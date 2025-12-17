Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Гуляш
© flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 12:25

Мясо, соус и терпение: как простой гуляш стал символом домашнего уюта

Гуляш в мультиварке стал популярным блюдом среди семей — The Kitchn

Аромат медленно тушащегося гуляша способен превратить обычный вечер в уютный семейный ужин. Даже если вы устали после рабочего дня, этот рецепт докажет, что приготовить сытное и вкусное блюдо можно без особых усилий. Главное — немного терпения и верная помощница на кухне. Об этом сообщает The Kitchn.

Домашний уют в тарелке

Гуляш в мультиварке — идеальный вариант для занятых людей, которые хотят накормить семью вкусным ужином, не проводя у плиты весь вечер. Большинство ингредиентов легко найти в любой кладовой: консервированные помидоры, макароны и немного фарша. Приготовление требует лишь нескольких шагов: обжарить мясо с луком, а затем позволить мультиварке сделать остальное.

В отличие от традиционных рецептов, здесь почти нет необходимости стоять у плиты. Установив режим медленного приготовления, вы можете заняться своими делами — ужин будет готов точно к нужному времени.

"Я всегда считала, что рецепты — это скорее рекомендации. Каждый может добавить свои специи или изменить пропорции, чтобы подчеркнуть собственный вкус", — отмечается на сайте издания.

Если вы хотите узнать, как животные тоже проявляют "кулинарные привычки", стоит прочитать материал о том, как некоторые виды животных используют природные аналоги готовки для улучшения пищи — это исследование удивительно перекликается с человеческим творчеством на кухне.

Простота и вариативность

Говяжий фарш можно заменить курицей или индейкой — вкус останется насыщенным, но станет немного легче. Консервированные помидоры, особенно обжаренные на огне, придают блюду глубокие нотки, создавая ощущение, будто оно готовилось часами. Если таких нет, подойдут и обычные, главное — сохранить баланс кислинки и сладости.
Чеснок и лук формируют ароматную основу, а немного вустерширского соуса добавит пикантности. Макароны лучше выбирать небольшие — локти или рожки. Они равномерно пропитываются соусом и не развариваются даже после нескольких часов в мультиварке.

"Главное — не бояться экспериментировать. Попробуйте добавить пармезан или немного бальзамического уксуса, и блюдо зазвучит по-новому", — говорится в публикации The Kitchn.

Как приготовить

  1. В чашу мультиварки поместите нарезанные помидоры, томатный соус и пасту, бульон, соус Вустершир, измельчённый чеснок и приправы.

  2. На сковороде обжарьте лук и фарш до золотистой корочки, затем добавьте смесь в мультиварку.

  3. Готовьте на слабом огне 6-8 часов или 2-4 часа в режиме "высокая температура".

  4. За 45 минут до окончания добавьте макароны и доведите до состояния al dente.

  5. При подаче посыпьте тертым сыром.

Готовое блюдо получается густым, ароматным и невероятно сытным. Если гуляш кажется слишком концентрированным, добавьте немного бульона или воды. Остатки можно хранить в холодильнике до трёх дней, а заморозить — без макарон, чтобы при разогреве они не потеряли текстуру.

Полезные советы

Приготовив соус заранее, вы сэкономите время и сможете в любой момент собрать полноценный ужин. Гуляш хорошо сочетается с ломтиком свежего хлеба, тёртым сыром или зеленью. Благодаря простоте ингредиентов рецепт легко адаптируется под разные диеты — от низкокалорийной до семейной кухни.
Если вы предпочитаете насыщенные вкусы, добавьте немного копчёной паприки или острого перца. Для тех, кто любит мягкие ароматы, подойдут базилик и орегано.

А чтобы лучше понять, как питомцы реагируют на запахи и еду, обратите внимание на статью о поведении собак и их восприятии ароматов и вкусов - это исследование помогает увидеть, как близко наши привычки к животным инстинктам.

Возможности мультиварки позволяют наслаждаться домашними блюдами даже в самые напряжённые дни. Такой гуляш — доказательство того, что комфортная еда может быть одновременно простой и изысканной. В нём есть всё, за что ценят домашнюю кухню: тепло, аромат и вкус, который объединяет за столом.

