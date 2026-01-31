Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Миконос, Греция
Миконос, Греция
© commons.wikimedia.org by Golfisaggelos is licensed under CC BY-SA 4.0
Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 13:26

Прямых рейсов нет, а отдых есть: туры на греческие острова запускают через Турцию

Летом 2026 года российские туристы всё-таки смогут попасть на греческие острова, несмотря на отсутствие прямых авиарейсов между Россией и Грецией. Туристический поток не исчез — он просто изменил маршрут, проложив путь через Турцию. Именно этот формат позволяет сохранить интерес к таким направлениям, как Родос и Кос, и фактически удерживает их на карте российского выездного туризма. Об этом сообщает tornosnews. gr.

Новый маршрут: через Турцию к греческим островам

Ключевую роль в этой схеме играет туроператор Ambotis Holidays, который продолжает работать с российским рынком и летом 2026 года. Компания использует модель, опробованную ещё в 2023 году: перелёт из России в Турцию с последующим коротким морским переходом на греческие острова. Такой подход позволяет обойти ограничения прямого авиасообщения и сохранить относительно простой логистический маршрут.

Для поездок на Кос туристы прилетают в Бодрум, а для отдыха на Родосе — в Даламан. Далее путешественники пересаживаются на паром и уже через непродолжительное время оказываются на территории Греции. В Ambotis Holidays подчёркивают, что схема не требует сложных стыковок и рассчитана на комфортное планирование поездки.

Продажи открыты и планы расширяются

Продажа туров на Кос и Родос уже запущена, при этом оператор анонсировал появление ещё одного альтернативного островного направления в Эгейском море. Это должно дополнительно усилить присутствие греческих курортов в предложениях для россиян и расширить выбор форматов отдыха.

Форматы пакетов и поддержка туристов

Клиенты могут выбрать как наземный пакет, включающий проживание в отеле и паромные билеты, так и полноценный тур с авиаперелётом из России в Турцию. В расширенный вариант входят проживание, выбранный тип питания, морские переезды, медицинская страховка, а также дополнительные услуги.

Среди них — трансферы между аэропортами, портами и отелями, а также помощь в оформлении шенгенской визы в Грецию. Для российского рынка этот момент остаётся принципиально важным и во многом определяет спрос на подобные программы.

Цены и даты на сезон 2026

Летние программы стартуют в конце апреля 2026 года. Все вылеты организуются из Москвы, что, по мнению туроператора, упрощает визовые процедуры и управление всей цепочкой поездки.

Минимальная стоимость тура на Кос с проживанием пять ночей в отеле 3* с завтраками начинается от 138 400 рублей за двоих при вылёте 30 апреля. Поездка на Родос обойдётся минимум в 155 000 рублей за двух человек за семь ночей в отеле 2* с завтраками, старт программ — с 23 апреля.

Паромное сообщение как связующее звено

В высокий сезон, с конца мая до середины октября, паромы из Турции на Кос отправляются до четырёх раз в день, а на Родос — один раз в сутки. Переход из Бодрума на Кос занимает около получаса, а из Мармариса на Родос — примерно час. В отдельных случаях маршрут предполагает ночёвку в Мармарисе, которая также включена в организацию тура.

В условиях ограниченной авиационной доступности именно Турция становится транзитным мостом для возвращения российских туристов в Грецию. Морские маршруты и комбинированные программы позволяют поддерживать интерес к греческим курортам и формируют новый формат присутствия страны на российском туристическом рынке.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

