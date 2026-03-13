Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 10:51

Новые возможности приложения: обновления Госуслуг освободят москвичей от рутинных дел

Мобильное приложение "Госуслуги Москвы" обновили с начала года. Москвичи теперь сохраняют и пересылают платежные квитанции после оплаты, проще передают показания счетчиков и пополняют карту "Тройка" без лишних переходов. Добавили прямой доступ к помощи по "Карте москвича" и улучшенный поиск объектов на карте с фильтрами. Все изменения учитывают отзывы пользователей, собранные через оценки в приложении. О новинках рассказали на сайте мэра столицы.

Платежи и квитанции

В разделе "Платежи" приложения теперь хранят историю оплат с квитанциями. Пользователи просматривают документы, сохраняют их или делятся с кем-то. Достаточно выбрать платеж и нажать "Поделиться" — функция работает мгновенно.

Раньше квитанции исчезали после оплаты, и приходилось искать чеки заново. Сейчас все лежит в удобном списке, чтобы не тратить время на повторные поиски. Это упрощает контроль расходов и отчеты перед управляющими компаниями.

Разработчики пресс-службы департамента информационных технологий отметили, что внедряют функции по отзывам горожан. Оценка приложения с комментарием помогает команде быстро дорабатывать сервисы.

Счетчики, Тройка и помощь

Передача показаний приборов учета стала прямой и быстрой. Выбираешь квартиру из списка — и сразу открываются разделы по воде, отоплению, электричеству. Никаких возвратов на главную или выбора категорий по шагам.

Для карты "Тройка" добавили сервис пополнения прямо в каталоге услуг. Первая оплата требует авторизации через Mos ID, дальше данные сохраняются — заходи и плати без повторного ввода. Раньше переходили на mos.ru, теперь все в одном приложении.

"Такие обновления в приложениях вроде Госуслуг Москвы реально меняют городскую рутину. Жители тратят меньше времени на бытовые дела, а город снижает бумажный поток. Функции вроде прямого пополнения карт или передачи показаний избавляют от очередей в центрах. Это шаг к настоящей цифровой инфраструктуре, где удобство на первом месте. Горожане сами подсказывают, что доработать."

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

В "Карте москвича" появился пункт "Помощь" с переходом в группу ВКонтакте. Там специалисты отвечают на вопросы напрямую.

Поиск на карте

Сервис "Карта" теперь в профиле под "Другое". Вводишь запрос вроде "магазин" или "школа" — приложение показывает точки на карте и список с контактами, графиком, сайтами. Фильтры "Открыто" и "Рядом" ускоряют выбор.

Поиск экономит минуты: сразу видишь ближайшие места без лишних кликов. Подробности по объектам помогают планировать маршрут или визит. Функция интегрируется с повседневными задачами москвичей.

Все новинки тестировали на основе отзывов с начала года. Пользователи отмечают рост удобства в решении задач со смартфона.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

