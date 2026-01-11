Шторм, в который помещалась Земля, идёт на спад: с Юпитером происходит нечто странное

Самый узнаваемый атмосферный вихрь Солнечной системы продолжает меняться, и эти изменения всё сложнее игнорировать. Большое красное пятно Юпитера, которое веками считалось символом устойчивости планеты-гиганта, заметно теряет размеры. Учёные фиксируют не просто постепенное ослабление, а ускоряющийся процесс. Об этом сообщает NASA со ссылкой на данные космического телескопа "Хаббл".

Шторм с историей в несколько веков

Большое красное пятно наблюдают с Земли более 350 лет, и за это время оно стало одним из самых изучаемых объектов в атмосфере Юпитера. Когда-то этот гигантский шторм был настолько обширным, что внутрь него могла бы поместиться Земля. Долгое время считалось, что вихрь сжимается медленно, но последние данные показывают: темпы изменений выросли и стали заметны даже в пределах одного десятилетия.

Интерес к Юпитеру во многом связан с его ключевой ролью в формировании всей Солнечной системы — от атмосферы до орбит планет. Ранее учёные уже показывали, что миграция Юпитера в ранней истории могла повлиять на устойчивость орбиты Земли, и потому любые изменения в его атмосфере рассматриваются в более широком планетологическом контексте.

Минимальный размер за всё время наблюдений

По актуальным измерениям, диаметр Большого красного пятна сократился примерно до 10 250 миль — это минимальное значение за всю историю наблюдений. Для сравнения: в конце XIX века шторм достигал около 25 500 миль в поперечнике, а во время пролётов аппаратов "Вояджер" в 1979 году его размер оценивался примерно в 14 500 миль.

С 2012 года исследователи фиксируют устойчивую тенденцию: площадь вихря уменьшается примерно на 580 миль в год. Несмотря на это, он всё ещё превосходит Землю по размерам, однако само ускорение процесса вызывает серьёзные вопросы у специалистов и указывает на глубокие изменения в атмосфере планеты.

"Наши новые наблюдения показывают, что в шторм попадают очень маленькие вихри", — сказала планетолог Эми Саймон из Центра космических полётов имени Годдарда NASA.

Что происходит внутри Большого красного пятна

Меняются не только размеры, но и форма шторма. Со временем он стал более округлым, утратив вытянутую овальную структуру. Это говорит о перестройке внутренних потоков и перераспределении энергии, которые раньше поддерживали устойчивость вихря. Учёные связывают происходящее с активностью мелких атмосферных образований вокруг пятна.

Подобные процессы важны не только для понимания Юпитера, но и для оценки условий на его спутниках. Атмосферная и магнитная активность планеты напрямую влияет, например, на Европу — один из главных кандидатов на наличие подповерхностного океана, хотя недавние исследования показали, что океан Европы может быть геологически неактивным.

"Мы предположили, что они могут быть причиной ускоренных изменений, поскольку влияют на внутреннюю динамику и энергию Большого красного пятна", — отметила Саймон.

Почему шторм продолжает уменьшаться

Несмотря на десятилетия наблюдений, однозначного объяснения происходящему пока нет. Учёные рассматривают сразу несколько факторов: изменения в верхних слоях атмосферы Юпитера, взаимодействие с соседними потоками и возможные сдвиги во внутренней структуре самого шторма. Ни одна из гипотез пока не даёт полного ответа.

Космический телескоп "Хаббл" остаётся ключевым инструментом для наблюдений за эволюцией Большого красного пятна. Постоянный мониторинг позволяет фиксировать даже незначительные изменения формы и скорости вращения, давая надежду, что в ближайшие годы исследователи смогут понять, идёт ли речь о временной фазе или о начале исчезновения самого знаменитого шторма Солнечной системы.