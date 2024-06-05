Идущая на выборы в Европарламент непарламентская греческая партия ЭПАМ (Единый всенародный союз) выражает поддержку России, настаивает на отмене антироссийских санкций и прекращении поставок оружия на Украину, сообщила РИА Новости Людмила Богила, кандидат в депутаты Европарламента.



Она родом из СССР, происходит из Луганской области и работает врачом по специальности. Кроме того, Богила является главой Центра научных и общественных инициатив.



Выборы в европейский парламент состоятся 9 июня, в Греции будет избрано 21 депутат, на участие в голосовании допущены 31 партия и коалиция партий.



"Однако только ЭПАМ выступает за отмену антироссийских санкций и поддерживает Россию. Наша партия последовательно, начиная с начала кризиса несколько лет назад, занимает четкую позицию в отношениях с Россией — мы против применения санкций и поддерживаем диалог, стремимся к дружественным отношениям с Россией как в экономике, так и в политике. Мы хотим донести это до избирателей", — отметила Богила.



"В предвыборной программе нашей партии говорится, что сегодня, когда Европа оказалась втянута в конфликт с Россией по диктовке США, политики нашей страны приготовлены принести нас жертвой внешним интересам. Мы стремимся к прекращению войны на Украине и отмене санкций против России, эффект от которых заключается только в ухудшении благосостояния народа и обогащении элиты", — подчеркнула кандидат.



По ее мнению, кризис начался более 10 лет назад, но в настоящее время он углубился и достиг нового, опасного уровня.

Фото: www.flickr.com/Sergey Rodovnichenko (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license) ﻿