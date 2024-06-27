Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков отправил заявление на имя министра финансов РФ Антона Силуанова с предложением прекратить брать плату за заключение брака. Сведения об обращении есть у РИА Новости.

Владислав Даванков попросил российского и государственного деятеля, экономиста пересмотреть законопроект, в соответствии с которым желающие заключить официальный брак пары обязаны платить денежный сбор, взимаемый с лиц при их обращении в государственные органы. Вице-спикер от российской политической партии "Новые люди" уверяет, что необходимо убрать сумму размером в 350 рублей и сделать процесс добровольного создания семьи, официально регистрирующийся государственными отделами ЗАГС, бесплатным.

Помимо этого, Владислав Даванков обратил внимание на недавно размещённые средствами массовой информации данные об изменении в налоговой системе. Согласно возможным поправкам, официальное прекращение действительного брака между супругами увеличится с суммы размером в 650 рублей почти в 8 раз. Владислав Даванков объяснил, что если законопроект примет юридическую силу, то благодаря этому потеря от принятия бесплатного заключения брака никак не отразиться на государственном бюджете.

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