Квартира в "бабушкином стиле"
Квартира в "бабушкином стиле"
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 17:58

Стиль Grandmillennial вытесняет минимализм — дома наполняются узорами и тёплым светом

Кружевные салфетки, фарфоровые статуэтки и тёмное дерево больше не выглядят пережитком прошлого. Молодое поколение всё чаще выбирает интерьер, вдохновлённый домами бабушек, превращая ностальгию в актуальный тренд. Этот стиль стал заметным явлением в социальных сетях и дизайнерских блогах.

Что такое стиль Grandmillennial

Термин Grandmillennial появился благодаря журналистке Эмме Базилиан и объединяет слова "grand" и "millennial". Он описывает эстетику, в которой классический уют сочетается с современным взглядом и лёгкой иронией.

Это своего рода ответ на стерильный минимализм последних лет. Вместо пустых пространств и холодных оттенков — изобилие текстур, узоров и декоративных деталей. В интерьерах появляются обои с цветочными и геометрическими мотивами, вышивка, стёганые подушки, плиссированные абажуры, антикварная мебель из тёмного дерева и ботанические принты.

Стиль не ограничивается декоративными элементами — он отражает более широкий интерес к ремёслам, вязанию, шитью, садоводству и DIY-культуре.

Не просто винтаж

Grandmillennial — это не буквальное воспроизведение прошлого. Он требует продуманности и чувства меры. Недостаточно добавить пару подушек с бахромой — важна целостная композиция, умение сочетать старинные предметы с современными акцентами.

Дом в этом стиле становится пространством с историей. Даже керамическая фигурка в форме собаки — когда-то символ китча — сегодня может занять центральное место в гостиной, приобретая новое значение благодаря ироничному переосмыслению.

Кухня как сердце тренда

Особенно органично стиль проявляется в кухне. Массивные деревянные шкафы, открытые полки, подвесные тарелки, большие столы с мраморными столешницами, кувшины и аксессуары с блошиных рынков создают атмосферу гостеприимства.

Текстиль играет ключевую роль: бархат, рюши, бахрома, мотивы toile de Jouy с пасторальными или мифологическими сценами. Чтобы интерьер не казался перегруженным, дизайнеры советуют добавлять современные элементы с чистыми линиями или металлические детали.

Правило 60-30-10

Для баланса используется принцип "60-30-10".

  • 60% — нейтральная база: кремовый, слоновая кость, светло-серый для стен и потолков.
  • 30% — характерный цвет: шалфейный зелёный, пудрово-голубой или розовый в текстиле.
  • 10% — акценты: латунь, золото или медь в фурнитуре и светильниках.

Среди удачных сочетаний — тёмно-зелёный с древесными оттенками, классический синий с белым, а также мягкие пастельные комбинации бежевого и румяного.

Уют как ответ на время

Популярность grandmillennial style во многом связана с поиском стабильности и эмоционального комфорта. В условиях неопределённости люди стремятся создать дома, наполненные теплом и личной историей.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

