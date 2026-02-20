Два греческих острова включили в обязательные поездки 2026 года — массовый турист сюда пока не добрался
Греческие острова Скопелос и Андрос вошли в список обязательных к посещению направлений на 2026 год по версии отмеченного наградами британского тревел-блога Just One For The Road. Автор проекта Руперт Диггинс включил их в перечень из 13 "любимых" мест по всему миру — за природную красоту, аутентичность и атмосферу.
Скопелос: остров, который "замедляет"
Скопелос занял второе место в рейтинге направлений, которые автор "по-настоящему полюбил".
По его словам, остров выделяется среди других греческих направлений:
- он заметно зеленее большинства островов Эгейского моря - сосновые леса спускаются прямо к воде;
- пляжи скрыты в уединённых бухтах, к которым ведут извилистые дороги и тропы;
- атмосфера спокойная и неторопливая.
Хотя Скопелос известен как одна из локаций съёмок фильма Mamma Mia!, блогер подчёркивает, что главные впечатления связаны не с туристическими точками, а с "тихими моментами": купанием в прозрачных бухтах, прогулками по узким улочкам одноимённого города и долгими ужинами в тавернах у гавани.
Остров сохраняет исторический облик:
- повсюду разбросаны византийские часовни,
- сохранились старые каменные дома,
- ощущается преемственность традиционного уклада жизни.
По оценке автора, Скопелос — это не про роскошь, а про аутентичность, покой и глубокое расслабление.
Андрос: "другая сторона Киклад"
Андрос занял девятое место в списке и был описан как нетипичный представитель Киклад.
В отличие от привычного образа бело-голубых островов с засушливым ландшафтом, Андрос:
- более зелёный и суровый по рельефу;
- известен системой древних пешеходных троп;
- предлагает маршруты через долины, водопады и традиционные деревни.
Блогер отмечает, что именно пешие походы позволили ему прочувствовать остров — соединяя монастыри, пляжи и локальные сообщества.
Пляжи Андроса разнообразны — от песчаных заливов до диких галечных бухт. Дополняют впечатление музеи, пекарни и семейные таверны, создающие ощущение подлинной островной жизни.
Почему именно эти острова в 2026 году?
По словам автора, в список вошли направления, которые "остались с ним" — благодаря сочетанию:
- природных пейзажей,
- локальной кухни,
- истории,
- повседневной островной жизни.
На фоне глобального роста туризма всё больше путешественников ищут менее очевидные, но насыщенные по опыту места - без перегруженности массовым потоком. Скопелос и Андрос как раз соответствуют этому тренду: они предлагают аутентичный греческий опыт без избыточной коммерциализации.
В перечень 2026 года также вошли направления во Франции, Вьетнаме, Словении, Хорватии, Испании, Болгарии, Новой Зеландии, Австралии, Таиланде и на Борнео.
