Когда зима приближается, всегда укрываю виноград именно так: эта защита даёт шанс на богатый урожай

С наступлением поздней осени наступает важный этап для всех владельцев виноградников — время укрывать виноград от холодов, морозов и ледяных дождей. Особенно важно это в Подмосковье, где зимы могут быть как морозными и снежными, так и мягкими и бесснежными. Чтобы виноград проснулся весной бодрым и здоровым, важно правильно подготовить его к зимним холодам. В этом материале расскажем, как это сделать, чтобы ваши кусты пережили зиму и в конце лета порадовали вас вкусными ягодами.

Когда начинать укрытие винограда?

Время укрытия зависит от погоды. Обычно виноград укрывают после установления стабильно холодной погоды, примерно в конце октября или ноябре. С этим не стоит торопиться, так как слишком раннее укрытие может привести к выпреванию почек. Но и затягивать с этим тоже нельзя, иначе мороз или ледяной дождь могут повредить лозу.

Оптимальная температура для начала укрытия винограда — около +3…+8 градусов днем и небольшие минусовые температуры ночью. Если вы заметили первые замерзающие лужицы или увидели снегопад, это сигнал к тому, что пора укрывать виноград.

Подготовка винограда к зиме

Перед тем как укрывать виноград, необходимо подготовить кусты. Начните с обрезки лишних побегов, оставив только вызревшие плодовые лозы. Это поможет избежать загущенности и улучшить воздухообмен, а также снизить риски для здоровья растения.

Удалите всю листву, остатки ягод и обрезанные части лоз. Это уменьшит риск заболеваний в следующем сезоне и поможет избежать накопления болезнетворных микробов.

Если осень была сухой, что бывает не так часто в Подмосковье, перед наступлением зимы виноград нужно обильно полить, чтобы корни напитались влагой. Этот процесс называется влагозарядным осенним поливом, и он поможет винограду пройти зимовку без вреда.

Подсыпьте вокруг основания куста немного земли или хорошо перепревшего перегноя, чтобы создать небольшой холмик, который защитит корни винограда от холодов, особенно для молодых кустов (до 3 лет).

Способы укрытия винограда

После того как виноград подготовлен, переходите к укрытию. Лозы нужно аккуратно пригнуть горизонтально к земле и закрепить их металлическими шпильками. Это защитит растения от повреждений и снизит риск подмерзания.

За 1-2 дня до укрытия желательно обработать лозы фунгицидом. Для этого можно использовать железный или медный купорос, хом, оксихом или раствор марганцовки (1 г на 1 литр воды). Это поможет избавиться от микробов и защитить виноград от болезней.

Существует несколько способов укрытия винограда, и каждый из них имеет свои особенности. Один из самых удобных и эффективных методов — это воздушно-сухое укрытие с использованием агроволокна плотностью 60. Этот метод подходит для Подмосковья, так как он прост в применении и надежен. Лозу укладывают на землю, а сверху накрывают агроволокном. Это создаёт воздушную прослойку, которая защищает виноград от холодов и ледяных дождей. Зимой на агроволокно ложится снег, который добавляет дополнительную защиту.

Под укрытие обязательно нужно положить средство от мышей и крыс, так как эти грызуны часто устраивают свои гнезда под укрытиями и могут повредить лозы и почки.

Полезные советы по зимовке винограда

С началом отопительного сезона важно следить за влажностью воздуха в помещении, особенно если виноград растет в теплицах. Сухой воздух может стать причиной пересыхания корней и ухудшения здоровья растения. Чтобы избежать этого, используйте увлажнители воздуха или простые контейнеры с водой, которые помогут поддерживать необходимую влажность.

Сравнение типов укрытия винограда

Тип укрытия Преимущества Недостатки Воздушно-сухое укрытие (агроволокно) Простой, надежный метод, защищает от холода и дождя, создает воздушную прослойку Необходимо укрывать каждый куст индивидуально, требует внимательности Полиэтиленовое укрытие Хорошо защищает от холода и ветра, проста в использовании Может создать слишком влажную среду, что приводит к риску выпревания Укрытие с использованием соломы или лапника Хорошая защита от морозов, доступность материалов Требуется значительный объем материала, чтобы правильно накрыть куст

Советы шаг за шагом: как укрыть виноград

Измерьте температуру воздуха. Для укрытия лучше выбрать день с температурой около +3…+8 градусов. Обрежьте виноград. Удалите лишние побеги, оставив только здоровые и вызревшие лозы. Полейте виноград. При сухой осени проведите влагозарядный полив, чтобы корни напитались влагой. Создайте холмик вокруг основания. Это поможет защитить корни винограда от морозов. Пригните лозы и закрепите их. Используйте шпильки для фиксации лоз. Обработайте лозы фунгицидом. Это поможет защитить растения от болезней. Накройте агроволокном. Укройте лозы агроволокном или другим материалом, создавая воздушную прослойку. Положите средство от грызунов под укрытие, чтобы защитить кусты от повреждений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: раннее укрытие винограда. Последствие: выпревание почек, повреждение растения. Альтернатива: укрытие при температуре около +3…+8 градусов. Ошибка: неправильный выбор материала для укрытия. Последствие: повышенная влажность или недостаточная защита от холода. Альтернатива: использование агроволокна, которое создает воздушную прослойку.

А что если…?

А что если зима бесснежная? Подсыпка из перегноя вокруг основания куста и агроволокно будут хорошей защитой.

А что если лозы начинают гнить? Убедитесь, что укрытие не слишком плотное и не задерживает влагу. При необходимости выберите более вентиляционное укрытие.

Плюсы и минусы укрытия винограда

Плюсы Минусы Защищает от морозов, ледяных дождей, грызунов Требуется время и усилия для правильного укрытия Простота в использовании агроволокна Необходимо регулярное обновление укрытия Дополнительная защита для молодых кустов Возможность накопления влаги при недостаточной вентиляции

Три интересных факта о винограде