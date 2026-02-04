Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пирамида Хеопса
© commons.wikimedia.org by لا روسا is licensed under CC BY-SA 3.0
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 15:05

Пирамида Хуфу может оказаться “старше истории”: следы на камне ломают привычную дату

Великая пирамида Гизы снова оказалась в центре громкого спора — и на этот раз речь идёт не о тайных комнатах или проклятиях фараонов. Новое исследование ставит под сомнение привычную дату строительства пирамиды Хуфу и предлагает куда более радикальную версию её происхождения. Автор работы считает, что следы на камне могут говорить о гораздо более древнем возрасте сооружения. Об этом сообщает express. de.

Неожиданная версия о возрасте пирамиды Хуфу

Как пишет Daily Mail, итальянский инженер Альберто Донини представил исследование, которое способно изменить представление о Великой пирамиде. По его версии, памятнику может быть не около 4600 лет, как принято считать, а значительно больше — вплоть до десятков тысяч лет.

Донини обращает внимание на следы эрозии у основания пирамиды. Он утверждает, что характер разрушений на известняке не укладывается в традиционную хронологию, связанную с эпохой Древнего Египта. Если его выводы окажутся верными, то Великая пирамида может относиться к периоду, который значительно опережает известные историкам развитые цивилизации.

Метод относительной эрозии и спорные расчёты

В своей работе инженер использовал так называемый "Метод относительной эрозии". Для анализа он выбрал двенадцать измерительных точек у основания пирамиды и сравнил участки открытого известняка разной длины, чтобы определить степень износа поверхности.

По результатам расчётов Донини получил значения возраста от 5700 до более чем 50 000 лет. Средняя оценка при этом составила около 25 000 лет. Именно эта цифра и вызвала наиболее бурную реакцию, поскольку она уводит пирамиду далеко за рамки официальной версии, привязанной к эпохе IV династии.

Главная "взрывная" идея исследования заключается в том, что фараон Хеопс (Хуфу) мог быть не строителем пирамиды, а человеком, который лишь восстановил уже существующее сооружение.

Почему археологи не согласны с новой датировкой

Реакция специалистов оказалась резкой: археологи продолжают придерживаться традиционной даты — примерно 2560 год до нашей эры. В пользу этой версии они приводят несколько аргументов, которые давно считаются ключевыми доказательствами.

Среди них — надписи, рабочие граффити и документы, связанные со строительными процессами той эпохи. Эти источники, по мнению большинства историков, достаточно ясно указывают на принадлежность пирамиды ко времени правления Хуфу.

Критики также отмечают, что эрозия не может быть универсальным "часовым механизмом". На скорость разрушения камня влияет множество факторов: климатические условия, движение песка, перепады температур и вмешательство человека, включая реставрационные работы и повреждения, накопленные за века.

"Исследование не прошло рецензирование, но уже вызывает жаркие дискуссии", — отмечается в публикации.

Древний спор, который не утихает десятилетиями

Несмотря на сомнения экспертов, работа Донини снова оживила один из самых обсуждаемых вопросов египтологии: действительно ли Великая пирамида может быть намного древнее, чем принято считать.

Подобные версии периодически появляются и раньше, но обычно не получают широкого признания в академической среде. Однако каждая новая попытка пересмотра датировки привлекает внимание публики, потому что затрагивает основу исторической картины Древнего мира.

Кто такой Хуфу и почему его имя связано с пирамидой

Хуфу, известный также как Хеопс, считается одним из ключевых правителей Старого царства. Он правил Египтом в период IV династии и, согласно традиционной версии, именно при нём была возведена Великая пирамида в Гизе.

Историки описывают его как правителя, обладавшего огромной властью и возможностью мобилизовать ресурсы государства. Такая система позволяла организовывать масштабные строительные проекты, включая сооружения, которые даже сегодня поражают точностью исполнения и инженерным размахом.

В более поздних источниках образ Хуфу нередко становился мрачнее: некоторые древние авторы представляли его суровым и недоступным правителем, иногда даже сравнивая с тираном. Тем не менее его имя до сих пор неразрывно связано с историей Египта — прежде всего благодаря Великой пирамиде, которая остаётся главным символом эпохи фараонов.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

