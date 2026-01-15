Не только Санторини: рейтинг греческих островов на 2026 год сбил привычный маршрут отпусков

В 2026 году внимание путешественников вновь будет приковано к Греции, но на этот раз акценты распределились необычно. В моде не только "открыточные" виды, а острова с разным ритмом: от тихих бухт до шумных ночей. Рейтинг показывает, что идеальный отпуск всё чаще ищут не по шаблону, а под настроение. Об этом сообщает skai. gr со ссылкой на Conde Nast Traveller.

Почему греческие острова снова в центре внимания

Редакторы Conde Nast Traveller напоминают, что выбор в Греции огромен: здесь сотни обитаемых островов, и у каждого — свой характер. В подборке подчёркивается, что ценность направления именно в разнообразии сценариев отдыха: можно устроить расслабленные дни у моря, провести неделю в прогулках по горам или уехать в деревни ради таверн и локальной кухни. Такой подход объясняет, почему в список попали и раскрученные точки, и более "спокойные" варианты.

"Греческих островов на выбор очень много, и каждый из них отличается от другого", — отмечается в вводной заметке Conde Nast Traveller.

Киклады: гастрономия, архитектура и островной стиль

Первым в рейтинге стал Парос: ещё недавно его чаще называли выбором самих греков, но теперь остров уверенно входит в категорию популярных международных направлений. Тем, кто строит отпуск вокруг еды, советуют Сифнос — его гастрономическая репутация связана с именем Николаоса Целементеса, автора одной из первых заметных греческих кулинарных книг начала XX века.

Тем, кто хочет более "реальной" островной жизни, рекомендуют Сирос: здесь смешались циклада, Венеция и неоклассика, а Эрмуполис выделяется масштабной архитектурой, театром Аполло XIX века и знаковыми зданиями на набережной. В отдельную категорию попал Фолегандрос — скалистый и местами почти пустынный, но, по описанию редакторов, запоминающийся теплотой людей и тем самым ощущением гостеприимства, ради которого туда и едут.

Санторини и Миконос тоже в списке, хотя их популярность давно стала притчей во языцех. Про Санторини честно говорят: в пиковые часы бывает тесно, цены заметно выше соседей, а пляжи — не главный козырь, но вид на кальдеру остаётся тем самым впечатлением "хотя бы раз в жизни". Миконос предлагают воспринимать шире привычного образа: помимо вечеринок есть более тихие северные бухты и пляжи, где легче поймать спокойный ритм.

Ионическое море и острова с характером

В ионической части подборки выделяется Кефалония: остров описывают как место без лишней показности, которое берёт природой, дорогами вдоль заливов и неожиданными находками — от подземного озера до венецианского замка и рыбацких деревень с тавернами на песке. Отдельно упоминают Кастелорисо — очень маленький остров с примерно 500 постоянными жителями, где летом людей становится больше, а популярность, как отмечают редакторы, давно поддерживают и известные поклонники.

В список также вошли Кос и Лерос. Кос, по тексту, постепенно меняет репутацию и привлекает более внимательных туристов археологией — от памятников в районе порта до Асклепиона IV века до н. э. Лерос называют самым расслабленным, но напоминают о его непростом прошлом и необычной архитектуре Лакки, где заметны арт-деко-модернизм и Баухаус.

Как выбрать "свой" остров в 2026 году

Этот рейтинг удобен тем, что предлагает острова под разные запросы: гастрономию и деревни, историю и архитектуру, тишину и ночную жизнь. Если хочется избежать перегруза впечатлениями, логика простая: меньше переездов и больше времени на один остров — так легче почувствовать его темп. А если цель — контраст, можно сочетать "глянец" с более спокойными направлениями, чтобы отпуск не превратился в марафон.

В итоге список Conde Nast Traveller выглядит не как спор о "самом красивом", а как подсказка, где искать нужное настроение. В 2026 году Греция предлагает путешественникам не один универсальный ответ, а сразу несколько — и именно в этом, похоже, её главный плюс.