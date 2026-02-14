Стиль Grandmillennial вытесняет минимализм — дома наполняются узорами и тёплым светом
Кружевные салфетки, фарфоровые статуэтки и тёмное дерево больше не выглядят пережитком прошлого. Молодое поколение всё чаще выбирает интерьер, вдохновлённый домами бабушек, превращая ностальгию в актуальный тренд. Этот стиль стал заметным явлением в социальных сетях и дизайнерских блогах.
Что такое стиль Grandmillennial
Термин Grandmillennial появился благодаря журналистке Эмме Базилиан и объединяет слова "grand" и "millennial". Он описывает эстетику, в которой классический уют сочетается с современным взглядом и лёгкой иронией.
Это своего рода ответ на стерильный минимализм последних лет. Вместо пустых пространств и холодных оттенков — изобилие текстур, узоров и декоративных деталей. В интерьерах появляются обои с цветочными и геометрическими мотивами, вышивка, стёганые подушки, плиссированные абажуры, антикварная мебель из тёмного дерева и ботанические принты.
Стиль не ограничивается декоративными элементами — он отражает более широкий интерес к ремёслам, вязанию, шитью, садоводству и DIY-культуре.
Не просто винтаж
Grandmillennial — это не буквальное воспроизведение прошлого. Он требует продуманности и чувства меры. Недостаточно добавить пару подушек с бахромой — важна целостная композиция, умение сочетать старинные предметы с современными акцентами.
Дом в этом стиле становится пространством с историей. Даже керамическая фигурка в форме собаки — когда-то символ китча — сегодня может занять центральное место в гостиной, приобретая новое значение благодаря ироничному переосмыслению.
Кухня как сердце тренда
Особенно органично стиль проявляется в кухне. Массивные деревянные шкафы, открытые полки, подвесные тарелки, большие столы с мраморными столешницами, кувшины и аксессуары с блошиных рынков создают атмосферу гостеприимства.
Текстиль играет ключевую роль: бархат, рюши, бахрома, мотивы toile de Jouy с пасторальными или мифологическими сценами. Чтобы интерьер не казался перегруженным, дизайнеры советуют добавлять современные элементы с чистыми линиями или металлические детали.
Правило 60-30-10
Для баланса используется принцип "60-30-10".
- 60% — нейтральная база: кремовый, слоновая кость, светло-серый для стен и потолков.
- 30% — характерный цвет: шалфейный зелёный, пудрово-голубой или розовый в текстиле.
- 10% — акценты: латунь, золото или медь в фурнитуре и светильниках.
Среди удачных сочетаний — тёмно-зелёный с древесными оттенками, классический синий с белым, а также мягкие пастельные комбинации бежевого и румяного.
Уют как ответ на время
Популярность grandmillennial style во многом связана с поиском стабильности и эмоционального комфорта. В условиях неопределённости люди стремятся создать дома, наполненные теплом и личной историей.
