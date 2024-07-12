В Государственной Думе предложили установить наказание для людей, которые скручивают пробег на своём транспортном средстве. С данной инициативой выступил зампред комитета Госдумы по безопасности от "Единой России" Анатолий Выборный, информирует российская газета "Известия".
По словам парламентария, скручивание пробега — не просто махинации, а намеренное создание аварий на проезжей части. Если хозяин транспортного средства ошибается в качестве своего автомобиля и степени его использования, то есть вероятность, что он попадёт в различного рода аварии, в том числе со смертельным исходом. Он отметил, что в таких ситуациях владелец авто подвергает опасности не только себя, но и других водителей на дороге, пешеходов и так далее.
Помимо этого, Анатолий Выборный заявил, что он решил предложить на рассмотрение данный проект по причине частых жалоб со стороны общественности. По мнению парламентария, пока в Российской Федерации показатели одометра будут продолжать скручивать беспрепятственно, у безответственных торговцев будет желание "омолодить" транспортное средство перед тем, как отдать его новому владельцу.
Анатолий Выборный предлагает создать предохранительные меры, чтобы злоумышленник ясно осознавал, что скрученный счётчик обязует его возместить денежную сумму, которая во много раз превышает прибыль от продажи автомобиля с поддельными параметрами.
Парламентарий также отметил, что данная проблема вызывает беспокойство не только у него, но и у профессионального объединения официальных дилеров России РОАД. Ещё в 2023 году ассоциация предложила штрафовать нарушителей на сумму до 300 тысяч рублей в случае, если это будут физические лица. Для юридических же сумма была предложена в размере до 1 миллиона рублей. В итоге законопроект не получил юридическую силу.
Фото: Santeri Viinamäki (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не должен был начинаться
Бывший президент США Дональд Трамп высказался о том, что украинский конфликт не должен был разгораться.
Житель Перми нашел в чемодане на мусорке тело семилетнего мальчика
В сердце города Перми бродяга обнаружил ужасающую находку. В полупустом мусорном контейнере лежал чемодан, а внутри - тело мальчика 6-8 лет, изуродованное ножом и с признаками удушения. Бездомный, надеясь найти что-нибудь ценное, решил обыскать контейнер, но вместо ожидаемой добычи столкнулся с нечеловеческой жестокостью.
Психолог Тараянц: ремонт может вызвать разногласия между супругами
Ремонт может вызывать разногласия между супругами, что связано с плохим планированием и разными вкусами.
Профессор Дехтярь: в России подорожает внутренний туризм
Госдума поддержала поправки в Налоговый кодекс РФ, позволяющие местным властям в России с 2025 года вводить туристический налог, который, де-юре, заменит курортный сбор. В эксклюзивном интервью NewsInfo оценку регулирующего воздействия на отрасль принятых нововведений даёт профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Дехтярь.