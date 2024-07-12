В Государственной Думе предложили установить наказание для людей, которые скручивают пробег на своём транспортном средстве. С данной инициативой выступил зампред комитета Госдумы по безопасности от "Единой России" Анатолий Выборный, информирует российская газета "Известия".

По словам парламентария, скручивание пробега — не просто махинации, а намеренное создание аварий на проезжей части. Если хозяин транспортного средства ошибается в качестве своего автомобиля и степени его использования, то есть вероятность, что он попадёт в различного рода аварии, в том числе со смертельным исходом. Он отметил, что в таких ситуациях владелец авто подвергает опасности не только себя, но и других водителей на дороге, пешеходов и так далее.

Помимо этого, Анатолий Выборный заявил, что он решил предложить на рассмотрение данный проект по причине частых жалоб со стороны общественности. По мнению парламентария, пока в Российской Федерации показатели одометра будут продолжать скручивать беспрепятственно, у безответственных торговцев будет желание "омолодить" транспортное средство перед тем, как отдать его новому владельцу.

Анатолий Выборный предлагает создать предохранительные меры, чтобы злоумышленник ясно осознавал, что скрученный счётчик обязует его возместить денежную сумму, которая во много раз превышает прибыль от продажи автомобиля с поддельными параметрами.

Парламентарий также отметил, что данная проблема вызывает беспокойство не только у него, но и у профессионального объединения официальных дилеров России РОАД. Ещё в 2023 году ассоциация предложила штрафовать нарушителей на сумму до 300 тысяч рублей в случае, если это будут физические лица. Для юридических же сумма была предложена в размере до 1 миллиона рублей. В итоге законопроект не получил юридическую силу.

Фото: Santeri Viinamäki (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)