Конец эпохи черного рынка: заветные знаки на авто получат прозрачную цену и официальный статус

В России обсуждается перспектива легализации рынка "красивых" автомобильных номеров, что может кардинально изменить правила игры для автовладельцев. Предполагается, что граждане получат возможность официально выбирать желанные комбинации цифр и букв через портал "Госуслуги" на платной основе. Подобный подход призван вывести сферу из серой зоны и сделать процесс регистрации транспортных средств более прозрачным. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Автоэксперты подчеркивают, что существующая система вынуждает людей прибегать к неофициальным схемам, где стоимость регистрационных знаков формируется хаотично. Легализация позволит государству упорядочить этот сектор, исключив коррупционную составляющую и нелегальных посредников. По мнению экспертов, перевод процесса в легальное пространство сделает доступ к статусным номерам более предсказуемым.

"Сейчас рынок красивых автомобильных номеров фактически находится в тени, и у людей нет возможности купить их легально. Из-за этого возникают серые схемы перепродажи, при которых стоимость может достигать очень больших сумм. Если перевести этот механизм в правовое поле, нелегальные сделки можно будет исключить. Тогда те, кто заинтересован в таких номерах, смогут приобретать их официально", — сказал автоюрист Дмитрий Славнов.

Специалист также обратил внимание на значительный экономический потенциал такой инициативы для государственного бюджета. Согласно заявлению автоюриста, на текущий момент цены на "престижные" комбинации на черном рынке нередко достигают миллионов рублей, что является следствием отсутствия государственного регулирования и прозрачного ценообразования. В случае официальных продаж стоимость услуг может существенно снизиться и стать доступной для широкого круга граждан.

Согласно оценкам эксперта, при переходе к государственному регулированию стоимость привлекательных регистрационных знаков может варьироваться от 15 до 50 тысяч рублей. Это существенно ниже текущих рыночных предложений, где ценники иногда доходят до 14 миллионов рублей за редкие сочетания. Таким образом, водители получат возможность легально оформить автомобиль, а бюджет России — дополнительный источник доходов от продажи номерных знаков.