Андрей Власов Опубликована сегодня в 7:36

Боевые посты и парадная выправка: сколько стоит безопасность губернатора Тюменской области

Охрана губернаторских резиденций в Тюменской области обойдётся бюджету в 18,1 млн руб

В 2026 году обеспечение безопасности губернаторских резиденций Тюменской области обойдётся региональному бюджету почти в 18,1 миллиона рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок.

Условия контракта и требования к охране

"Оказание услуг охраны. Начальная цена: 18 023 524 рубля. Сотрудники охраны обязаны иметь парадную форму одежды, в грязной или мятой форме на работу они не допускаются, должны иметь право законного ношения боевого ручного стрелкового оружия", — говорится в тендерной документации.

Охрана будет обеспечиваться на двух объектах, оба из которых относятся к резиденциям губернатора региона. Охранники должны не только поддерживать порядок, но и быть готовы к действиям в чрезвычайных ситуациях - при обнаружении взрывных устройств, попытках захвата заложников, террористических угрозах и других инцидентах.

Кроме того, посты запрещено покидать без замены: даже для перерыва на обед или похода в туалет сотрудники должны дождаться сменщика.

Исполнитель пока не выбран

Тендер на оказание услуг был объявлен в конце октября, однако впоследствии торги отменили. Новый конкурс пока не размещён, а исполнитель, который будет отвечать за безопасность губернатора и его гостей, не определён.

