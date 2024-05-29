Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.05.2024 : 88,4375
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.05.2024 : 96,2383
ПВО России сбили украинский дрон и семь снарядов РСЗО
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 7:33

ПВО России сбили украинский дрон и семь снарядов РСЗО "Град"

Минобороны России сообщает, что система противовоздушной обороны Белгородской области успешно предотвратила очередную атаку ВСУ на регион. ПВО сбили один дрон и семь реактивных снарядов.

"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа и реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении Минобороны.

Днем ранее в области сбили четыре дрона ВСУ, о чем сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Фото: vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin

Мир

Антивоенные активисты пытались поджечь посольство Израиля в Мексике

Антивоенные активисты пытались поджечь посольство Израиля в Мексике

Последней ч﻿ашей терпения активистов стали недавний удар Израиля по югу Сектора Газа. Обстрелы по палаточному лагерю привели к гибели десятков мирных людей.

Читать полностью
Никки Хейли в Израиле написала на одном из снарядов ЦАХАЛ:

Никки Хейли в Израиле написала на одном из снарядов ЦАХАЛ: "Прикончите их"

Бывший посол США в ООН Никки Хейли отправилась в Израиль и написала на одном из снарядов:

Читать полностью

Общество

Эксперт Храпунова: мошенники отправляют электронные письма от имени

Эксперт Храпунова: мошенники отправляют электронные письма от имени "госуслуг"

Мошенники начали применять новую тактику, чтобы заставить россиян брать кредиты. Зная, что многие люди стали относиться к звонкам от "сотрудников госуслуг" с недоверием, теперь они отправляют фальшивые электронные письма.

Читать полностью
Азамат Мусагалиев рассказал, что его супруга не работает уже 16 лет

Азамат Мусагалиев рассказал, что его супруга не работает уже 16 лет

На передаче "Вопросики", комик Азамат Мусагалиев раскрыл аспекты своей семейной жизни с супругой Викторией.

Читать полностью

Новости