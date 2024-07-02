В Греции из-за лесных пожаров на островах Кос, Хиос, Крит и Лесбос эвакуированы 10 тыс. человек, включая сотни туристов. Пожары привели к созданию 52 новых очагов, 44 из которых были быстро потушены.

Туристы, в том числе из Великобритании, были вынуждены покинуть отели и укрыться на лодках в Эгейском море. Полиция порекомендовала им покинуть сушу из-за небезопасной ситуации.

Причиной возгораний стала сухая погода.

Ситуация на острове Кос взята под контроль, и, если улучшится, туристы смогут вернуться в отели. В ответ на прошлогодние пожары, повредившие туристический сезон, пострадавшим туристам предложили бесплатный отдых летом 2024 года, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: flickr.com/Lotus R (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)