Четвёртый год подряд — выше двух миллионов: Челябинская область удерживает рекорд урожайности

Челябинская область показала лучший результат в УрФО по сбору зерновых культур в этом сезоне. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в своём telegram-канале, отметив, что регион собрал 2,3 миллиона тонн зерна.

Рекордные показатели и рост урожайности

"Наши аграрии в этом сезоне собрали 2,3 млн тонн зерна. Это лучший результат в Уральском федеральном округе", — заявил Текслер.

Регион удерживает урожай выше двух миллионов тонн уже четвёртый год подряд, а в 2025 году урожайность выросла на 23% по сравнению с прошлым сезоном.

Структура урожая

Пшеница - почти 1,5 млн тонн , из которых 365 тысяч тонн составляют твёрдые сорта , используемые в макаронной промышленности;

Ячмень - 495 тысяч тонн ;

Овёс - более 162 тысяч тонн, что стало историческим рекордом для региона.

Челябинская область — центр переработки зерна

Регион традиционно входит в топ-3 российских лидеров по производству муки, круп и макаронных изделий. Каждая пятая пачка макарон в России производится именно здесь, а готовая продукция экспортируется в более чем 30 стран мира.

По словам губернатора, успех аграриев — результат современных технологий, господдержки и высокой эффективности сельхозпредприятий региона.