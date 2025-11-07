Поп, хип-хоп и неожиданные новички: список номинантов "Грэмми" удивил даже фанатов индустрии

Объявление номинантов 68-й премии "Грэмми" стало одним из самых обсуждаемых событий музыкальной индустрии. Интерес к списку вырос не только из-за сильного состава артистов, но и благодаря тому, что в этом году конкуренция в ключевых категориях выглядит особенно плотной. Издание Variety опубликовало перечень претендентов, и именно эта публикация стала отправной точкой для обсуждения.

Оргкомитет премии традиционно формирует списки с учётом музыкальных релизов, которые за год получили наибольшее внимание аудитории, индустрии и профильных критиков. Для фанатов такие объявления — шанс снова пережить свои любимые треки, а для музыкантов — подтверждение того, что их работа заметна на фоне огромного количества релизов.

Основные музыкальные категории

"Запись года"

В этой номинации собраны композиции, каждая из которых получила собственный резонанс в музыкальной среде: Anxiety (Doechii), Wildflower (Билли Айлиш), Abracadabra (Леди Гага), Luther (Кендрик Ламар и SZA), The Subway (Чаппелл Роан), APT. (Розэ, Бруно Марс), DtMF (Bad Bunny) и Manchild (Сабрина Карпентер).

"Песня года"

В списке композиций, претендующих на эту награду, оказались Abracadabra (Леди Гага), Anxiety (Doechii), APT. (Розе, Бруно Марс), DtMF (Bad Bunny), Golden (HUNTR/X), Luther (Кендрик Ламар и SZA), Manchild (Сабрина Карпентер) и Wildflower (Билли Айлиш).

"Альбом года"

Здесь представлены совершенно разные музыкальные направления. В номинацию вошли Man's Best Friend (Сабрина Карпентер), Let God Sort Em Out (Clipse, Pusha T & Malice), Mayhem (Леди Гага), Debí Tirar Más Fotos (Bad Bunny), Swag (Джастин Бибер), GNX (Кендрик Ламар), Mutt (Леон Томас) и Chromakopia (Tyler, the Creator).

"Лучший новый артист"

Среди потенциальных обладателей статуэтки — Эддисон Рей, Оливия Дин, Lola Young, Леон Томас, Sombr Алекс Уорран, Katseye и The Marías. Для каждого из них попадание в список — важный шаг в сторону укрепления собственной позиции в индустрии.

"Лучший рэп-альбом"

За победу поборются Let God Sort Em Out (Clipse, Pusha T & Malice), Glorious (GloRilla), God Does Like Ugly (JID), GNX (Кендрик Ламар) и Chromakopia (Tyler, the Creator).

Среди лидеров по количеству номинаций — Кендрик Ламар с девятью упоминаниями. Леди Гага появилась в списке семь раз, а Bad Bunny, Сабрина Карпентер и звукорежиссёр Сербан Генеа — по шесть. Doechii, Clipse и Tyler, the Creator получили по пять номинаций.

Сравнение ключевых категорий

Категория Особенности На что обращают внимание Запись года Оценка звучания и продакшена Аранжировка, сведение, вокал Песня года Упор на текст и композиторскую работу Лирика, структура, подача Альбом года Полноценный музыкальный проект Концепция, стиль, влияние на индустрию

Советы: как следить за премией с максимальной пользой

Использовать официальное приложение Grammy, где публикуются обновления. Подписаться на стриминговые подборки номинантов — Spotify, Apple Music и YouTube Music выпускают отдельные плейлисты. Следить за анонсами от Variety, Billboard и Rolling Stone. Проверять социальные сети артистов — они публикуют бэкстейдж и анонсы выступлений. Для глубокого анализа сравнивать студийные версии треков с живыми выступлениями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ориентироваться только на популярность артиста.

Последствие: оценка номинантов становится необъективной.

Альтернатива: изучать полные релизы, а не отдельные хиты.

Ошибка: пропускать синглы вне альбомов.

Последствие: часть сильных работ остаётся незамеченной.

Альтернатива: следить за ежемесячными подборками релизов.

Ошибка: воспринимать премии как абсолютный критерий качества.

Последствие: формируется ограниченный взгляд на музыкальную картину.

Альтернатива: сочетать мнение индустрии с личным опытом прослушивания.

А что если смотреть на "Грэмми" как на тенденцию?

Премия не просто определяет лучших артистов — она показывает направление развития музыкального рынка. Например, рост интереса к альтернативному попу, экспериментальному хип-хопу или синтетическому R&B часто отражается в списке номинантов ещё до того, как жанр становится массовым.

FAQ

Сколько альбомов обычно рассматривает комитет?

Обычно — сотни релизов, от крупных артистов до независимых.

Можно ли смотреть трансляцию бесплатно?

Чаще всего она доступна через официальный YouTube-канал премии или сайты партнёров.

Что лучше слушать для знакомства с номинантами?

Оптимально — подборки "Record of the Year" и "Album of the Year": они дают наиболее точное представление об уровне артистов.

Мифы и правда

Миф: победители выбираются популярным голосованием.

Правда: решение принимает профессиональное жюри.

Миф: номинации гарантируют коммерческий успех.

Правда: прибыль зависит от маркетинга и слушательской активности.

Миф: артисты из мейджор-лейблов получают преимущества.

Правда: инди-исполнители регулярно попадают в короткие списки.

Интересные факты

• Первые премии вручались в конце 1950-х годов.

• За последние десять лет структура категорий несколько раз менялась.

• Вокалисты нередко получают номинации за треки, записанные совместно с несколькими продюсерами.

Исторический контекст