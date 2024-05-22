На территории частного авиационного музея в Перми появилась надпись "Добро пожаловать в Пензу". Данную надпись сделали молодые люди, которые занимаются граффити. По их словам, они решили нанести шуточную надпись "Добро пожаловать в Пензу" по совету подруги.
До этого та же команда граффитчиков нанесла надписи на заборе в Разгуляе.
Граффити "Добро пожаловать в Пензу" можно увидеть только с высоты птичьего полета. Данную надпись видели многие пассажиры самолетов, которые производили посадку в пермском аэропорту Большое Савино.
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