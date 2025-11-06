Четвёртый год подряд — выше двух миллионов: Челябинская область удерживает рекорд урожайности
Челябинская область показала лучший результат в УрФО по сбору зерновых культур в этом сезоне. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в своём telegram-канале, отметив, что регион собрал 2,3 миллиона тонн зерна.
Рекордные показатели и рост урожайности
"Наши аграрии в этом сезоне собрали 2,3 млн тонн зерна. Это лучший результат в Уральском федеральном округе", — заявил Текслер.
Регион удерживает урожай выше двух миллионов тонн уже четвёртый год подряд, а в 2025 году урожайность выросла на 23% по сравнению с прошлым сезоном.
Структура урожая
-
Пшеница - почти 1,5 млн тонн, из которых 365 тысяч тонн составляют твёрдые сорта, используемые в макаронной промышленности;
-
Ячмень - 495 тысяч тонн;
-
Овёс - более 162 тысяч тонн, что стало историческим рекордом для региона.
Челябинская область — центр переработки зерна
Регион традиционно входит в топ-3 российских лидеров по производству муки, круп и макаронных изделий. Каждая пятая пачка макарон в России производится именно здесь, а готовая продукция экспортируется в более чем 30 стран мира.
По словам губернатора, успех аграриев — результат современных технологий, господдержки и высокой эффективности сельхозпредприятий региона.
