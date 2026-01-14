"Великая комета 2026" приближается — на середину апреля намечен самый интригующий момент

В начале 2026 года у любителей астрономии появился новый повод ждать весну с особым интересом. К Солнцу приближается комета C/2025 R3 (Pan-STARRS), которую уже заранее окрестили претендентом на статус "Великой кометы 2026 года". Если прогнозы оправдаются, её получится увидеть без телескопа — хотя гарантировать это пока никто не берётся. Об этом сообщает Live Science.

Что известно о комете C/2025 R3 (Pan-STARRS)

Комету нашли 8 сентября 2025 года по данным обзора Pan-STARRS на Гавайях. Это "длиннопериодический" объект: предполагается, что полный оборот вокруг Солнца занимает у неё более тысячи лет, а источник таких гостей обычно связывают с облаком Оорта — далёким "хранилищем" ледяных тел на окраине Солнечной системы. Сейчас C/2025 R3 постепенно смещается к внутренним планетам, и по мере сближения с Солнцем может становиться заметнее: нагрев заставляет лёд и газы активнее испаряться, формируя кому и хвост, которые отражают солнечный свет.

Ключевые даты: перигелий и сближение с Землёй

Ближайшую точку к Солнцу комета пройдёт 20 апреля 2026 года, приблизившись примерно на 0,3 астрономической единицы (около 76,3 млн км) — это между орбитами Меркурия и Венеры. Затем, 27 апреля, ожидается её максимальное сближение с Землёй: порядка 70,8 млн км — на сотни раз дальше Луны, но достаточно, чтобы наблюдения стали особенно актуальными. При этом самый удобный период может наступить чуть раньше самого сближения — ближе к перигелию, когда объект потенциально ярче, но ещё не слишком "тонет" в солнечном сиянии на небе.

Насколько яркой она станет и почему это сложно предсказать

Главная интрига — в яркости. Оценки расходятся: часть расчётов даёт около 8-й звёздной величины (то есть потребуется хороший бинокль или телескоп), а более оптимистичные прогнозы допускают около 2,5 — это уже уровень, при котором при тёмном небе комету можно заметить невооружённым глазом. Важно помнить, что шкала звёздных величин "перевёрнутая": чем меньше число, тем ярче объект.

Дополнительный фактор — так называемое прямое (forward) рассеяние. Если комета окажется в геометрии "между Землёй и Солнцем", её пылевой хвост способен сильнее рассеивать солнечный свет в нашу сторону, временно повышая видимую яркость. Но есть и риск: близкий подход к Солнцу иногда приводит к фрагментации ядра, и тогда поведение кометы меняется непредсказуемо — от резкого усиления до, наоборот, потери зрелищности.

Когда и где искать на небе

Один из лучших шансов на наблюдение связывают с серединой апреля — примерно за несколько дней до перигелия, на фоне новолуния 17 апреля, когда ночное небо темнее и легче "вытянуть" слабые объекты. Для Северного полушария ориентиром называют предрассветные часы, а для Южного — вечернее небо в начале мая. В этот период комета будет располагаться в районе созвездия Рыб, неподалёку от области, известной как Большой квадрат Пегаса, что помогает с поиском по ярким опорным звёздам.

Сейчас C/2025 R3 выглядит многообещающе, но окончательный "статус" кометы станет понятен только по мере её приближения: у таких объектов почти всегда есть элемент сюрприза, из-за которого астрономы и ценят каждое удачное появление на небе.