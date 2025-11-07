Поп, хип-хоп и неожиданные новички: список номинантов "Грэмми" удивил даже фанатов индустрии
Объявление номинантов 68-й премии "Грэмми" стало одним из самых обсуждаемых событий музыкальной индустрии. Интерес к списку вырос не только из-за сильного состава артистов, но и благодаря тому, что в этом году конкуренция в ключевых категориях выглядит особенно плотной. Издание Variety опубликовало перечень претендентов, и именно эта публикация стала отправной точкой для обсуждения.
Оргкомитет премии традиционно формирует списки с учётом музыкальных релизов, которые за год получили наибольшее внимание аудитории, индустрии и профильных критиков. Для фанатов такие объявления — шанс снова пережить свои любимые треки, а для музыкантов — подтверждение того, что их работа заметна на фоне огромного количества релизов.
Основные музыкальные категории
"Запись года"
В этой номинации собраны композиции, каждая из которых получила собственный резонанс в музыкальной среде: Anxiety (Doechii), Wildflower (Билли Айлиш), Abracadabra (Леди Гага), Luther (Кендрик Ламар и SZA), The Subway (Чаппелл Роан), APT. (Розэ, Бруно Марс), DtMF (Bad Bunny) и Manchild (Сабрина Карпентер).
"Песня года"
В списке композиций, претендующих на эту награду, оказались Abracadabra (Леди Гага), Anxiety (Doechii), APT. (Розе, Бруно Марс), DtMF (Bad Bunny), Golden (HUNTR/X), Luther (Кендрик Ламар и SZA), Manchild (Сабрина Карпентер) и Wildflower (Билли Айлиш).
"Альбом года"
Здесь представлены совершенно разные музыкальные направления. В номинацию вошли Man's Best Friend (Сабрина Карпентер), Let God Sort Em Out (Clipse, Pusha T & Malice), Mayhem (Леди Гага), Debí Tirar Más Fotos (Bad Bunny), Swag (Джастин Бибер), GNX (Кендрик Ламар), Mutt (Леон Томас) и Chromakopia (Tyler, the Creator).
"Лучший новый артист"
Среди потенциальных обладателей статуэтки — Эддисон Рей, Оливия Дин, Lola Young, Леон Томас, Sombr Алекс Уорран, Katseye и The Marías. Для каждого из них попадание в список — важный шаг в сторону укрепления собственной позиции в индустрии.
"Лучший рэп-альбом"
За победу поборются Let God Sort Em Out (Clipse, Pusha T & Malice), Glorious (GloRilla), God Does Like Ugly (JID), GNX (Кендрик Ламар) и Chromakopia (Tyler, the Creator).
Среди лидеров по количеству номинаций — Кендрик Ламар с девятью упоминаниями. Леди Гага появилась в списке семь раз, а Bad Bunny, Сабрина Карпентер и звукорежиссёр Сербан Генеа — по шесть. Doechii, Clipse и Tyler, the Creator получили по пять номинаций.
Сравнение ключевых категорий
|Категория
|Особенности
|На что обращают внимание
|Запись года
|Оценка звучания и продакшена
|Аранжировка, сведение, вокал
|Песня года
|Упор на текст и композиторскую работу
|Лирика, структура, подача
|Альбом года
|Полноценный музыкальный проект
|Концепция, стиль, влияние на индустрию
Советы: как следить за премией с максимальной пользой
-
Использовать официальное приложение Grammy, где публикуются обновления.
-
Подписаться на стриминговые подборки номинантов — Spotify, Apple Music и YouTube Music выпускают отдельные плейлисты.
-
Следить за анонсами от Variety, Billboard и Rolling Stone.
-
Проверять социальные сети артистов — они публикуют бэкстейдж и анонсы выступлений.
-
Для глубокого анализа сравнивать студийные версии треков с живыми выступлениями.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: ориентироваться только на популярность артиста.
Последствие: оценка номинантов становится необъективной.
Альтернатива: изучать полные релизы, а не отдельные хиты.
Ошибка: пропускать синглы вне альбомов.
Последствие: часть сильных работ остаётся незамеченной.
Альтернатива: следить за ежемесячными подборками релизов.
Ошибка: воспринимать премии как абсолютный критерий качества.
Последствие: формируется ограниченный взгляд на музыкальную картину.
Альтернатива: сочетать мнение индустрии с личным опытом прослушивания.
А что если смотреть на "Грэмми" как на тенденцию?
Премия не просто определяет лучших артистов — она показывает направление развития музыкального рынка. Например, рост интереса к альтернативному попу, экспериментальному хип-хопу или синтетическому R&B часто отражается в списке номинантов ещё до того, как жанр становится массовым.
FAQ
Сколько альбомов обычно рассматривает комитет?
Обычно — сотни релизов, от крупных артистов до независимых.
Можно ли смотреть трансляцию бесплатно?
Чаще всего она доступна через официальный YouTube-канал премии или сайты партнёров.
Что лучше слушать для знакомства с номинантами?
Оптимально — подборки "Record of the Year" и "Album of the Year": они дают наиболее точное представление об уровне артистов.
Мифы и правда
Миф: победители выбираются популярным голосованием.
Правда: решение принимает профессиональное жюри.
Миф: номинации гарантируют коммерческий успех.
Правда: прибыль зависит от маркетинга и слушательской активности.
Миф: артисты из мейджор-лейблов получают преимущества.
Правда: инди-исполнители регулярно попадают в короткие списки.
Интересные факты
• Первые премии вручались в конце 1950-х годов.
• За последние десять лет структура категорий несколько раз менялась.
• Вокалисты нередко получают номинации за треки, записанные совместно с несколькими продюсерами.
Исторический контекст
-
Запуск премии был связан с развитием звукозаписывающей индустрии.
-
Первая церемония проходила одновременно в двух городах.
-
С годами список номинаций расширялся, отражая появление новых жанров.
