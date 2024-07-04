Российская политическая партия "Новые люди" в рамках партпроекта "На равных" сообщили о необходимости разрешить получать водительские права участникам СВО, в том числе инвалидам с ампутированными руками, которые доказали на экзамене на знание Правил Дорожного Движения, что способны управлять транспортным средством. Об этом информировала РИА Новости депутат ГД Ксения Горячева.

Ксения Горячева, которая была избрана 3 года назад депутатом ГД РФ VIII созыва от партии "Новые люди", заявила, что солдатам, прибывшим с СВО, необходимо кардинально менять свой порядок жизни и по-новому учиться жить. По этой причине официально зарегистрированная политическая партия либерального направления "Новые люди" считает нужным создать условия для получения водительских прав гражданам, которые совсем или частично утратили трудоспособность вследствие ранения, увечья, имея в виду инвалидов с ампутациями обеих верхних конечностей. Однако такие граждане должны доказать на экзамене на знание Правил Дорожного Движения, что они способны управлять транспортным средством.

Депутат объяснила, что доступ к автомобилю открывает перед человеком много возможностей. Благодаря этому можно перемещаться куда угодно, помогать своим детям добраться в разные места и просто наслаждаться поездкой.

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