Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.05.2024 : 88,4375
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.05.2024 : 96,2383
Песков: Прямая линия с Владимиром Путиным не теряет своей актуальности
  1. Главная
  2. Страна
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 6:53

Песков: Прямая линия с Владимиром Путиным не теряет своей актуальности

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, заявил, что проведение "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным остаётся актуальным и традиционным.

По словам Пескова, возможность проведения "Прямой линии" в 2024 году рассматривается как один из форматов общения с гражданами.

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что 29 мая Путин проведёт заседание Совета по национальным проектам. Сегодня же, 29 мая, президент примет участие в заседании, посвящённом национальным проектам России.

Фото: Пресс-служба Президента России ( Creative Commons Attribution 4.0)

Мир

Никки Хейли в Израиле написала на одном из снарядов ЦАХАЛ:

Никки Хейли в Израиле написала на одном из снарядов ЦАХАЛ: "Прикончите их"

Бывший посол США в ООН Никки Хейли отправилась в Израиль и написала на одном из снарядов:

Читать полностью
Дипломат Антонов: санкции не сломают экономику России

Дипломат Антонов: санкции не сломают экономику России

Торговое эмбарго ввести против России собираются в США, о чем заявили ранее в Белом Доме.

Читать полностью

Общество

Эксперт Храпунова: мошенники отправляют электронные письма от имени

Эксперт Храпунова: мошенники отправляют электронные письма от имени "госуслуг"

Мошенники начали применять новую тактику, чтобы заставить россиян брать кредиты. Зная, что многие люди стали относиться к звонкам от "сотрудников госуслуг" с недоверием, теперь они отправляют фальшивые электронные письма.

Читать полностью
Азамат Мусагалиев рассказал, что его супруга не работает уже 16 лет

Азамат Мусагалиев рассказал, что его супруга не работает уже 16 лет

На передаче "Вопросики", комик Азамат Мусагалиев раскрыл аспекты своей семейной жизни с супругой Викторией.

Читать полностью

Новости