Минобороны России сообщает, что система противовоздушной обороны Белгородской области успешно предотвратила очередную атаку ВСУ на регион. ПВО сбили один дрон и семь реактивных снарядов.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа и реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении Минобороны.
Днем ранее в области сбили четыре дрона ВСУ, о чем сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Фото: vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin
Антивоенные активисты пытались поджечь посольство Израиля в Мексике
Последней чашей терпения активистов стали недавний удар Израиля по югу Сектора Газа. Обстрелы по палаточному лагерю привели к гибели десятков мирных людей.
Никки Хейли в Израиле написала на одном из снарядов ЦАХАЛ: "Прикончите их"
Бывший посол США в ООН Никки Хейли отправилась в Израиль и написала на одном из снарядов:
Эксперт Храпунова: мошенники отправляют электронные письма от имени "госуслуг"
Мошенники начали применять новую тактику, чтобы заставить россиян брать кредиты. Зная, что многие люди стали относиться к звонкам от "сотрудников госуслуг" с недоверием, теперь они отправляют фальшивые электронные письма.
Азамат Мусагалиев рассказал, что его супруга не работает уже 16 лет
На передаче "Вопросики", комик Азамат Мусагалиев раскрыл аспекты своей семейной жизни с супругой Викторией.