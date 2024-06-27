Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.06.2024 : 87,8064
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.06.2024 : 94,1131
RS: возвращение Украины к границам 2014 года нереально
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:38

RS: возвращение Украины к границам 2014 года нереально

Вернуться к границам 2014 года у Украины скорее всего не получится, такой исход нереален, сообщает американское издание Responsible Statecraft (RS), ссылаясь на экспертов.

"Больше двух лет Запад финансирует, дает военные советы и продвинутое оружие Украине. Тем самым подогревает надежды на то, что она сможет оттеснить Россию к границам, существовавшим до 2014 года. Это нереальный исход", — написали в статье американского СМИ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что утверждения стран Запада о том, что с возвращением Украины к границам 1991 года конфликт в республике прекратится, смешны, пишет газета.ru.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Минобороны РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license).

Мир

DM: РФ проводит ядерные учения из-за ухудшения отношений с Западом

DM: РФ проводит ядерные учения из-за ухудшения отношений с Западом

Британское издание DailyMail сообщило о том, что в России проводят ядерные учения из-за плохих отношений со странами Запада.

Читать полностью
Финские власти с сентября ограничат перемещение беженцев по стране

Финские власти с сентября ограничат перемещение беженцев по стране

Финляндия с 1 сентября вводит ограничения на перемещение граждан других стран и лиц без гражданства, ищущих убежища, а также сделает более оперативным процесс рассмотрения их заявлений, сообщает МВД скандинавского государства.

Читать полностью

Общество

Президент

Президент "Аспект" Федоров исключил укрепление семей из-за увеличения пошлины за развод

Количество разводящихся пар в России уже достигает 52%. Столь огромные проблемы государству уже не получиться устранить, приняв очередной законопроект, сообщил для NewsInfo.Ru президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров.

Читать полностью
Ожидается, что закон о

Ожидается, что закон о "мокром" лизинге вступит в силу в 2025 году

Законопроект о комплексном лизинге воздушных судов, включающем передачу экипажа, планируется утвердить в ходе весенней сессии и ввести в действие с 2025 года. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев на юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

Читать полностью

Новости