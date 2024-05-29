Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, заявил, что проведение "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным остаётся актуальным и традиционным.

По словам Пескова, возможность проведения "Прямой линии" в 2024 году рассматривается как один из форматов общения с гражданами.

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что 29 мая Путин проведёт заседание Совета по национальным проектам. Сегодня же, 29 мая, президент примет участие в заседании, посвящённом национальным проектам России.

Фото: Пресс-служба Президента России ( Creative Commons Attribution 4.0)