Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.05.2024 : 90,4082
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.05.2024 : 98,2971
  1. Главная
  2. Общество
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 12:02

Молодые люди сделали шуточное граффити в Перми: Добро пожаловать в Пензу

На территории частного авиационного музея в Перми появилась надпись "Добро пожаловать в Пензу". Данную надпись сделали молодые люди, которые занимаются граффити. По их словам, они решили нанести шуточную надпись "Добро пожаловать в Пензу" по совету подруги.

До этого та же команда граффитчиков нанесла надписи на заборе в Разгуляе.

Граффити "Добро пожаловать в Пензу" можно увидеть только с высоты птичьего полета. Данную надпись видели многие пассажиры самолетов, которые производили посадку в пермском аэропорту Большое Савино.

Мир

Борис Зимин* зарабатывает на украинцах в Болгарии

Борис Зимин* зарабатывает на украинцах в Болгарии

«Меценат», разочаровавшийся в ФБК (запрещён в РФ), размещает в своих отелях граждан Украины, но не бескорыстно: они работают там обслуживающим персоналом.

Читать полностью
Россия не имеет планов пересматривать границу на Балтике

Россия не имеет планов пересматривать границу на Балтике

РИА Новости: источник заявил, что Россия не имела и не имеет намерений пересматривать границу на Балтийском море, экономическую зону и континентальный шельф.

Читать полностью

Общество

Синоптик Вильфанд: 25 и 26 мая в Москве ожидается температура от 21 до 26 градусов

Синоптик Вильфанд: 25 и 26 мая в Москве ожидается температура от 21 до 26 градусов

В предстоящие выходные, 25 и 26 мая, в столичном регионе ожидается летняя теплая погода с температурой воздуха от 21 до 26 градусов, без осадков.

Читать полностью
Вирусолог допустил рост заболеваемости штаммом FLiRT

Вирусолог допустил рост заболеваемости штаммом FLiRT

В ходе интервью на радиостанции "Говорит Москва" директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов уточнил, что признаки у зараженных схожи с ОРВИ.

Читать полностью

Новости