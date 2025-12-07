Очереди с рассвета: музей в Египте ошеломил туристов — внутри то, чего никто не ожидал

Удивительный архитектурный комплекс в пустыне Гизы сумел за несколько месяцев стать главным культурным событием региона. Тысячи туристов выстраиваются в очередь, чтобы увидеть его залы, а билеты разлетаются за минуты. Этот проект стал символом нового отношения к древнему наследию и современной музейной архитектуре. Об этом рассказал дзен-канал "РБК Стиль".

История создания музея и долгий путь к открытию

Идея создания нового музейного пространства, способного объединить всю историю Древнего Египта, появилась еще в начале 1990-х годов. Старый Египетский музей в центре Каира давно перестал справляться со своими задачами: экспозиции страдали от плохого освещения, вибраций мегаполиса и нехватки места. В 2003 году к проектированию привлекли международное архитектурное бюро, которое предложило концепцию музейного комплекса нового поколения. Однако политические события начала 2010-х годов и последовавшие за ними паузы в финансировании не раз замораживали стройку.

Дополнительные задержки вызвала и пандемия, из-за которой строительство и обустройство залов вновь приостановили. Частичные экскурсионные запуски начались только в конце 2023 года, а полноценное открытие для широкой публики состоялось в ноябре 2025 года. Сегодня комплекс стал самой масштабной музейной площадкой страны, объединяющей функции выставочного пространства, исследовательского центра и современной туристической инфраструктуры.

Масштабы, коллекции и архитектурные решения

Большой Египетский музей занимает десятки тысяч квадратных метров выставочных площадей и включает несколько крупных тематических зон. В его состав входят двенадцать залов, галереи, специализированный корпус для древней ладьи царя Хуфу и знаменитая Большая лестница цивилизации, высотой с многоэтажный дом, откуда открывается вид на пирамиды Гизы. Пространство выстроено так, чтобы посетитель буквально "путешествовал" сквозь эпохи — от ранних династий до поздних периодов истории.

"Это первый музей такого масштаба, посвященный наследию одной цивилизации. Он собрал бесценные шедевры. Чего стоят только сокровища гробницы Тутанхамона и солнечная ладья царя Хуфу (Хеопса). Его важнейшая функция в том, что в экспозицию было помещено более 57 тыс. памятников, которые раньше находились в региональных археологических хранилищах и не были доступны публике. Это огромный объем новых образов и знаний, который позволит глубже понять цивилизацию, процветавшую на берегах Нила более трех тысячелетий и ставшую источником многих направлений культуры всего человечества", — отмечается в экспертных материалах.

Комплекс включает современные реставрационные лаборатории, где специалисты работают над сохранением древних артефактов. Именно здесь восстановили многие ранее недоступные предметы из гробницы Тутанхамона, включая редкие элементы царского облачения. Музей выполняет не только выставочную, но и научную функцию, становясь крупным центром сохранения культурного наследия.

Впечатления первых посетителей и роль музея в туризме

Первые гости отмечают, что пространство производит эффект погружения, начиная с парадного двора и заканчивая монументальной лестницей, по которой зритель постепенно поднимается к основным залам. Архитектурная композиция выстроена таким образом, чтобы напоминать структуру древнеегипетских храмов, а фасады отсылают к формам пирамид и эстетике начала XX века.

"Как правило, музеи — это здания, где есть большое пространство для фантазии архитектора, закладывания разных образов, метафор, смыслов, работы с историей, поэтому я за ними внимательно слежу", — говорится в отзывах специалистов.

Сильное впечатление на туристов производит статуя Рамсеса II, встречающая гостей у входа, а также галереи, где представлены уникальные предметы из гробницы Тутанхамона, включая знаменитую золотую маску. Дополнительным преимуществом комплекса стал интерактивный детский музей, где через цифровые экраны показывают процессы археологических раскопок и древние ритуалы.

На территории работают кафе, зоны отдыха и магазины с официальным музейным мерчем — от книг и магнитов до украшений и текстиля. Отдельный павильон отведен под лодку Хуфу, расположенную на спиралевидной платформе, позволяющей рассмотреть экспонат с разных точек обзора.

Сравнение Большого Египетского музея и классических музеев древностей

Современный музейный комплекс заметно отличается от классических музеев древностей по формату и возможностям. Традиционные музеи чаще всего располагаются в городских зданиях с ограниченной площадью, где экспонаты представлены в плотной компоновке и в основном за стеклом. Большой Египетский музей, напротив, предлагает просторные залы, многоуровневые пространства и расширенные маршруты для посетителей.

Он сочетает в себе функции археологического центра, туристического хаба и научной лаборатории. В отличие от старых музеев, здесь активно используются естественное освещение, панорамные виды на исторические объекты и цифровые технологии, позволяющие глубже погрузиться в контекст эпох.

Советы по планированию посещения музея

Чтобы визит прошел комфортно и оставил максимальное впечатление, стоит заранее продумать маршрут. Удобнее всего покупать билеты онлайн, так как действуют временные слоты. Лучше закладывать минимум несколько часов на осмотр основных залов, а при желании познакомиться с комплексом глубже — половину дня.

Практические рекомендации:

• выбирать утренние часы для посещения из-за меньшего количества людей;

• планировать перерыв в кафе на территории комплекса;

• заранее изучить схемы залов, чтобы не пропустить ключевые экспозиции.

Популярные вопросы о Большом Египетском музее

Что лучше увидеть в первую очередь?

В первую очередь рекомендуют Большую лестницу цивилизации, статую Рамсеса II и галерею сокровищ Тутанхамона.

Сколько стоит посещение?

Стоимость зависит от выбранной категории билета и времени посещения, а актуальные цены публикуются на официальных площадках музея.

Как выбрать маршрут по музею?

Оптимально ориентироваться на тематические зоны и заранее определить приоритетные разделы — скульптуру, саркофаги или интерактивные экспозиции.