Пляж Нтамучари, Греция
Пляж Нтамучари, Греция
© commons.wikimedia.org by Giannismits is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 0:11

Два греческих острова включили в обязательные поездки 2026 года — массовый турист сюда пока не добрался

Греческие острова Скопелос и Андрос вошли в список обязательных к посещению направлений на 2026 год по версии отмеченного наградами британского тревел-блога Just One For The Road. Автор проекта Руперт Диггинс включил их в перечень из 13 "любимых" мест по всему миру — за природную красоту, аутентичность и атмосферу.

Скопелос: остров, который "замедляет"

Скопелос занял второе место в рейтинге направлений, которые автор "по-настоящему полюбил".

По его словам, остров выделяется среди других греческих направлений:

  • он заметно зеленее большинства островов Эгейского моря - сосновые леса спускаются прямо к воде;
  • пляжи скрыты в уединённых бухтах, к которым ведут извилистые дороги и тропы;
  • атмосфера спокойная и неторопливая.

Хотя Скопелос известен как одна из локаций съёмок фильма Mamma Mia!, блогер подчёркивает, что главные впечатления связаны не с туристическими точками, а с "тихими моментами": купанием в прозрачных бухтах, прогулками по узким улочкам одноимённого города и долгими ужинами в тавернах у гавани.

Остров сохраняет исторический облик:

  • повсюду разбросаны византийские часовни,
  • сохранились старые каменные дома,
  • ощущается преемственность традиционного уклада жизни.

По оценке автора, Скопелос — это не про роскошь, а про аутентичность, покой и глубокое расслабление.

Андрос: "другая сторона Киклад"

Андрос занял девятое место в списке и был описан как нетипичный представитель Киклад.

В отличие от привычного образа бело-голубых островов с засушливым ландшафтом, Андрос:

  • более зелёный и суровый по рельефу;
  • известен системой древних пешеходных троп;
  • предлагает маршруты через долины, водопады и традиционные деревни.

Блогер отмечает, что именно пешие походы позволили ему прочувствовать остров — соединяя монастыри, пляжи и локальные сообщества.

Пляжи Андроса разнообразны — от песчаных заливов до диких галечных бухт. Дополняют впечатление музеи, пекарни и семейные таверны, создающие ощущение подлинной островной жизни.

Почему именно эти острова в 2026 году?

По словам автора, в список вошли направления, которые "остались с ним" — благодаря сочетанию:

  • природных пейзажей,
  • локальной кухни,
  • истории,
  • повседневной островной жизни.

На фоне глобального роста туризма всё больше путешественников ищут менее очевидные, но насыщенные по опыту места - без перегруженности массовым потоком. Скопелос и Андрос как раз соответствуют этому тренду: они предлагают аутентичный греческий опыт без избыточной коммерциализации.

В перечень 2026 года также вошли направления во Франции, Вьетнаме, Словении, Хорватии, Испании, Болгарии, Новой Зеландии, Австралии, Таиланде и на Борнео.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

