Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Замоченные крупы
Замоченные крупы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Артём Соколов Опубликована сегодня в 6:07

Хотели сделать полезнее, а вышло наоборот: крупы, которые нельзя промывать

Некоторые крупы теряют текстуру при промывании из-за впитывания влаги

Многие привыкли перед приготовлением круп тщательно промывать их под проточной водой. Кажется, что так безопаснее — ведь удаляются пыль, шелуха и возможные следы обработки. Однако не все каши выигрывают от контакта с водой. Некоторые из них при промывании теряют не только текстуру, но и часть питательных веществ.

Разберёмся, какие 5 круп не стоит мыть перед варкой и почему.

Почему не все крупы нужно промывать

У разных круп — разные технологии обработки. Одни действительно требуют промывки (гречка, рис, перловка), чтобы убрать крахмал и пыль. Другие же уже прошли все стадии очистки на производстве и не нуждаются в дополнительной подготовке.

Вода может вымыть:

  • витамины группы B и микроэлементы;
  • клетчатку, необходимую для пищеварения;
  • поверхностные масла, влияющие на аромат и вкус.

Кроме того, при намокании часть круп быстро слипается и превращается в вязкую массу, которую потом сложно приготовить правильно.

1. Кускус — не варят и не моют

Кускус — это не просто крупа, а обработанная манная крупка из пшеницы твёрдых сортов, которая уже прошла частичную тепловую обработку.

На производстве каждое зерно сбрызгивают водой и присыпают мукой, благодаря чему оно сохраняет форму. Поэтому повторное промывание делает зёрна липкими и невкусными.

Как готовить:
Достаточно залить кускус кипятком в соотношении 1:2, накрыть крышкой и оставить на 5-7 минут. Затем взбить вилкой, чтобы зёрна стали рассыпчатыми.

Чем полезен:

  • богат растительным белком;
  • содержит витамины группы B;
  • быстро насыщает и не перегружает желудок.

2. Булгур — питательный и уже отваренный

Булгур изготавливают из пшеницы, которую предварительно отваривают, сушат и дробят. По сути, это готовый полуфабрикат, которому нужна лишь лёгкая тепловая обработка.

Если его промывать, с поверхности смывается не только пыль, но и полезные масла, витамины и часть клетчатки, которая делает булгур таким ценным продуктом.

Как готовить:
Обжарьте крупу 1-2 минуты на сухой сковороде, добавьте воду или бульон и тушите под крышкой 10-15 минут.

Преимущества:

  • нормализует уровень сахара в крови;
  • улучшает пищеварение;
  • содержит магний, фосфор и железо.

Булгур особенно полезен в составе салатов и гарниров, где важна зернистая, рассыпчатая текстура — именно её и разрушает промывание.

3. Манная крупа — теряет текстуру при промывании

Манка, знакомая с детства, производится из пшеницы и имеет мельчайшие зёрна. Промывание превращает их в клейкую массу, которая теряет способность набухать равномерно.

Как готовить:
Манку засыпают в кипящее молоко или воду, постоянно помешивая, и варят 3-5 минут до загустения.

Плюсы манной крупы:

  • быстро усваивается;
  • насыщает энергией;
  • подходит для детского и диетического питания.

Она содержит витамины E и группы B, железо и магний, а также легко переваривается — при условии, что не подвергается лишней обработке водой.

4. Овсяные хлопья — промывать нельзя

Овсянка — один из самых полезных завтраков, богатый растворимой клетчаткой, белками и микроэлементами. Промывание лишает её главного достоинства — способности образовывать кремовую консистенцию.

Когда хлопья контактируют с водой до варки, из них вымывается бета-глюкан - вещество, которое помогает снижать уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца.

Как готовить:
Залейте хлопья водой или молоком, доведите до кипения и варите 3-7 минут (в зависимости от типа). Можно просто залить кипятком и настоять 10 минут.

Польза овсянки:

  • снижает уровень холестерина;
  • надолго сохраняет чувство сытости;
  • улучшает обмен веществ.

5. Рис басмати — теряет аромат при промывании

Басмати — элитный сорт длиннозёрного риса из Индии и Пакистана. Его особенность — тонкий аромат и лёгкая текстура. Именно их и теряет крупа после промывания.

При контакте с водой из риса вымываются натуральные масла, отвечающие за запах и вкус, а зёрна становятся ломкими.

Как готовить:
Промывать не нужно. Засыпьте рис в кипящую воду в пропорции 1:1,5 и варите 10-12 минут под крышкой. После готовности дайте настояться 5 минут.

Чем полезен басмати:

  • источник сложных углеводов и антиоксидантов;
  • содержит витамины E, B1 и B3;
  • поддерживает уровень энергии и защищает клетки от старения.

Таблица сравнения: какие крупы мыть, а какие — нет

Крупа Нужно ли промывать Почему
Кускус ❌ Нет Слипается, теряет структуру
Булгур ❌ Нет Умываются витамины и клетчатка
Манная крупа ❌ Нет Теряет консистенцию
Овсянка ❌ Нет Вымывается бета-глюкан
Рис басмати ❌ Нет Исчезает аромат
Гречка, рис круглый, перловка ✅ Да Удаляет пыль и крахмал

Советы шаг за шагом

  1. Читайте упаковку. У большинства производителей указано, нужно ли промывать крупу.
  2. Избегайте воды до варки, если продукт уже прошёл обработку на производстве.
  3. Используйте фильтрованную воду - она не исказит вкус готового блюда.
  4. Добавляйте специи и масло после варки — это сохранит аромат и питательность.
  5. Храните крупы в сухом месте. Если появилась влага, продукт лучше просушить, а не промывать.

FAQ

Можно ли промывать крупы для детского питания?
Нет. Промывка удаляет витамины и микроэлементы. Лучше использовать продукты промышленного детского назначения.

Почему раньше всегда учили промывать крупы?
Раньше зёрна не проходили тщательную очистку, и действительно нужно было смывать пыль. Современные технологии позволяют отказаться от этого шага.

Что делать, если сомневаюсь — промывать или нет?
Посмотрите, прошла ли крупа термическую обработку. Если да (кус-кус, булгур, хлопья), промывка не нужна.

Можно ли замачивать крупы вместо промывки?
Нет. Замачивание также разрушает структуру и снижает пользу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Специалисты советуют использовать микрофибру и липкую ленту для удаления шерсти с мебели сегодня в 1:37
Шерсть в каждом углу? Простые способы избавиться от неё без лишних трат

Шерсть любимца повсюду? Простые бытовые лайфхаки помогут очистить дом без химии и дорогих средств: от микрофибры и антистатика до увлажнителя и вычёсывания питомца.

Читать полностью » Специалисты советуют чистить фильтры и шланг пылесоса для восстановления тяги сегодня в 1:32
Старый пылесос снова как новый: простой способ вернуть мощность за 10 минут

Пылесос стал тянуть хуже? Не спешите покупать новый. Простая чистка фильтров, шланга и уплотнителей вернёт мощность за 10 минут и продлит срок службы техники.

Читать полностью » Специалисты советуют менять постельное бельё раз в неделю летом и раз в две зимой сегодня в 1:29
Как часто нужно менять постельное бельё: сроки, о которых молчат даже производители

Свежая постель — это не роскошь, а забота о здоровье. Рассказываем, как часто менять бельё, как за ним ухаживать и какие лайфхаки помогут сохранить чистоту и уют дольше.

Читать полностью » Психологи: полноценный сон и умеренная физическая активность помогают снизить стресс за выходные сегодня в 1:25
Устали от недели? Вот как вернуть энергию, не выходя из квартиры

Выходные нужны не только для дел, но и для восстановления. Простые ритуалы — сон, лёгкая активность, цифровой детокс, общение и уход за собой — помогут вернуть энергию и начать неделю с улыбкой.

Читать полностью » Флорист рекомендовала выращивать лаванду и мяту для создания атмосферы спокойствия и уюта сегодня в 1:22
Зелёные талисманы счастья: какие цветы приносят процветание

Лимонное дерево, лаванда, розмарин, фикус и мята — не просто растения, а символы гармонии и процветания. Флорист рассказала, какие цветы приносят удачу и как правильно разместить их в доме.

Читать полностью » Эксперты по уходу за растениями советуют сократить полив и подкормку осенью сегодня в 1:20
Как помочь цветам пережить зиму: 5 правил, о которых забывают даже опытные цветоводы

С наступлением осени комнатные растения готовятся к зимнему покою. Как скорректировать полив, освещение и температуру, чтобы цветы пережили холодный сезон без потерь — пять простых шагов от специалистов.

Читать полностью » Укладывать ламинат лучше весной или осенью при влажности около 60% сегодня в 1:18
Когда укладывать ламинат, чтобы он не вздулся и не скрипел: идеальный сезон по мнению экспертов

Весна и осень считаются лучшими сезонами для укладки ламината. Эксперт рассказал, как температура, влажность и акклиматизация материала влияют на долговечность пола.

Читать полностью » Специалисты предупреждают: грязные электроприборы и старые губки становятся источником микробов сегодня в 1:14
Кухня под угрозой: 6 предметов, которые опаснее, чем вы думаете

Некоторые привычные кухонные мелочи могут быть опаснее, чем кажется. Губка, доска или специи — всё требует внимания. Проверьте, не пора ли обновить ваши кухонные помощники.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Боярышник подходит для живой изгороди и украшения сада — Александр Грачёв
Красота и здоровье
Правильная термическая обработка мяса и рыбы защищает от болезней и паразитов — Вера Серёжина
Садоводство
Колеус, осока и декоративная капуста входят в список лучших лиственных растений для осенних контейнеров
Питомцы
Специалисты назвали мифы о кошках: молоко вызывает диарею, чеснок разрушает эритроциты
Спорт и фитнес
Тренеры указали, что приседания с тягой и мостик развивают мышцы ягодиц
Еда
Запеченная свиная шейка в медово-горчичном соусе сохраняет сок благодаря маринаду
Красота и здоровье
Врач Евгений Тимаков: после 60 лет необходимо ежегодно вакцинироваться от гриппа
Садоводство
Картон помогает убрать листья вдвое быстрее, чем грабли, и не царапает газон
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet