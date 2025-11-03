Двадцать лет ожидания закончились: Египет открыл музей, который затмил даже пирамиды

На западной окраине Каира, у подножия пирамид Гизы, распахнул двери долгожданный Большой египетский музей (GEM) - крупнейший археологический проект XXI века. Двадцать лет подготовки, миллиарды долларов инвестиций и бесконечное ожидание — всё ради того, чтобы мир впервые увидел Древний Египет в формате, достойном его величия. Новый музей стал не просто хранилищем древностей, а символом современного Египта, уверенно смотрящего в будущее, не теряя связи с прошлым.

Архитектура, вдохновлённая пирамидами

Здание музея, созданное дублинским бюро Heneghan Peng Architects, словно продолжает геометрию плато Гизы. Его треугольные линии повторяют очертания пирамид Хуфу и Менкаура, а фасад, облицованный полупрозрачным алебастром и покрытый иероглифами, мягко светится под солнцем. На площади более 5,4 миллиона квадратных футов (около 70 футбольных полей) разместились выставочные залы, лаборатории, архивы, рестораны и террасы с видом на пирамиды.

Первое, что встречает посетителей, — колоссальная 3200-летняя статуя Рамзеса II. Высотой почти 11 метров и весом более 180 тонн, она стала символом музея и его вратами в прошлое. От монумента начинается Парадная лестница, по обе стороны которой выстроены статуи фараонов и богов. Наверху открывается захватывающий вид — величественные пирамиды Гизы словно становятся продолжением музейного пространства.

Коллекция, охватывающая 5000 лет истории

Большой египетский музей — это не просто архитектурное чудо, а грандиозное собрание древностей. Более 100 000 экспонатов из всех эпох египетской истории представлены в 12 галереях — от додинастического периода до греко-римского владычества. Многие из этих предметов никогда прежде не выставлялись: они были найдены в археологических экспедициях и хранились в запасниках старого Египетского музея в центре Каира.

Своё путешествие по музею я начала под руководством египтолога Эмана Шауки Махмуда, опытного гида и исследовательницы, посвятившей более двадцати лет изучению Древнего Египта.

"От самого маленького скарабея до самой грандиозной статуи — каждый предмет имеет значение", — сказала египтолог Эман Шауки Махмуд.

Она отмечала, что особенно восхищена ювелирными украшениями и керамикой: тонкость работы и эстетика древних мастеров поражают даже современного зрителя.

Самые редкие экспонаты

Одно из сокровищ музея — коллекция царицы Хетепхерес, матери фараона Хуфу. Её захоронение было найдено в скрытой камере неподалёку от Великой пирамиды. В экспозиции представлены кровать, стул, сосуды и саркофаг, сохранившие изящество и утончённость даже спустя 4500 лет.

Не менее впечатляет известняковая статуя писца Нефера с выразительными глазами, подведёнными сурьмой. Этот памятник раннего Древнего царства символизирует культ знаний и письменности.

Ещё один зал посвящён религиозным верованиям древних египтян. Там можно увидеть монументальную фигуру Осириса, бога смерти и возрождения, рассказывающую о философии вечной жизни.

Сокровища Тутанхамона

Особое место занимает экспозиция, посвящённая гробнице Тутанхамона. Впервые со времён открытия в 1922 году археологом Говардом Картером все 5500 найденных предметов собраны под одной крышей. Среди них — знаменитая золотая маска, колесницы, трон, украшения и саркофаг.

"Я хотел показать его по-новому, ведь раньше публике было доступно около 1800 предметов из гробницы, — пояснил президент Международной ассоциации египтологов доктор Тарек Тафик, — Теперь посетители увидят полное содержимое гробницы — так, как это сделал Картер сто лет назад".

Выставочные залы, созданные немецким бюро Atelier Brückner, стали настоящим технологическим чудом. Мультимедийные инсталляции и точная подсветка создают эффект присутствия, будто зритель оказывается рядом с археологами в тот самый момент открытия.

Солнечные лодки Хуфу

Не менее важная часть коллекции — солнечные лодки Хуфу, найденные в 1954 году у подножия Великой пирамиды. Эти 4500-летние суда символизировали путь души фараона к богам. Ранее первая лодка находилась в отдельном музее, но теперь обе восстановленные барки выставлены рядом в специальном зале GEM. Их длина превышает 40 метров, а точность сборки из кедра и акации поразительна даже для современного инженера.

Советы шаг за шагом: как планировать визит

Лучше всего приезжать утром, когда залы ещё не заполнены туристами. Возьмите гида — без пояснений египтолога многие детали могут ускользнуть. Посетите кафе на верхнем уровне: оттуда открывается лучший вид на пирамиды. Для семей с детьми предусмотрены интерактивные зоны с 3D-панелями. Покупайте билеты онлайн — очередь у входа часто занимает больше часа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ограничиться осмотром только зала Тутанхамона.

Последствие: упустить редчайшие экспонаты, включая коллекцию Хетепхерес и солнечные лодки.

Альтернатива: составьте маршрут заранее, чтобы увидеть ключевые галереи — религиозные верования, искусство, жизнь и смерть, писцы и архитектура.

А что если вы не фанат древности?

Даже если египетская история вам не близка, музей способен впечатлить архитектурой, дизайном и технологией. В экспозициях сочетаются свет, звук и интерактив, превращая историю в живое действие. Здесь можно провести целый день — от утреннего кофе в атриуме до вечернего созерцания пирамид с террасы.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Уникальная коллекция мирового уровня Большие очереди на входе Современные технологии показа Высокая цена на билеты Удобное расположение у пирамид Сложная навигация без гида Архитектурное великолепие Ограниченный доступ к некоторым зонам Возможность увидеть артефакты впервые Долгое время на осмотр всего комплекса

Интересные факты

Строительство музея началось в 2002 году и несколько раз откладывалось из-за кризисов и пандемии. Проект обошёлся Египту примерно в 1,2 миллиарда долларов. Комплекс может принимать до 5 миллионов посетителей в год.

FAQ

Как добраться до музея?

GEM расположен в Гизе, примерно в 20 километрах от центра Каира. Доехать можно на такси или метро с пересадкой на туристический автобус.

Сколько стоит билет?

Базовый билет стоит около 20 долларов, однако цены варьируются в зависимости от пакета — есть специальные туры с доступом в хранилища.

Что лучше посетить сначала?

Начните с Парадной лестницы и коллекции Хуфу — эти залы дают общее представление о масштабах древней цивилизации.

Мифы и правда

Миф: Большой египетский музей построен исключительно для туристов.

Правда: Помимо выставочных залов, комплекс включает исследовательские лаборатории, реставрационные мастерские и образовательные программы для египетских и зарубежных студентов.

Миф: В музее нет оригинальных экспонатов.

Правда: Около 90-95% экспонатов — подлинные артефакты, включая полную коллекцию предметов из гробницы Тутанхамона. Копии используются лишь для демонстрации недостающих фрагментов и защиты оригиналов.

Миф: Это просто новое здание старого музея.

Правда: GEM — совершенно новый музей, созданный как национальный археологический центр, куда переданы коллекции не только из Каира, но и из региональных хранилищ по всей стране.

Исторический контекст

Идея создания Большого Египетского музея возникла в конце 1990-х годов, когда старый Египетский музей на площади Тахрир перестал справляться с объёмом коллекций и не соответствовал современным требованиям хранения. Проект задумывался как символ культурного обновления Египта и международного сотрудничества.

К 2024 году музей завершил основное строительство и начал поэтапное открытие залов, готовясь к полноценному открытию в 2025 году. Сегодня GEM — это один из крупнейших археологических музеев в мире, совмещающий выставочные, научные и образовательные функции.