В Греции из-за лесных пожаров на островах Кос, Хиос, Крит и Лесбос эвакуированы 10 тыс. человек, включая сотни туристов. Пожары привели к созданию 52 новых очагов, 44 из которых были быстро потушены.
Туристы, в том числе из Великобритании, были вынуждены покинуть отели и укрыться на лодках в Эгейском море. Полиция порекомендовала им покинуть сушу из-за небезопасной ситуации.
Причиной возгораний стала сухая погода.
Ситуация на острове Кос взята под контроль, и, если улучшится, туристы смогут вернуться в отели. В ответ на прошлогодние пожары, повредившие туристический сезон, пострадавшим туристам предложили бесплатный отдых летом 2024 года, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: flickr.com/Lotus R (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Лукашенко: оппоненты Белоруссии собираются сделать невозможным сопротивление страны
Неприятели Белоруссии намерены растянуть её армию по границе и ввязать в конфликты, дабы невероятно сильно обострить ситуацию в регионе. Об этом информировал первый и на данный момент единственный Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, его слова приводит РИА Новости.
Путин, отправив корабли к Кубе, сделал США грозный сигнал
Британское издание Daily Express опубликовало материал, в котором анализируется недавнее появление российских военных кораблей у берегов Кубы. Эксперт по обороне Иэн Баллантайн интерпретирует это событие как предупреждающий сигнал, направленный президентом России Владимиром Путиным Соединенным Штатам Америки.
В Канаде выяснили, что австралийские креветки уязвимы к пеплу от лесных пожаров
Австралийские пресноводные креветки Macrobrachium australiense оказались особенно уязвимы к пеплу от лесных пожаров, в отличие от раков Cherax destructor, которые могут выдержать большие его количества.
Астроном Кошман: 5 июля Земля достигнет своей афелийной точки
Астрономический эксперт и руководитель методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман поделилась, что в пятницу, 5 июля, в 08:06 по московскому времени Земля будет находиться на максимальном удалении от Солнца в этом году — 52 094 000 километров.