Минобороны России сообщает, что система противовоздушной обороны Белгородской области успешно предотвратила очередную атаку ВСУ на регион. ПВО сбили один дрон и семь реактивных снарядов.

"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа и реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении Минобороны.

Днем ранее в области сбили четыре дрона ВСУ, о чем сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Фото: vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin