Вернуться к границам 2014 года у Украины скорее всего не получится, такой исход нереален, сообщает американское издание Responsible Statecraft (RS), ссылаясь на экспертов.
"Больше двух лет Запад финансирует, дает военные советы и продвинутое оружие Украине. Тем самым подогревает надежды на то, что она сможет оттеснить Россию к границам, существовавшим до 2014 года. Это нереальный исход", — написали в статье американского СМИ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что утверждения стран Запада о том, что с возвращением Украины к границам 1991 года конфликт в республике прекратится, смешны, пишет газета.ru.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Минобороны РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license).
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