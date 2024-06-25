Государственная Дума одобрила запрещающий продажу метанола законопроект, который начнёт действовать с начала весны следующего года. Об этом было заявлено в ходе первого чтения, информирует РИА Новости.
Законопроект будет включать в себя правила пользования такого органического элемента, простейшего представителя гомологического ряда одноатомных спиртов, отдающего запахом этилового спирта, как метиловый спирт. Контролироваться также будут и жидкости, в составе которых будет присутствовать данное вещество. Как сообщается, такой проект был создан, дабы обезопасить граждан, оборот продукции, а также поддержать не представляющее опасности производство. Помимо этого, нововведение поможет реализовать единую платформу для производителей и уменьшить количество продуктов, применяемых гражданами только в чрезвычайных случаях или по причине большой бедности.
Список участников рынка будет обязывать все состоящие в нём организации и ИП фиксировать производство товаров, содержащих в себе данное вещество. Все действия, начиная с изготовления, заканчивая перевозкой, будут учитываться. Вся деятельность, которая будет связана с задействованием метанола, но не подотчётная контролирующему ведомству, будет не разрешена.
Приобретение и продажа продукции, содержащей метанол, для пользования в личных целях, не имеющих ничего общего с предпринимательской деятельностью, также будут под запретом. В список неразрешённых действий входят и почтовые отправки подобных товаров.
Всех граждан, которые не будут придерживаться установленных правил, ждёт юридическая ответственность.
Фото: Самойлова Дарья (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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