Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Юпитер
Юпитер
© nasa.gov by NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS and Tanya Oleksuik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 22:44

Шторм, в который помещалась Земля, идёт на спад: с Юпитером происходит нечто странное

Самый крупный шторм Солнечной системы уменьшился до рекордных размеров — NASA

Самый узнаваемый атмосферный вихрь Солнечной системы продолжает меняться, и эти изменения всё сложнее игнорировать. Большое красное пятно Юпитера, которое веками считалось символом устойчивости планеты-гиганта, заметно теряет размеры. Учёные фиксируют не просто постепенное ослабление, а ускоряющийся процесс. Об этом сообщает NASA со ссылкой на данные космического телескопа "Хаббл".

Шторм с историей в несколько веков

Большое красное пятно наблюдают с Земли более 350 лет, и за это время оно стало одним из самых изучаемых объектов в атмосфере Юпитера. Когда-то этот гигантский шторм был настолько обширным, что внутрь него могла бы поместиться Земля. Долгое время считалось, что вихрь сжимается медленно, но последние данные показывают: темпы изменений выросли и стали заметны даже в пределах одного десятилетия.

Интерес к Юпитеру во многом связан с его ключевой ролью в формировании всей Солнечной системы — от атмосферы до орбит планет. Ранее учёные уже показывали, что миграция Юпитера в ранней истории могла повлиять на устойчивость орбиты Земли, и потому любые изменения в его атмосфере рассматриваются в более широком планетологическом контексте.

Минимальный размер за всё время наблюдений

По актуальным измерениям, диаметр Большого красного пятна сократился примерно до 10 250 миль — это минимальное значение за всю историю наблюдений. Для сравнения: в конце XIX века шторм достигал около 25 500 миль в поперечнике, а во время пролётов аппаратов "Вояджер" в 1979 году его размер оценивался примерно в 14 500 миль.

С 2012 года исследователи фиксируют устойчивую тенденцию: площадь вихря уменьшается примерно на 580 миль в год. Несмотря на это, он всё ещё превосходит Землю по размерам, однако само ускорение процесса вызывает серьёзные вопросы у специалистов и указывает на глубокие изменения в атмосфере планеты.

"Наши новые наблюдения показывают, что в шторм попадают очень маленькие вихри", — сказала планетолог Эми Саймон из Центра космических полётов имени Годдарда NASA.

Что происходит внутри Большого красного пятна

Меняются не только размеры, но и форма шторма. Со временем он стал более округлым, утратив вытянутую овальную структуру. Это говорит о перестройке внутренних потоков и перераспределении энергии, которые раньше поддерживали устойчивость вихря. Учёные связывают происходящее с активностью мелких атмосферных образований вокруг пятна.

Подобные процессы важны не только для понимания Юпитера, но и для оценки условий на его спутниках. Атмосферная и магнитная активность планеты напрямую влияет, например, на Европу — один из главных кандидатов на наличие подповерхностного океана, хотя недавние исследования показали, что океан Европы может быть геологически неактивным.

"Мы предположили, что они могут быть причиной ускоренных изменений, поскольку влияют на внутреннюю динамику и энергию Большого красного пятна", — отметила Саймон.

Почему шторм продолжает уменьшаться

Несмотря на десятилетия наблюдений, однозначного объяснения происходящему пока нет. Учёные рассматривают сразу несколько факторов: изменения в верхних слоях атмосферы Юпитера, взаимодействие с соседними потоками и возможные сдвиги во внутренней структуре самого шторма. Ни одна из гипотез пока не даёт полного ответа.

Космический телескоп "Хаббл" остаётся ключевым инструментом для наблюдений за эволюцией Большого красного пятна. Постоянный мониторинг позволяет фиксировать даже незначительные изменения формы и скорости вращения, давая надежду, что в ближайшие годы исследователи смогут понять, идёт ли речь о временной фазе или о начале исчезновения самого знаменитого шторма Солнечной системы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Молекула CaAKG улучшает память при болезни Альцгеймера — Aging Cell вчера в 17:06
Провалы в памяти — это не приговор: учёные выяснили, как укрепить мосты между нейронами

Учёные из Сингапура выяснили, что естественный метаболит CaAKG может защищать мозг от ранних проявлений Альцгеймера и поддерживать память.

Читать полностью » Учёные нашли выбросы метана в глубинах Гренландского моря – Ocean Census Arctic Deep вчера в 13:14
Подводный мир, заточённый в вечной тьме: уникальная экосистема на дне Гренландского моря изменяет всё

Уникальное открытие в Гренландском море: на глубине 3640 метров была найдена экосистема с улитками и морскими червями, поддерживающая жизнь благодаря метану и сульфиду. Ученые обеспокоены угрозами для таких экосистем в будущем.

Читать полностью » Учёные зафиксировали скрытые каналы таяния подо льдом Антарктиды — Science Advances вчера в 9:46
Подо льдом Антарктиды нашли странные структуры — после этого исследовательская миссия исчезла

Экспедиция под шельфовый ледник Антарктиды раскрыла скрытые структуры подо льдом и показала, как локальное таяние меняет устойчивость ледников.

Читать полностью » Рукопись Войнича датировали XV веком с помощью радиоуглеродного анализа — Cryptologia вчера в 5:42
Текст, который сводил с ума историков, теперь можно подделать за 5 минут — вот как это работает

Шифр Naibbe с картами и костями создаёт текст, похожий на рукопись Войнича. Учёные считают, что это намёк на способ её создания.

Читать полностью » Учёные нашли доказательства существования озёр на Марсе 3,7 млрд лет назад – Science Advances вчера в 1:14
Марс молчал... до сих пор: ряби на скалах рассказали учёным о водоёмах, о которых мы и не подозревали

Учёные нашли доказательства существования озёр на Марсе, что меняет наши представления о климате планеты в её ранней истории.

Читать полностью » Рифы ежедневно меняют состав микроорганизмов в воде — Science Advances 09.01.2026 в 20:57
Океан сбивается с привычного ритма: странный суточный эффект возникает только у рифов

Коралловые рифы управляют микроскопической жизнью вокруг себя по суточному расписанию. Учёные показали, как эти ритмы отражают состояние океанских экосистем.

Читать полностью » Парадокс планктона объяснили метаболическими цепочками — ученые 09.01.2026 в 16:03
Экосистема не лотерея, а командная игра: почему новые виды не вытесняют старых, а укрепляют их

Учёные из Индии и США объяснили "парадокс планктона": модель показала, как обмен веществ и порядок появления видов поддерживают устойчивое разнообразие.

Читать полностью » Разница в сезонных циклах влияет на эволюцию растений и животных – Дрю Терасаки Харт 09.01.2026 в 12:03
Когда природа нарушает привычный порядок: как асинхронные сезоны могут изменить ход эволюции

Учёные доказали, что сезоны на Земле не всегда совпадают, и локальные климатические различия могут влиять на эволюцию и экосистемы.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Прямой 12-гранный ключ может срываться при откручивании ступичного болта — автоэксперты
Спорт и фитнес
150 минут фитнеса в неделю снизили риск ранней смерти на 31% — врачи
Туризм
Лучшее время для визита в Некрополь Сан-Джулиано: весна, осень и магия зимних туманов
Питомцы
Мозг людей распознал крики шимпанзе как особые звуки — eLife
Красота и здоровье
Бег ослабил депрессивные эффекты жирной диеты — Brain Medicine
Еда
Зелёный лук быстро вянет при хранении без доступа воздуха — диетолог Соломатина
Авто и мото
Отсутствие звуковой сигнализации отменяет приоритет спецтранспорта — автоэксперт
Садоводство
Снег в теплице помогает мягко увлажнить почву к весне — садовод Валерий Медведев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet