе Эпир сочетает горную архитектуру с сильной гастрономической идентичностью. Деревня расположена на высоте около 1160 метров на северных склонах Пиндоса и зимой превращается в уютное место для спокойного отдыха. Каменные дома с тёплой плиткой и сохранённые монастыри формируют цельный исторический пейзаж.

Местные лавки известны сырами — метсовоне, мецовелла, грюйер, а также копчёным мясом, мёдом и традиционным ципуро. Центральная площадь с большим платаном остаётся местом встреч жителей, а окружающие горы, леса и реки усиливают ощущение уединения. Мецово связано с пешеходными маршрутами и зимними курортами, а в тавернах подают пасту с козьим соусом, бобовые супы и разнообразные пироги.

Пертули — альпийский лес Трикалы

Пертули, расположенный на склонах Козякаса недалеко от Трикалы, выглядит как деревня с открытки. Узкие улочки, каменные дома и особняки зимой полностью скрываются под снегом, создавая по-настоящему альпийскую атмосферу. Местные жители стараются сохранить характер поселения, не подстраивая его под массовый туризм.

Архитектура здесь сдержанная и тесно связана с ландшафтом, а в окрестностях можно увидеть работы архитектора Димитриса Пикиониса, отражающие диалог формы и природы. Пертули расположен на высоте около 1150 метров и предлагает активный отдых: верховую езду, велопрогулки, стрельбу из лука и лыжи. Рядом находится горнолыжный курорт и обширный лесной массив. Кухня остаётся простой и честной — ягнёнок, пироги с домашним филло и блюда из дичи дополняют атмосферу горной деревни.