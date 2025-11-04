Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автосалон
Автосалон
© www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 9:26

Автомобиль со скидкой до миллиона: кому повезёт в 2026 году

Минпромторг в 2026 году сохранит действующие условия льготного автокредитования

Программа льготного автокредитования, запущенная Минпромторгом несколько лет назад, продолжит действовать и в 2026 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на форуме "Российский промышленник", проходившем в Санкт-Петербурге. Цель программы — сделать покупку автомобиля доступной для широкого круга граждан, одновременно поддерживая российский автопром.

В условиях экономических колебаний государственная поддержка автокредитов стала одним из главных инструментов стабилизации спроса на новые автомобили.

Кто может рассчитывать на льготный автокредит

Программа охватывает значительное количество социальных категорий. Среди участников — медицинские работники, педагоги, инвалиды, участники СВО и члены их семей. В 2024 году в список добавили семьи с детьми, что расширило охват и усилило социальную направленность инициативы.

Для людей с инвалидностью предусмотрены особые условия: при покупке автомобилей с ручным управлением размер скидки увеличен до 40%. Это позволяет многим приобрести транспорт, адаптированный под их потребности.

Электромобили и гибриды: акцент на экологию

Отдельное направление программы — поддержка электротранспорта. Государство стимулирует покупку электромобилей и гибридных моделей, предоставляя скидку до одного миллиона рублей. Таким образом, развитие экологичных технологий становится частью государственной промышленной политики.

По оценкам экспертов, благодаря этим мерам растет не только внутренний спрос, но и локализация производства комплектующих для электротранспорта.

Финансирование программы

В 2025 году на субсидирование автокредитов из федерального бюджета выделено более 36 миллиардов рублей. На льготный лизинг — еще около 30 миллиардов. Дополнительно Минпромторг намерен направить порядка 10 миллиардов из собственных резервов.

Согласно проекту бюджета до 2028 года, совокупный объем поддержки автокредитования и лизинга превысит 115 миллиардов рублей. За девять месяцев текущего года россияне оформили более 130 тысяч автомобилей с государственной скидкой, общий объем льгот составил свыше 45 миллиардов рублей.

Сравнение: автокредит и лизинг

Параметр Автокредит Лизинг
Собственник автомобиля Покупатель Лизинговая компания
Скидка по госпрограмме До 25-40% До 25%
Категории участников Широкий круг В основном бизнес
Возможность выкупа Да, после выплат После окончания договора
Преимущества Сразу становится собственником Меньше первоначальный взнос, гибкие условия

Советы шаг за шагом: как оформить льготный автокредит

  1. Проверить, входите ли вы в одну из категорий программы.

  2. Выбрать автомобиль, подходящий под условия льготы (включая электромобили и гибриды).

  3. Обратиться в банк-партнер программы.

  4. Подать заявку с подтверждающими документами (паспорт, справка о категории).

  5. Дождаться одобрения и оформить договор.

Важно заранее уточнить, распространяется ли скидка на конкретную модель и какой размер первоначального взноса потребуется.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Выбор автомобиля, не входящего в перечень льготных.
    Последствие: отказ в субсидии.
    Альтернатива: уточнить список моделей на сайте Минпромторга.

  • Ошибка: оформление кредита в банке, не участвующем в программе.
    Последствие: невозможность получить скидку.
    Альтернатива: выбрать из перечня партнеров.

  • Ошибка: пропуск сроков подачи заявки.
    Последствие: прекращение действия льготных условий.
    Альтернатива: следить за новыми этапами программы.

А что если рынок изменится?

Правительство допускает гибкость в регулировании параметров программы. В случае роста цен на автомобили или изменения ключевой ставки могут быть скорректированы и условия кредитования. Это позволит сохранить баланс между доступностью транспорта и устойчивостью финансовой системы.

Плюсы и минусы программы

Плюсы Минусы
Доступность автомобилей для социальных групп Ограниченный перечень моделей
Поддержка отечественного автопрома Не все банки участвуют
Развитие рынка электромобилей Возможные изменения условий программы
Снижение финансовой нагрузки на семьи Требования к подтверждающим документам

FAQ

Как выбрать подходящий банк?
Следует ориентироваться на список банков-партнеров, опубликованный Минпромторгом. Они предоставляют фиксированные условия и гарантируют прозрачность сделок.

Сколько можно сэкономить?
Размер скидки зависит от категории участника и типа автомобиля. Максимальная выгода достигает миллиона рублей при покупке электромобиля.

Что лучше — кредит или лизинг?
Если автомобиль нужен в долгосрочную собственность, выгоднее кредит. Лизинг удобен для временного пользования и бизнеса.

Мифы и правда

  • Миф: льготный кредит выдают всем желающим.
    Правда: участвовать могут только граждане из утвержденных категорий.

  • Миф: скидка распространяется на любые автомобили.
    Правда: действует только на модели из списка Минпромторга.

  • Миф: оформление кредита занимает много месяцев.
    Правда: процесс ускорен, при полном пакете документов занимает до 10 дней.

Интересные факты

  1. С момента запуска программы россияне приобрели более полумиллиона автомобилей с господдержкой.

  2. В 2025 году планируется увеличить долю электромобилей в льготной категории до 20%.

  3. Некоторые автозаводы запускают отдельные линии под госпрограмму.

Исторический контекст

Программа льготных автокредитов появилась в России в 2009 году как антикризисная мера. С тех пор она неоднократно обновлялась, адаптируясь под экономические реалии. В последние годы акцент сместился на поддержку экологичных технологий и социальную справедливость.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

сегодня в 8:29
Россияне массово переходят на шины-липучки — что изменилось в шиповках

Россияне массово переходят на фрикционные зимние шины: чем "липучки" покорили водителей и почему даже производители шипов перестраивают стратегию.

Читать полностью » Списанные автомобили часто возвращаются на вторичный рынок без документов сегодня в 8:22
Старьё оживает: как утилизация превращается в бизнес на дороге

История утилизации автомобилей в России показывает, как благие намерения сталкиваются с практическими проблемами, когда старые машины возвращаются на дороги.

Читать полностью » Минцифры: новые правила ограничили число SIM-карт на одного человека сегодня в 7:26
С 1 ноября смартфоны, сигнализации на авто и даже чайники попадут в общий реестр: подробности

С 1 ноября вступили новые правила, ограничивающие количество SIM-карт у одного человека. Разбираемся, кого затронули изменения, как они работают и что делать, чтобы не остаться без связи.

Читать полностью » Спойлеры на городских автомобилях не увеличивают прижимную силу сегодня в 7:17
Вы тратите деньги на мусор: почему 7 этих автоаксессуаров только вредят машине

Узнаем, какие автомобильные аксессуары реально полезны, а какие только тратят деньги и портят комфорт водителя.

Читать полностью » Автоэксперты назвали LADA Granta признана самым дешёвым автомобилем ноября сегодня в 6:58
Российский рынок удивил: какие авто подешевели вопреки прогнозам

Какие автомобили остаются самыми доступными на российском рынке в ноябре 2025 года — от проверенных седанов до новых кроссоверов.

Читать полностью » Влага и оставленные продукты вызывают плесень в салоне автомобиля сегодня в 6:14
Грибок атакует салон: почему запах сырости опаснее, чем кажется

Узнайте, как плесень появляется в салоне, почему она опасна и какие шаги помогут сохранить обивку сухой и безопасной для здоровья.

Читать полностью » Инженеры BMW: модель M5 CS признана самой быстрой в истории бренда сегодня в 5:27
BMW показал, на что способны его самые быстрые модели — финал вас удивит

Скорость, технологии и престиж — три кита, на которых держится философия BMW. Кто из них сегодня заслуживает звания самого быстрого?

Читать полностью » Смешивание бензина АИ-92 и АИ-95 безопасно при соблюдении рекомендаций производителя сегодня в 5:10
Бензиновая рулетка: что будет с двигателем, если смешать АИ-92 и АИ-95

Автомобилисты спорят о смешивании бензина разных марок. Разбираемся, как это влияет на двигатель и какие риски действительно существуют.

Читать полностью »

Новости
Еда
Брускетта с лососем сочетает сливочный сыр, красную рыбу и свежую зелень на хрустящем основании
Питомцы
Учёные: кошки сохраняют охотничьи инстинкты и способны побеждать змей
УрФО
В Перми аренда квартир рядом с вузами достигает 55 тысяч рублей в месяц
Авто и мото
Некачественный монтаж лобового стекла приводит к протечкам и повреждению электропроводки
Красота и здоровье
Андролог Новикова рассказала, как мужчинам сохранить уровень тестостерона после 40 лет
Спорт и фитнес
Поза ребёнка снижает напряжение мышц и восстанавливает дыхание — Питер Сименс
Красота и здоровье
Детские каши должны соответствовать возрасту ребёнка и не содержать сахар — Рабият Зайниддинова
Дом
Запах плесени или кухни: как определить, что шторы нужно заменить
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet