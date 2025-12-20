Готовили, хранили, разогревали — и не знали: Европа запрещает химикат из повседневной посуды

Кухни по всей Европе готовятся к изменениям, которые затронут привычную посуду и упаковку продуктов. Речь идёт о веществах, с которыми люди сталкиваются ежедневно, даже не задумываясь об их составе. Новое решение напрямую связано с защитой здоровья и уже вызвало широкий отклик у производителей. Об этом сообщает "Здоровье Mail".

Что именно запретили и почему

Европейская комиссия приняла решение полностью запретить использование бисфенола-А (BPA) в материалах, контактирующих с пищей. Основанием стали выводы Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), согласно которым это вещество оказывает негативное влияние на иммунную систему человека.

Бисфенол-А — органическое соединение, которое десятилетиями применялось в производстве поликарбонатных пластиков и эпоксидных смол. Именно из них изготавливают бутылки для напитков, пищевые контейнеры, а также защитные покрытия для металлических банок. При контакте с продуктами BPA способен мигрировать в пищу, особенно при нагревании или длительном хранении.

Чем опасен бисфенол-А

Проблема BPA заключается в его гормоноподобных свойствах. Он имитирует действие эстрогена и может вмешиваться в работу эндокринной системы. Исследования связывают воздействие этого вещества с повышенным риском бесплодия, преждевременного полового созревания и развития гормонозависимых форм рака.

Кроме того, бисфенол-А рассматривается как фактор, способствующий ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. Отдельное беспокойство вызывает его возможное нейротоксическое действие. Масштаб проблемы подтверждают данные мониторинга: следы BPA обнаруживаются в моче у 92% людей, что говорит о его повсеместном присутствии в быту.

Переходный период для промышленности

Полный запрет не будет введён одномоментно. Европейские власти предусмотрели поэтапный переход, чтобы производители успели адаптироваться к новым требованиям и заменить материалы.

До 20 июля 2026 года допускается первичное введение в оборот многоразовых изделий с BPA, включая контейнеры для пищи, напитков и кухонную утварь. До 20 января 2028 года разрешена продажа оборудования для пищевой промышленности, содержащего это вещество, — например, насосов, уплотнителей и кондитерских форм. Одноразовые изделия для консервирования, такие как банки и крышки с лакированным покрытием, смогут находиться в продаже до 28 января 2028 года.

Что это означает для потребителей

Решение Еврокомиссии направлено на долгосрочное снижение рисков для здоровья и постепенный отказ от опасных химических соединений в повседневной жизни. Производителям предстоит искать более безопасные альтернативы, а покупатели со временем будут всё реже сталкиваться с BPA в посуде и упаковке.

Этот шаг подчёркивает растущее внимание европейских регуляторов к накопительному эффекту бытовых химических веществ и их влиянию на организм. Ограничение использования бисфенола-А становится частью более широкой стратегии по защите общественного здоровья.