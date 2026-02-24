Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Суэйлдейл, Англия
Суэйлдейл, Англия
© commons.wikimedia.org by Kreuzschnabel is licensed under CC BY-SA 3.0
Андрей Волков Опубликована сегодня в 13:34

"Грозовой перевал" сняли в суровых долинах Йоркшира — одна локация стала сердцем фильма

Новая экранизация "Грозового перевала" вернула историю Эмили Бронте на родину — в суровые пейзажи Йоркшира. Именно природа стала главным визуальным акцентом фильма с Марго Робби и Джейкобом Элорди. Среди всех локаций особую роль сыграла одна долина в Йоркширских Дейлс.

Суэйлдейл — главная сцена фильма

Хотя действие романа разворачивается на йоркширских болотах рядом с домом Бронте, съёмки новой версии прошли в национальном парке Йоркшир-Дейлс. Центральной площадкой стал Суэйлдейл — живописная долина с открытыми вересковыми пространствами и историческими следами промышленного прошлого.

С первых кадров именно этот пейзаж формирует атмосферу истории. Туманные поля, холмы и протяжённые луга становятся полноценным участником действия, подчёркивая драматизм сюжета.

Старые свинцовые рудники

Одной из заметных локаций стали руины в районе Old Gang. Это остатки свинцовых рудников начала XIX века с характерными высокими дымоходами, которые сегодня доступны для осмотра.

В начале фильма повозка пересекает зелёные луга на фоне старой плавильной мельницы. Позднее эти же руины появляются в сценах с Марго Робби и Джейкобом Элорди, когда их герои идут по туманным вересковым просторам. Историческая индустриальная архитектура усиливает ощущение суровости и изоляции.

Bouldershaw Lane и свадебная сцена

Неподалёку от Old Gang, над деревней Лангвейт, проходит извилистая дорога Bouldershaw Lane. Здесь была снята одна из самых запоминающихся сцен — появление героини в свадебном платье.

Кадр, где Марго Робби идёт по открытому полю с букетом, стал визуальным символом фильма. Хотя сама земля находится в частной собственности, локация хорошо просматривается с дороги, и многие туристы проходят мимо неё во время прогулок по круговому маршруту от моста Surrender через Reeth High Moor.

Simonstone Hall — место отдыха съёмочной группы

Недалеко от Суэйлдейла расположен Simonstone Hall — историческое поместье, где, как сообщается, проживали актёры и режиссёр Эмеральд Феннелл во время работы над проектом. Владелец поместья Джейк Динсдейл рассказал Condé Nast Traveller:

"Они вместе отлично поели — воскресный жаркий. Мы гуляли с ними, и они наслаждались открытыми костровыми ямами на нашей террасе до поздней ночи, болтали и смеялись… Им очень понравились эти места и ощущение атмосферы сельской местности.”, — рассказал владелец Simonstone Hall Джейк Динсдейл Condé Nast Traveller.

По его словам, команда репетировала сцены днём и обсуждала постпродакшн прямо на территории усадьбы.

Мелбекские болота

Ещё одной ключевой площадкой стали Melbecks Moor в верхней части Суэйлдейла. Здесь снимались сцены прогулок по бескрайним полям. Регион известен своей уединённостью и протяжёнными участками открытой вересковой местности.

Менеджер по коммуникациям национального парка Марк Сэдлер отметил, что локации дополнялись реквизитом и визуальными эффектами. Он описал эту территорию как преимущественно "открытую вересковую местность", простирающуюся более чем на пять миль.

Съёмочной группе приходилось работать в действительно удалённых районах без инфраструктуры, что подчёркивает природную аутентичность картины.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
