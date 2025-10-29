Пустоты в пирамиде — не загадка: учёные раскрыли, как поднимали блоки без внешних пандусов

Великая пирамида Гизы на протяжении тысячелетий остаётся одним из самых загадочных сооружений человечества. Как древним египтянам удалось возвести этот колосс без современных технологий? Новое исследование предлагает революционный ответ: внутренние структуры пирамиды были не элементами гробницы, а компонентами гигантской строительной машины.

Проблемы традиционных теорий

Долгое время считалось, что для строительства использовались огромные внешние пандусы. Однако эта теория сталкивается с серьёзными физическими и логистическими проблемами. Пандус, достигающий вершины 140-метровой пирамиды, должен был бы иметь длину около 1,5 километров. Объём материалов для такого сооружения превысил бы объём самой пирамиды, а археологических следов подобных конструкций не обнаружено.

Теории спиральных пандусов, обвивающих пирамиду, также не выдерживают критики. Крутые узкие пандусы со сложными поворотами не позволяли бы достигать необходимой скорости строительства — примерно одного блока в минуту, что было необходимо для завершения пирамиды за 20-23 года правления фараона Хуфу.

Новая революционная теория

Исследователь Саймон Андреас Шойринг в своей работе, опубликованной в журнале npj Heritage Science, предлагает совершенно иную концепцию. Согласно его модели, внутренние проходы пирамиды служили не для церемоний или защиты, а функционировали как сложная система пандусов и противовесов.

"Следуя этим аргументам, можно предположить, что Великая пирамида в Гизе была построена предложенным способом или аналогичным", — заключает Саймон Андреас Шойринг.

Основное внимание в исследовании уделяется трем ключевым элементам: Восходящему проходу, Большой галерее и Нисходящему проходу. Шойринг обнаружил, что Восходящий проход и Большая галерея образуют прямую линию с одинаковым уклоном около 26,5 градусов, что идеально подходит для организации системы скольжения.

Механизм в действии

Согласно новой теории, деревянные сани с гранитными противовесами спускались по этим внутренним пандусам. Возникающая при этом сила использовалась для подъёма строительных блоков через вертикальные шахты. Трение, которое было проблемой для традиционных пандусов, в этой системе служило естественным тормозом, обеспечивающим контроль над движением.

Особую роль в этой системе играет Предкамерный зал — помещение перед Камерой царя. Традиционно его считали системой безопасности, но Шойринг видит в нём простой, но эффективный механизм, подобный шкиву. В пользу этой гипотезы говорят несколько находок:

глубокие канавки на стенах, которые могли служить направляющими для канатов

следы от деревянных балок, выполнявших роль блоков

необычный "гранитный лист", возможно, использовавшийся для фиксации тросов

грубая кладка, указывающая на сугубо утилитарное назначение помещения

Объяснение давних загадок

Сильной стороной новой теории является её способность объяснить особенности пирамиды, которые ранее не имели удовлетворительного толкования. Недавно обнаруженные "пустоты" в теле пирамиды могут быть остатками дополнительных пандусных систем. Нерегулярности в кладке — следами монтажа и демонтажа строительных механизмов.

Вогнутость граней пирамиды и центральная канавка также находят объяснение в новой модели. По мнению Шойринга, это следы строительного процесса, когда системы блоков требовали вертикального доступа к разным участкам сооружения.

Сравнение строительных теорий

Чтобы лучше понять радикальность нового подхода, сравним его с традиционными теориями.

Теория строительства Основной механизм Преимущества Недостатки Внешние прямые пандусы Перетаскивание блоков по наклонным плоскостям Простота концепции Требует огромного объема материалов Спиральные пандусы Подъем по обвивающим пирамиду путям Экономия пространства Сложность маневрирования тяжелых блоков Теория Шойринга Внутренние системы противовесов Объясняет внутреннюю структуру Требует пересмотра назначения пирамиды

А что если…

Если теория Саймона Андреаса Шойринга получит подтверждение, это потребует кардинального пересмотра не только методов строительства, но и нашего понимания древнеегипетской инженерной мысли. Пирамида предстанет не просто как монументальная гробница, но как величайший механизм древности, где архитектура и инженерия слились в совершенном единстве.

Три факта о строительстве пирамид

Для возведения пирамиды Хуфу потребовалось около 2,3 миллиона каменных блоков. Отдельные блоки камер фараона весили до 60 тонн каждый. Погрешность в ориентации пирамиды по сторонам света составляет менее 0,06 градуса.

Исторический контекст

Великая пирамида Гизы была построена в период правления фараона Хуфу (около 2580-2560 гг. до н. э.) и на протяжении 3800 лет оставалась самым высоким сооружением в мире. Традиционная египтология рассматривает пирамиду исключительно как погребальный комплекс, однако отсутствие мумии фараона в камере царя и многочисленные архитектурные аномалии давно вызывали вопросы у исследователей. Теория Саймона Андреаса Шойринга предлагает принципиально новый взгляд на этот древний монумент, открывая возможности для переосмысления не только методов строительства, но и самого предназначения величайшего чуда древнего мира.