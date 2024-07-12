Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о задержании в Австралии двух российских граждан по подозрению в шпионаже. Речь идет о гражданах России, постоянно проживающих в Австралии.
Австралийские правоохранительные органы задержали супружескую пару с двойным гражданством Австралии и России по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC.
По информации ABC, задержанные Кира и Игорь Королевы, имеющие российские паспорта, родились в России, но являются гражданами Австралии. По версии следствия, 40-летняя Кира Королева, работающая в австралийской армии специалистом по информационным технологиям, без уведомления руководства посещала Россию, где, как полагают правоохранительные органы, планировала передать российским властям секретную информацию, связанную с австралийской армией. Ее 62-летний муж, по версии следствия, помогал ей получить доступ к конфиденциальной информации.
Супруги предстали перед судом в Брисбене, где им были предъявлены обвинения. Оба отказались от внесения залога и остаются под стражей.
По данным ABC, супругам грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: From Wikimedia Commons/ Magharebia (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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