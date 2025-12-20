Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Парадная лестница в Гранд Музее в Гизе
Парадная лестница в Гранд Музее в Гизе
© www.flickr.com by Ричард Мортел is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 19:43

Не просто музей, а путешествие на два дня: что скрывает новый гигант у пирамид

Экспозиция GEM охватывает период 3050 до н.э. - 394 н.э. истории Египта

Великий египетский музей в Гизе стал одним из самых ожидаемых культурных открытий последних десятилетий. Этот масштабный проект не просто собрал под одной крышей сокровища Древнего Египта, но и задал новый стандарт музейного пространства. Посещение GEM превращается в полноценное путешествие сквозь тысячелетия истории. Об этом сообщает издание Lonely Planet.

Когда и как открылся Великий египетский музей

Великий египетский музей полностью открылся для посетителей 4 ноября 2025 года. К этому моменту в комплекс были перенесены галереи Тутанхамона и отдельный Музей лодок Хуфу, а остальные 12 галерей принимали гостей ещё с октября 2024 года. Общая площадь комплекса составляет около 500 тысяч квадратных метров, что делает его крупнейшим археологическим музеем в мире, посвящённым одной цивилизации. Проект музея разработала ирландская архитектурная студия Heneghan Peng Architects, победившая в международном конкурсе Министерства культуры Египта ещё в 2003 году.

Строительство началось в 2005 году, но было приостановлено во время событий арабской весны. Работы возобновились в 2014 году при поддержке Японии, а символом завершения проекта стала установка в атриуме колоссальной статуи Рамзеса II, которой более 3200 лет.

Архитектура и расположение комплекса

Здание музея выстроено на одном уровне с плато пирамид Гизы и словно спускается к долине Нила. Фасад из алебастра и стекла украшен геометрическими треугольниками, отсылающими к форме пирамид. Даже элементы ландшафта — от бассейнов до каменных плит — повторяют этот мотив. Центральный атриум встречает посетителей монументальной лестницей и панорамным видом на пирамиды, создавая эффект плавного перехода от древности к современности.

Билеты, цены и часы работы

На данный момент билеты продаются только онлайн на конкретную дату и время. Официальный лимит музея — 20 тысяч посетителей в день, однако фактически число проданных билетов может быть выше.

В декабре 2025 года стоимость билета для взрослого иностранного посетителя составляет 1450 египетских фунтов, для детей от шести до 21 года — 730 фунтов, дети младше шести лет проходят бесплатно. Экскурсии с гидом оплачиваются отдельно. Музей открыт ежедневно, а по средам и субботам работает дольше обычного, включая вечерние часы.

Сколько времени закладывать на визит

Даже беглый осмотр требует нескольких часов, а полноценное знакомство с экспозицией легко растягивается на два дня. Только галереи Тутанхамона включают более 5000 предметов, а Музей лодок Хуфу заслуживает отдельного часа. Для тех, кто ограничен по времени, музей предлагает тематические маршруты, позволяющие сосредоточиться на определённых периодах или аспектах древнеегипетской истории.

Что представлено в экспозиции

Экспозиция охватывает период с 3050 года до н. э. по 394 год н. э. и построена вокруг трёх ключевых тем: общество, власть и верования. Галереи логично выстроены по хронологии, а навигация позволяет легко планировать маршрут. Информационные панели оформлены на арабском, английском языках и шрифтом Брайля, а тексты лаконичны и понятны без перегрузки деталями.

Галереи Тутанхамона и лодки Хуфу

Галереи Тутанхамона делятся на пять смысловых блоков — от открытия гробницы до реконструкции внешности молодого фараона. Значительная часть экспонатов ранее никогда не выставлялась. В отдельном здании находится Музей лодок Хуфу, где представлена древнейшая в мире деревянная лодка длиной более 42 метров, обнаруженная у подножия Великой пирамиды. Вторая лодка проходит реставрацию прямо на глазах у посетителей.

Практические советы для посетителей

Фотосъёмка разрешена без вспышек и штативов, а в галереях Тутанхамона допускаются только мобильные телефоны. Рисовать можно карандашами. Музей полностью адаптирован для маломобильных гостей, включая пандусы, движущиеся дорожки и инвалидные коляски.

На территории работают кафе, рестораны, магазины, зоны отдыха и сервисные службы, что позволяет провести здесь целый день без спешки.

