Беззерновой корм — спасение или ловушка: риски для сердца, о которых молчат

Споры о необходимости злаков в кошачьем корме не утихают среди владельцев. С одной стороны, мы знаем, что кошка — облигатный хищник, чья пищеварительная система идеально настроена на переваривание мяса. С другой — подавляющее большинство промышленных кормов, включая премиум-сегмент, содержат в своём составе злаковые культуры. Так кто же прав? Оказывается, истина, как часто бывает, лежит посередине и требует взвешенного, научного подхода, а не следования модным трендам. Давайте разберёмся, какую функциональную роль играют злаки и когда они действительно могут быть лишними.

Зачем производители добавляют злаки?

Вопреки распространённому мнению, производители не добавляют злаки в корм исключительно с целью удешевления продукта. В сбалансированном рационе они выполняют несколько важных функций:

источник энергии. Углеводы, содержащиеся в злаках, — это быстрый и эффективный источник глюкозы, которая является "топливом" для организма. Хотя кошки могут получать энергию из белков (процесс глюконеогенеза), использование качественных углеводов позволяет не перегружать белком печень и почки животного, особенно малоподвижного или пожилого.

клетчатка для пищеварения. Растительные волокна необходимы для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Они регулируют перистальтику, помогают формировать каловые массы и служат пищей для полезной микрофлоры кишечника. Недостаток клетчатки может привести к запорам.

дополнительные питательные вещества. Злаки — это не пустые калории. Они содержат витамины группы B (особенно важные для нервной системы и здоровья кожи), витамин E (мощный антиоксидант), а также макро- и микроэлементы, такие как селен, магний и фосфор.

Глютен: демонизированный, но не всегда опасный

Особые нападки в составе злаковых вызывают глютен (клейковина) — растительный белок, содержащийся в пшенице, ржи и ячмене. Многие владельцы, наслушавшись о проблемах с глютеном у людей, автоматически переносят эти риски на своих питомцев.

Важно понимать: аллергия на глютен у кошек — крайне редкое явление. Гораздо чаще аллергические реакции (зуд, покраснение кожи, проблемы с пищеварением) вызывают белки животного происхождения: говядина, курица, молочные продукты и рыба.

Здоровая кошка с нормальным пищеварением прекрасно усваивает глютен, так как её организм производит достаточное количество необходимых для этого ферментов.

Беззерновые корма (Grain-Free): панацея или маркетинг?

Теория о том, что кошке необходима полностью беззерновая диета, имитирующая питание её диких предков, стала очень популярной. Однако здесь есть несколько важных нюансов.

Дикие кошки едят растительную пищу. Наблюдения за крупными кошачьими в природе показывают, что они целенаправленно поедают определённые виды трав, а также получают полупереваренные злаки и овощи из желудков и кишечников своих травоядных жертв. Углеводы всё равно присутствуют. Беззерновые корма не означают безуглеводные. Производители заменяют пшеницу и кукурузу на другие источники углеводов: картофель, батат, горох, чечевицу, нут. Эти ингредиенты часто имеют более высокий гликемический индекс, чем традиционные злаки. Риск дилатационной кардиомиопатии (DCM). Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США проводило расследование связи между диетами Grain-Free и развитием болезней сердца у собак, а впоследствии и у кошек. Хотя окончательные выводы ещё не сделаны, гипотеза состоит в том, что проблема может быть связана с низким содержанием таурина или использованием бобовых, которые могут мешать его усвоению.

Плюсы и минусы кормов со злаками и без

Аспект Корма со злаками Беззерновые корма (Grain-Free) Энергетическая ценность Стабильный источник медленных углеводов. Часто содержат быстрые углеводы (картофель, тапиока). Пищеварение Клетчатка из цельных злаков полезна для перистальтики. Клетчатка из овощей и бобовых, может вызывать газообразование. Аллергены Содержат глютен, что может быть проблемой для <1% кошек. Не содержат глютен, но часто включают бобовые — потенциальные аллергены. Стоимость Как правило, более доступны. Часто относятся к премиум- и супер-премиум сегменту и дороже.

Кому действительно нужна беззерновая диета?

Беззерновые рационы — это не прихоть, а лечебное или специализированное питание для конкретных случаев. Они необходимы:

котам и кошкам с подтверждённой диагнозом аллергией или индивидуальной непереносимостью конкретного злака (пшеницы, кукурузы). Диагноз должен ставить ветеринарный врач на основе элиминационной диеты.

животным с некоторыми хроническими заболеваниями, например, с инсулинорезистентностью или сахарным диабетом, где требуется строгий контроль за источником и количеством углеводов. Однако и в этом случае выбор в пользу беззернового корма должен делать врач.

Советы шаг за шагом: как выбрать корм для своей кошки

Оцените потребности питомца. Учитывайте возраст, уровень активности, наличие хронических заболеваний и склонность к лишнему весу. Изучите состав. Идеальный корм — тот, где на первом месте указано дегидратированное мясо или свежее мясо, а не злаки. Злаки в составе не должны быть в топ-3 ингредиентов. Проконсультируйтесь с ветеринаром. Не стесняйтесь задавать вопросы своему врачу о питании. Он знает историю здоровья вашей кошки и даст наилучшие рекомендации. Наблюдайте за реакцией. После перехода на новый корм внимательно следите за состоянием питомца: качеством шерсти, стулом, активностью, состоянием кожи. Не меняйте корм без причины. Если кошка чувствует себя хорошо, у неё нет проблем с пищеварением и её устраивает текущий рацион, нет смысла переводить её на беззерновую диету "на всякий случай".

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Как выбрать корм для кошки со склонностью к аллергии?

Начните с монобелковых рационов (с одним источником белка, например, только утка или только кролик) и без пшеницы в составе. Гипоаллергенные линейки есть у многих брендов холистик- и супер-премиум класса.

2. Сколько стоит хороший корм с качественным составом?

Стоимость корма с высоким содержанием мяса и качественными источниками углеводов начинается от 2000-2500 рублей за мешок 2 кг. Беззерновые корма часто стоят дороже — от 3000 рублей за аналогичный вес.

3. Что лучше: корм со злаками или с картофелем?

Однозначного ответа нет. Для большинства здоровых кошек качественные цельнозерновые злаки (бурый рис, овёс) являются отличным источником энергии. Картофель и батат — это тоже хорошие ингредиенты, но их гликемический индекс может быть выше.

Три интересных факта о кошачьем пищеварении

Амилаза есть. Вопреки мифу, у кошек в поджелудочной железе вырабатывается фермент амилаза, необходимый для расщепления углеводов. Её меньше, чем у всеядных животных, но достаточно для переваривания умеренного количества крахмала. Сырое vs приготовленное. Кошки действительно плохо усваивают сырые злаки, но в кормах они проходят термическую обработку, что dramatically повышает их усвояемость. Источник таурина. Главный и незаменимый для кошки таурин содержится ТОЛЬКО в животной пище. Никакие злаки или овощи его не заменят, поэтому мясо всегда должно оставаться основой рациона.

А что если…

…у кошки начались проблемы с пищеварением (жидкий стул, рвота) после корма с злаками? В первую очередь нужно исключить другие причины: резкую смену корма, отравление, инфекцию или аллергию на мясной компонент. Если все пути ведут к злакам, проконсультируйтесь с ветеринаром и, возможно, переведите питомца на временную монодиету или лечебный корм для чувствительного пищеварения.

Исторический контекст

Кошки были одомашнены около 10 000 лет назад с развитием земледелия. Их предки, степные коты, пришли к человеческим жилищам, привлечённые обилием грызунов, которые воровали зерно из амбаров. Таким образом, с самого начала симбиоза с человеком кошки косвенно, через поедание мышей и крыс, чей желудок часто был наполнен зёрнами, получали растительные компоненты в свой рацион. Промышленное производство кошачьих кормов началось в XX веке, и с тех пор рецептуры постоянно совершенствуются. Современные исследования в области ветеринарной диетологии направлены на то, чтобы найти идеальный баланс между животными и растительными ингредиентами, обеспечивающий здоровье и долголетие наших домашних хищников.