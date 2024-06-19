Комитет Госдумы по культуре советовал палате парламента одобрить в законопроект, который касается разрешения на чтение книжной продукции иноагентов в библиотеках для граждан Российской Федерации. О произошедшем информирует информационное агентство ТАСС.

Законопроект об ограничении чтения определённых авторов на территории Российской Федерации начали рассматривать ещё в конце марта текущего года. Как сообщается, рассмотренные и утверждённые изменения собираются внести в закон "О библиотечном деле".

Законопроект намерен установить определённые правила распространения и обеспечения для учреждений, которые собирают и хранят произведения печати и письменности для общественного пользования, печатной продукции конкретных драматургов, поэтов, в целом всех авторов, которые зафиксированы в реестр иноагентов или входящие в список террористов и экстремистов. Известно, что об изменяющемся состоянии списка с запрещёнными писателями книжные учреждения будут предупреждены.

Уточняется, что на данный момент в книжных учреждениях вполне возможно увидеть продукцию, автор которой считается запрещённым на территории Российской Федерации. По этой причине некоторые произведения могут оказывать негативное влияние на граждан страны посредством пропаганды, угрожающей безопасности РФ. Создатели законопроекта убеждены, что необходимо как можно быстрее запретить чтение подобной литературы.

Фото: Flickr / Xavier Caballe (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)