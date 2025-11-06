Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Уральский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 12:16

Четвёртый год подряд — выше двух миллионов: Челябинская область удерживает рекорд урожайности

Текслер: Челябинская область показала лучший результат в УрФО по сбору зерновых культур

Челябинская область показала лучший результат в УрФО по сбору зерновых культур в этом сезоне. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в своём telegram-канале, отметив, что регион собрал 2,3 миллиона тонн зерна.

Рекордные показатели и рост урожайности

"Наши аграрии в этом сезоне собрали 2,3 млн тонн зерна. Это лучший результат в Уральском федеральном округе", — заявил Текслер.

Регион удерживает урожай выше двух миллионов тонн уже четвёртый год подряд, а в 2025 году урожайность выросла на 23% по сравнению с прошлым сезоном.

Структура урожая

  • Пшеница - почти 1,5 млн тонн, из которых 365 тысяч тонн составляют твёрдые сорта, используемые в макаронной промышленности;

  • Ячмень - 495 тысяч тонн;

  • Овёс - более 162 тысяч тонн, что стало историческим рекордом для региона.

Челябинская область — центр переработки зерна

Регион традиционно входит в топ-3 российских лидеров по производству муки, круп и макаронных изделий. Каждая пятая пачка макарон в России производится именно здесь, а готовая продукция экспортируется в более чем 30 стран мира.

По словам губернатора, успех аграриев — результат современных технологий, господдержки и высокой эффективности сельхозпредприятий региона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Тюмени выросли цены на шиномонтаж — минимальная стоимость от 1 500 рублей за комплект сегодня в 4:46
Зима приближается — и счёт растёт: сколько теперь стоит шиномонтаж в Тюмени

Перед зимним сезоном тюменцы столкнулись с ростом цен на шиномонтаж. Где «переобуть» машину дешевле и сколько стоит обслуживание R13–R15?

Читать полностью » Эксперты: сезон спроса на загородную недвижимость в Тюмени завершился осенью сегодня в 3:36
Рынок остыл, но не застыл: как зима помогает быстрее продать загородный дом

Спрос на «загородку» в Тюмени упал, но даже зимой можно выгодно продать дом. Риэлторы рассказали, как фото, уборка и снег помогут найти покупателя.

Читать полностью » URA.RU: расходы на содержание депутатов Тюменской облдумы вырастут до 273,3 миллиона рублей сегодня в 2:26
Бюджет под микроскопом: депутаты Тюмени прибавили к себе, но не к региону

В 2026 году содержание тюменских депутатов станет дороже. Почему расходы растут, а бюджет региона по-прежнему остаётся дефицитным?

Читать полностью » Правительство профинансировало обеспечение жильём инвалидов — часть средств получит Свердловская область сегодня в 1:16
Федеральные миллионы пошли в регионы: кто первым получит долгожданные квартиры

Свердловская область получит часть федеральных средств на жильё для инвалидов. Как распределят миллионы и кто наконец дождётся квартиры?

Читать полностью » В Екатеринбурге выявили 20 тонн яблок с калифорнийской щитовкой — Россельхознадзор сегодня в 0:26
Урожай с живыми пассажирами: в Екатеринбург попала партия заражённых яблок, и её не изъяли

В Екатеринбург поступили 20 тонн заражённых яблок из Кабардино-Балкарии. Почему их всё же допустили к продаже и стоит ли их есть?

Читать полностью » В Екатеринбурге появилась очередь на регистрацию авто в ГИБДД вчера в 23:26
Машину купил — а поставить некуда: в Екатеринбурге рухнула запись в ГИБДД

Все слоты для регистрации авто в Екатеринбурге заняты до конца ноября. Почему водители теперь вынуждены ехать в Верхнюю Пышму и ждать неделями?

Читать полностью » Мэрия Екатеринбурга: снижение цены проездного позволило жителям сэкономить 17 миллионов рублей вчера в 22:27
Екатеринбург подешевел на тысячу: горожане уже вернули миллионы благодаря проездным

После снижения цены на безлимитный проездной екатеринбуржцы сэкономили 17 миллионов рублей. Почему решение мэрии оказалось таким успешным?

Читать полностью » В Свердловской области с нового года установят прожиточный минимум 20 438 рублей для трудоспособных граждан вчера в 21:43
Свердловчанам прибавят к минимуму: что изменится в кошельках после Нового года

С 2026 года прожиточный минимум в Свердловской области вырастет почти на 7%. Что это значит для семей, пенсионеров и работников региона?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Профилактика детского ожирения: правильное питание и спорт для поддержания здоровья
Авто и мото
LADA Granta стала самой популярной моделью по автокредитам в Челябинской области — Авито Авто
Садоводство
Материалы для укрытия роз: агроволокно и лапник подходят для предотвращения гниения растений
Еда
Рецепт куриной грудки с ананасами и сыром в духовке от кулинаров обеспечивает нежность
Еда
Королевские креветки на гриле с чесноком и средиземноморскими травами сохраняют сочность при приготовлении
Красота и здоровье
Коллаген в холодце поддерживает здоровье костей и эластичность кожи — Мария Мухина
Красота и здоровье
Сомнолог Семченко: сокращение фазы глубокого сна с возрастом повышает риск деменции и сердечных болезней
Туризм
Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Россией: первый рейс Трабзон — Сочи состоялся
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet