На территории частного авиационного музея в Перми появилась надпись "Добро пожаловать в Пензу". Данную надпись сделали молодые люди, которые занимаются граффити. По их словам, они решили нанести шуточную надпись "Добро пожаловать в Пензу" по совету подруги.

До этого та же команда граффитчиков нанесла надписи на заборе в Разгуляе.

Граффити "Добро пожаловать в Пензу" можно увидеть только с высоты птичьего полета. Данную надпись видели многие пассажиры самолетов, которые производили посадку в пермском аэропорту Большое Савино.