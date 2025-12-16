Не Китай и не Рим: в горах Сибири всплыл каменный исполин неизвестной цивилизации

В горах Южной Сибири археологи обнаружили масштабную систему древних укреплений, которую уже неофициально называют "Великой стеной Сибири". По предварительным оценкам, этому сооружению около двух тысяч лет, а его размеры сопоставимы с самыми известными оборонительными линиями древнего мира. Находка меняет представления о роли Алтая в истории Евразии и поднимает вопрос о загадочной культуре, способной реализовать столь грандиозный проект. Об этом сообщает издание ZME Science.

Стены как универсальный язык истории

На протяжении тысячелетий стены оставались одним из самых надёжных способов разделять пространство и контролировать передвижение людей. Их строили вокруг домов, культовых центров, городов и целых государств, и их назначение редко менялось — ограничивать доступ и обозначать границы.

Одним из самых известных примеров является Вал Адриана, возведённый римлянами на севере Британии. Он отделял римскую провинцию от территорий северных племён и сочетал в себе военные, административные и символические функции. Схожие задачи выполняли и другие древние укрепления, включая участки городских стен, подобные тем, что были выявлены археологами в Иерусалиме при изучении хорошо сохранившейся стены II века до н. э..

Ещё более масштабным примером стала Великая Китайская стена, строительство которой началось задолго до нашей эры и продолжалось столетиями. Теперь к этому неформальному "клубу великих стен" может добавиться и сибирское сооружение в Горном Алтае.

Великая стена Сибири в Горном Алтае

Речь идёт о системе валов и стен, обнаруженных в Алтайских горах на востоке России. Сегодня они едва заметны, однако в древности производили мощное визуальное и стратегическое впечатление. По словам профессора Андрея Бородовского, высота стены могла достигать восьми метров, а ширина — около десяти метров.

Это было не одиночное укрепление, а часть сложной оборонительной системы. На одном из склонов холма археолог зафиксировал девять примыкающих друг к другу стен, соединённых в единую структуру, которая перекрывала естественные проходы через долину.

"К востоку от этих стен находится довольно широкий проход, который со стороны горы ограничен ещё одной серией стен, ориентированных с запада на восток через долину Катуни", — отмечает Андрей Бородовский.

Не только оборона, но и контроль передвижения

Исследователи считают, что назначение этих стен могло выходить за рамки классической обороны. Их конфигурация больше напоминает систему направленного контроля, чем линию фронтальной защиты.

"Эти стены явно были возведены для того, чтобы разделять толпы людей и заставлять их проходить через узкий проход в направлении, выбранном создателями сооружения", — поясняет Бородовский.

Такой подход позволяет рассматривать укрепления как инструмент управления миграцией, торговыми потоками или границами между культурными зонами — практику, широко распространённую в древней Евразии.

Почему стены долго оставались незаметными

Археологические памятники в этом районе были известны и ранее, однако значительная часть системы была уничтожена в разные исторические периоды. В царские времена при строительстве Чуйского тракта многие участки стен были разобраны. В советский период разрушение продолжилось при расширении дороги с использованием труда заключённых.

Дополнительный урон нанесли современные поселения, включая деревню Соузма. Сегодня стены скрыты под плотным слоем дёрна, из-за чего их почти невозможно разглядеть невооружённым глазом. Даже спутниковые снимки не дали однозначных результатов.

Геофизика вместо лопаты

Для подтверждения существования и масштабов сооружений Бородовский применил геофизические методы. В частности, использовалась электротомография, при которой измеряется удельное электрическое сопротивление грунта. Это позволяет отличить искусственные конструкции от природных пород.

Дополнительно применялись сейсмические методы, создающие волны в грунте и фиксирующие их отражение. Эти технологии позволили буквально "увидеть" скрытые под землёй стены.

"Геофизические исследования однозначно подтвердили, что стены Сузги были созданы искусственно", — отметил Бородовский в интервью The Siberian Times.

Возраст стен и исторический контекст

Точная датировка сооружений пока остаётся открытым вопросом. По оценке исследователя, стены могли быть возведены в период от начала первого тысячелетия до нашей эры до первых веков нашей эры.

"Скорее всего, это железный век, возможно, с элементами позднего бронзового века", — считает Бородовский.

Некоторые находки на поверхности относятся к Средневековью, однако археолог полагает, что в этот период древние стены лишь подновлялись, а не создавались заново. Масштаб проекта, по его мнению, требовал ресурсов и организации, характерных для более ранних эпох.

Кто мог построить сибирскую стену

Культура, создавшая эту оборонительную систему, пока не установлена. Среди возможных кандидатов называют пазырыкскую культуру — представителей скифского мира железного века, процветавших в Алтайском регионе с VI по III век до нашей эры.

Алтайские горы издавна рассматривались как важный перекрёсток миграций и культурных контактов. Генетические и археологические данные, включая исследования, посвящённые миграциям древних людей через Алтай, подтверждают стратегическую значимость этого региона на протяжении тысячелетий.

Древний культурный центр Евразии

Пазырыкская культура известна благодаря уникальным находкам, включая знаменитое захоронение "Ледяной принцессы" — мумифицированной женщины возрастом около 2500 лет. Её погребение содержало ритуальных лошадей, предметы быта, украшения и сложные татуировки с мифологическими сюжетами.

Артефакты из войлока, дерева, бронзы и золота, а также сосуды с растительными остатками позволяют учёным реконструировать элементы повседневной жизни, моды и верований этой культуры. Всё это подчёркивает роль Алтая как одного из древнейших культурных центров Сибири.

Сравнение: сибирская стена и другие оборонительные линии

По масштабу и сложности алтайские укрепления сопоставимы с Валом Адриана и ранними участками Великой Китайской стены. Однако их функция, вероятно, была более многоуровневой и включала не только оборону, но и контроль движения людей и ресурсов.

Популярные вопросы о Великой стене Сибири

Кто построил эту стену

Точная культура пока не определена, но наиболее вероятным вариантом считается пазырыкская культура железного века.

Для чего использовались стены

Вероятно, они сочетали оборонительные функции с контролем передвижения людей и границ.

Будут ли продолжены исследования

Да, Алтай остаётся одним из самых перспективных регионов для новых археологических открытий.

Алтайские горы по-прежнему скрывают множество археологических памятников. Открытие "Великой стены Сибири" показывает, что этот регион способен существенно изменить наше понимание истории древних цивилизаций Евразии.