Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Киклады, Греция
Киклады, Греция
© commons.wikimedia.org by G-Lignum is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 3:22

Не только Санторини: рейтинг греческих островов на 2026 год сбил привычный маршрут отпусков

Парос возглавил рейтинг лучших греческих островов на 2026 год — CNT

В 2026 году внимание путешественников вновь будет приковано к Греции, но на этот раз акценты распределились необычно. В моде не только "открыточные" виды, а острова с разным ритмом: от тихих бухт до шумных ночей. Рейтинг показывает, что идеальный отпуск всё чаще ищут не по шаблону, а под настроение. Об этом сообщает skai. gr со ссылкой на Conde Nast Traveller.

Почему греческие острова снова в центре внимания

Редакторы Conde Nast Traveller напоминают, что выбор в Греции огромен: здесь сотни обитаемых островов, и у каждого — свой характер. В подборке подчёркивается, что ценность направления именно в разнообразии сценариев отдыха: можно устроить расслабленные дни у моря, провести неделю в прогулках по горам или уехать в деревни ради таверн и локальной кухни. Такой подход объясняет, почему в список попали и раскрученные точки, и более "спокойные" варианты.

"Греческих островов на выбор очень много, и каждый из них отличается от другого", — отмечается в вводной заметке Conde Nast Traveller.

Киклады: гастрономия, архитектура и островной стиль

Первым в рейтинге стал Парос: ещё недавно его чаще называли выбором самих греков, но теперь остров уверенно входит в категорию популярных международных направлений. Тем, кто строит отпуск вокруг еды, советуют Сифнос — его гастрономическая репутация связана с именем Николаоса Целементеса, автора одной из первых заметных греческих кулинарных книг начала XX века.

Тем, кто хочет более "реальной" островной жизни, рекомендуют Сирос: здесь смешались циклада, Венеция и неоклассика, а Эрмуполис выделяется масштабной архитектурой, театром Аполло XIX века и знаковыми зданиями на набережной. В отдельную категорию попал Фолегандрос — скалистый и местами почти пустынный, но, по описанию редакторов, запоминающийся теплотой людей и тем самым ощущением гостеприимства, ради которого туда и едут.

Санторини и Миконос тоже в списке, хотя их популярность давно стала притчей во языцех. Про Санторини честно говорят: в пиковые часы бывает тесно, цены заметно выше соседей, а пляжи — не главный козырь, но вид на кальдеру остаётся тем самым впечатлением "хотя бы раз в жизни". Миконос предлагают воспринимать шире привычного образа: помимо вечеринок есть более тихие северные бухты и пляжи, где легче поймать спокойный ритм.

Ионическое море и острова с характером

В ионической части подборки выделяется Кефалония: остров описывают как место без лишней показности, которое берёт природой, дорогами вдоль заливов и неожиданными находками — от подземного озера до венецианского замка и рыбацких деревень с тавернами на песке. Отдельно упоминают Кастелорисо — очень маленький остров с примерно 500 постоянными жителями, где летом людей становится больше, а популярность, как отмечают редакторы, давно поддерживают и известные поклонники.

В список также вошли Кос и Лерос. Кос, по тексту, постепенно меняет репутацию и привлекает более внимательных туристов археологией — от памятников в районе порта до Асклепиона IV века до н. э. Лерос называют самым расслабленным, но напоминают о его непростом прошлом и необычной архитектуре Лакки, где заметны арт-деко-модернизм и Баухаус.

Как выбрать "свой" остров в 2026 году

Этот рейтинг удобен тем, что предлагает острова под разные запросы: гастрономию и деревни, историю и архитектуру, тишину и ночную жизнь. Если хочется избежать перегруза впечатлениями, логика простая: меньше переездов и больше времени на один остров — так легче почувствовать его темп. А если цель — контраст, можно сочетать "глянец" с более спокойными направлениями, чтобы отпуск не превратился в марафон.

В итоге список Conde Nast Traveller выглядит не как спор о "самом красивом", а как подсказка, где искать нужное настроение. В 2026 году Греция предлагает путешественникам не один универсальный ответ, а сразу несколько — и именно в этом, похоже, её главный плюс.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дубай поставил цель довести безналичные платежи до 90% к концу 2026 — Dubai Finance вчера в 0:43
Дубай обещает единые правила приёма оплаты — бизнесу и туристам готовят сюрприз к 2026 году

Дубай готовится к революционным переменам в платежах: к 2026 году 90% транзакций будут безналичными. Узнайте, что это значит для туристов и местных жителей.

Читать полностью » Тропы Гонконга предлагают невероятные виды на город и океан — Metro 13.01.2026 в 23:39
Гонконг за пределами небоскрёбов: как найти покой в зелёных тропах и уединённых пляжах

Гонконг — это не только небоскрёбы и неон. В его окрестностях скрываются потрясающие природные маршруты, уединённые пляжи и духовные места, о которых стоит узнать.

Читать полностью » Турист оценил 4 дня в Шерегеше в 88 500 рублей 13.01.2026 в 19:15
Поездка в Шерегеш на праздники: жильё съело бюджет — но есть способ снизить сумму почти вдвое

Узнайте, как автор телеграм-канала 'Тревел Тема' организовал поездку в Шерегеш, потратив 88 500 рублей, и как можно сэкономить на курорте.

Читать полностью » В Харбине построили ледяной мегаполис с аттракционами — Reuters 13.01.2026 в 11:39
Не только ледяные скульптуры: как фестиваль в Харбине стал зимним мегаполисом с аттракционами и высокими технологиями

Зимний фестиваль в Харбине — это не просто ледяные скульптуры, а настоящий ледяной мегаполис с аттракционами, шоу дронов и уникальной атмосферой. Как подготовиться к визиту?

Читать полностью » Путешественница назвала Бали переоценённым из-за бытовых неудобств 13.01.2026 в 7:11
Поездка на Бали разрушила “идеальную” картинку: реальность ударила по мелочам, к которым не готовят

Планировка идеальной поездки на Бали может обернуться разочарованием: автор рассказывает о своих ожиданиях и реальных трудностях на острове.

Читать полностью » Апарт-отели становятся выбором для путешественников, ценящих свободу — эксперт 12.01.2026 в 22:38
Жить по своему ритму: почему апарт-отели — это не просто тренд, а будущее европейского туризма

Апарт-отели становятся всё более популярным выбором среди путешественников. Этот формат проживания идеально сочетает удобство, свободу и функциональность, что особенно важно для длительных поездок и удалённой работы.

Читать полностью » Семья из трех человек купила тур в Бодрум за 35,3 млн рублей - АТОР 12.01.2026 в 15:12
Отдых “как квартира премиум-класса”: какой тур стал самым дорогим в 2025 году

Список самых дорогих поездок в России 2025 года: Бодрум за 35,3 млн рублей и другие экзотические направления для состоятельных туристов.

Читать полностью » Морджим остаётся популярным районом Гоа среди русскоязычных туристов — гиды 12.01.2026 в 14:02
Один Гоа — десятки сценариев: где отдых превращается в мечту, а где в сплошной шум

Гоа удивляет контрастами: шумные курорты, уединённые пляжи и разные ритмы жизни. Как выбрать район и не разочароваться в отдыхе.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Сауна усиливает кровообращение и временно улучшает тон кожи — Папачараламбус
Авто и мото
Инспектор ГАИ не имеет права останавливать на мостах и эстакадах — автоюрист
Спорт и фитнес
Регулярное движение и питание помогают сжигать жир и формировать рельеф — тренеры
Спорт и фитнес
Вертикальные упражнения на пресс укрепляют кор без коврика и скручиваний — Каллиопи Спанакидо
Дом
Средство для посуды в воде для пола оставляет липкую плёнку и разводы — Роза Пикоса
Питомцы
Щенков разрешили выводить на улицу с 8 недель — Эванс ветеринар
Дом
Пищевая сода и уксус очистили стеклянную варочную панель — BobVila
Красота и здоровье
Смесь соли с калием снизила артериальное давление — учёные
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet