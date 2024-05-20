Законопроект, предусматривающий запрет на усыновление для стран, где разрешена смена пола, находится на заключительном этапе доработки, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.
Пискарев указал, что в рамках комиссии был разработан законопроект, который вводит полный запрет на усыновление для стран, где допускается смена пола в любом формате. Он добавил, что законопроект был тщательно проработан совместно с всеми заинтересованными министерствами и ведомствами и сейчас находится на финальной стадии доработки.
Эти заявления были сделаны им во время заседания комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей.
Фото: www.flickr.com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Картаполов: Зеленский может не быть президентом, но останется преступником
Владимир Зеленский, после завершения своего президентского срока, не будет более являться главой Украины, однако, по мнению председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, сохранит статус военного преступника.
Иран не просил Россию участвовать в расследовании гибели Раиси
Россия не получала запрос об участии в расследовании причин гибели авиакатастрофы, в которой погиб президент Ирана Ибрахим Раиси.
"Авилон" выявил основные трудности, с которыми сталкиваются владельцы контрактных моторов
Приобретение контрактного двигателя для российских автолюбителей часто связано с различными препятствиями, согласно словам Алексея Шпикалова, директора по сервису и запчастям в автомобильной группе "Авилон".
Блогер Паркер: ОС Windows XP и Windows 2000 заражаются вирусами после подключения интернета
В последнем эксперименте блогера Эрика Паркера было показано, что устаревшие операционные системы Windows XP и Windows 2000 мгновенно заражаются вирусами сразу после подключения к интернету без защиты.