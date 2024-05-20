Законопроект, предусматривающий запрет на усыновление для стран, где разрешена смена пола, находится на заключительном этапе доработки, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Пискарев указал, что в рамках комиссии был разработан законопроект, который вводит полный запрет на усыновление для стран, где допускается смена пола в любом формате. Он добавил, что законопроект был тщательно проработан совместно с всеми заинтересованными министерствами и ведомствами и сейчас находится на финальной стадии доработки.

Эти заявления были сделаны им во время заседания комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей.

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