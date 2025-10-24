Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 18:18

С поля — в будущее: как на Урале выращивают хлеб XXI века

В Свердловской области сообщили об успешном завершении уборочной кампании

Агрохозяйство "Каменское", входящее в "Группу Синара", успешно завершило уборочную кампанию в Свердловской области. С полей общей площадью 7200 гектаров собрано свыше 11 тысяч тонн пшеницы и ячменя. Кроме того, предприятие заготовило десятки тысяч тонн корма для скота, сообщили в пресс-службе компании.

"Наше агрохозяйство ежегодно собирает богатый урожай зерновых культур. С полей всё зерно привозят в современные комплексы. Сушка производится в семенном или фуражном режиме — в зависимости от того, куда будет направлено зерно: на корм скоту, в семенной фонд или на продажу. Качество семян — залог будущего урожая и обеспечение кормовой безопасности нашего поголовья", — подчеркнула генеральный директор агрохозяйства Лидия Двинина, добавив, что для посева используются отборные семена.

Современные технологии в работе

В ходе кампании хозяйство задействовало 30 единиц техники, включая кормоуборочный комбайн, оснащённый системами автоматического управления, картирования урожайности и дистанционного мониторинга. Благодаря этому удалось повысить эффективность сбора и качество зерна.

Подготовка к следующему сезону

Сейчас агрономы занимаются отбором и сушкой зерна для формирования семенного фонда посевной кампании 2026 года. Параллельно начаты осенние работы по возделыванию почвы. К зиме планируется подготовить около 10 тысяч гектаров, завершить все работы должны до середины ноября.

